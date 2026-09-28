Skincare mais simples: entenda por que a barreira cutânea importa
Descubra como cuidar da barreira cutânea com uma rotina simples de limpeza e hidratação recomendada por Roseli Siqueira. Confira agora!
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Os cuidados com a barreira cutânea estão entre os temas apontados no relatório de tendências A/W 2026 da plataforma internacional de beleza LOOKFANTASTIC. O movimento “Skin Barrier 2.0” coloca a saúde da pele no longo prazo no centro das discussões sobre skincare.
Para a cosmetóloga Roseli Siqueira, que soma mais de 50 anos de carreira, a tendência se relaciona a uma proposta de cuidados que prioriza hidratação, limpeza suave e atenção às necessidades individuais da pele.
A barreira cutânea fica na camada mais externa da pele e ajuda a limitar a perda de água e a entrada de agentes externos. Por isso, os cuidados com essa estrutura passam por escolhas do dia a dia, como a forma de higienizar o rosto e a escolha de hidratantes adequados.
“Antes de acrescentar mais um produto, vale observar como a pele está respondendo à rotina. O cuidado precisa trazer conforto. Limpar com delicadeza e manter a hidratação são pontos de partida para escolher as próximas etapas”, afirma Roseli Siqueira.
Rever a rotina antes de ampliar a nécessaire
A busca por resultados rápidos pode levar à sobreposição de cosméticos e à troca frequente de produtos. No entanto, uma rotina extensa não significa necessariamente melhores resultados.
O uso de muitos produtos pode provocar ressecamento, ardor e vermelhidão, especialmente quando a rotina inclui fórmulas antienvelhecimento. Por isso, a seleção de cosméticos deve levar em conta o tipo de pele, sem a necessidade de utilizar todos os produtos ao mesmo tempo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
3 produtos de skincare para limpeza e hidratação
1. Interface Cremosa de Limpeza
- Preço: R$ 315,00
Apresentada pela marca como uma pré-lavagem delicada, a fórmula combina ervas ayurvédicas, hibisco, kombucha, vitaminas e minerais. O produto é indicado para a remoção de impurezas e maquiagem.
A orientação é aplicar à noite no rosto, pescoço e colo, massageando com movimentos circulares suaves e enxaguando completamente.
2. Loção Acqua Vital
- Preço: R$ 103,00
O hidratante facial e corporal é formulado com biocatalisadores da água de coco e prebióticos. Segundo a marca, auxilia na hidratação e no conforto da pele.
Pode ser borrifado sobre a pele limpa, evitando a região dos olhos, como complemento aos cuidados diários.
3. Pomme d’Beauté Creme
- Preço: R$ 1.188,00
Com textura densa, o creme é apresentado pela marca como uma opção de hidratação para peles secas e sensíveis.
A aplicação indicada é no rosto, pescoço e colo, espalhando suavemente até a absorção. Segundo o fabricante, o produto não é recomendado para peles oleosas, com acne ou lesões expostas.