5 exercícios de Pilates para fortalecer e reabilitar os joelhos em casa

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Fortaleça e reabilite os joelhos em casa com estes 5 exercícios práticos de Pilates. Confira o passo a passo e cuide da sua saúde!

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Os joelhos são responsáveis por sustentar boa parte do peso do corpo e participam de movimentos simples do dia a dia, como caminhar, subir escadas, sentar e levantar.

Por isso, fortalecer a musculatura que ajuda a estabilizar essa região pode contribuir para melhorar o controle dos movimentos e diminuir a sobrecarga durante as atividades.

O Pilates reúne exercícios que trabalham força, equilíbrio, mobilidade e consciência corporal. Alguns movimentos podem ser adaptados para uma prática em casa e ajudam a fortalecer principalmente abdômen, glúteos e pernas, músculos importantes para dar suporte aos joelhos.

No entanto, quando existe dor, lesão ou processo de reabilitação, os exercícios precisam ser escolhidos de acordo com a condição de cada pessoa.

5 movimentos do Pilates para adicionar na sua rotina sem medo

1. Roll Up

O Roll Up é um exercício tradicional do Pilates que trabalha principalmente a musculatura abdominal e o controle do movimento. Embora não seja um exercício específico para os joelhos, o fortalecimento do centro do corpo contribui para melhorar a estabilidade durante diferentes movimentos.

Para fazer, deite-se de costas com as pernas estendidas e os braços acima da cabeça. Ative o abdômen e eleve os braços enquanto começa a retirar a coluna do chão lentamente, desenrolando o corpo até chegar à posição sentada. Depois, retorne à posição inicial de maneira controlada.

Quem sente dificuldade pode fazer uma versão adaptada, reduzindo a amplitude do movimento. O objetivo é manter o controle durante toda a execução, sem usar impulso para levantar o corpo.

2. Agachamento

O agachamento trabalha quadríceps, glúteos e músculos posteriores das pernas, que têm papel importante na sustentação e no controle dos joelhos. No Pilates, o movimento pode ser executado de forma lenta e consciente, priorizando alinhamento e estabilidade.

Para começar, fique em pé com os pés afastados aproximadamente na largura dos quadris. Flexione os joelhos e leve o quadril para trás, como se fosse se sentar, mantendo o peito aberto e os pés apoiados no chão. Depois, empurre o solo e volte à posição inicial.

Para quem está começando ou está em processo de recuperação, fazer o movimento diante de uma cadeira pode ajudar. Nesse caso, o exercício pode ser realizado com uma amplitude menor, respeitando o conforto dos joelhos.

3. Prancha Lateral

A Prancha Lateral fortalece o abdômen, os músculos laterais do tronco e também envolve a musculatura dos quadris. Esses grupos musculares ajudam no controle do corpo e podem contribuir para um melhor alinhamento dos membros inferiores durante os movimentos.

Para executar, deite-se de lado e apoie o antebraço no chão, mantendo o cotovelo alinhado com o ombro. Eleve o quadril, formando uma linha entre o tronco e as pernas, e mantenha a posição por alguns segundos antes de descer.

Uma alternativa mais simples é manter os joelhos apoiados no chão durante o exercício. Dessa maneira, a intensidade diminui e fica mais fácil controlar a postura.

4. Ponte

A Ponte é um dos exercícios mais conhecidos do Pilates para trabalhar glúteos e a parte posterior das pernas. O fortalecimento dessa região é importante porque os músculos do quadril e das pernas participam da estabilização dos membros inferiores.

Para fazer, deite-se de costas, dobre os joelhos e mantenha os pés apoiados no chão. Contraia o abdômen e os glúteos e eleve o quadril lentamente, formando uma linha entre os ombros e os joelhos. Depois, retorne ao chão de maneira controlada.

Durante o movimento, evite elevar o quadril além do ponto em que consegue manter a coluna confortável. A execução deve ser lenta, sem impulso.

5. Clam

O Clam, também conhecido como exercício de concha, trabalha principalmente os músculos laterais dos quadris e os glúteos. O movimento pode ajudar no fortalecimento da musculatura responsável pela estabilidade do quadril e do joelho.

Para realizar, deite-se de lado com os joelhos dobrados e as pernas posicionadas uma sobre a outra. Mantenha os pés juntos e eleve o joelho de cima, sem girar o tronco ou afastar os pés. Depois, volte lentamente à posição inicial e repita.

O exercício pode ser feito inicialmente sem faixa elástica. Conforme a força e o controle aumentarem, a resistência pode ser adicionada, desde que isso seja adequado para a pessoa.

