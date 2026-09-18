Matriz do Espinheiro agora Concatedral

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A Matriz do Espinheiro, sede da Paróquia do Santíssimo Coração Eucarístico de Jesus, guarda uma profunda ligação com a trajetória religiosa do Recife.

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O templo nasceu como marco do 3º Congresso Eucarístico Nacional, realizado em 1939 no Parque 13 de Maio, e consolidou-se ao longo das décadas como um dos grandes pilares da vida católica na capital pernambucana. Iniciada naquele mesmo ano sob a coordenação da Arquidiocese de Olinda e Recife, a construção foi concluída dois anos mais tarde. À época, a igreja impressionou pela modernidade de sua arquitetura, destacando-se até hoje pela beleza de seus detalhes internos e pelos vitrais que ilustram passagens eucarísticas - elementos recentemente revitalizados em uma reforma completa.

Por suas naves passaram gerações de recifenses. Casamentos, batizados, primeiras comunhões, missas solenes, exéquias e celebrações em família integram a memória afetiva do templo. Para muitos, a Matriz do Espinheiro transcende o papel de endereço religioso: é um espaço indissociável das lembranças pessoais e familiares de várias gerações.

Nessa longa história, um nome sobressai com destaque especial: o cônego Arnaldo Cabral de Sousa. Ordenado sacerdote em 1943, ele construiu uma vasta trajetória na Arquidiocese de Olinda e Recife, exercendo cargos expressivos, como o de vigário geral durante o arcebispado de Dom Helder Câmara. Contudo, foi como pároco do Espinheiro que ele gravou seu nome no coração dos fiéis. À frente da paróquia por 45 anos, teve uma atuação decisiva. Homem de sólida formação intelectual e espiritual, era amplamente reconhecido pelo preparo que oferecia a seminaristas e paroquianos. Ao falecer em 2017, aos 99 anos, deixou uma marca indelével na comunidade. Seu velório ocorreu justamente na igreja que ajudou a erguer e que por tantos anos funcionou como sua casa pastoral.

Recentemente, a tradicional Matriz do Espinheiro alcançou um novo e marcante patamar em sua trajetória. A igreja foi elevada à condição de Concatedral da Arquidiocese de Olinda e Recife, passando a dividir com a Catedral do Santíssimo Salvador, em Olinda, a honra de sediar a cátedra episcopal. A mudança, anunciada por Dom Paulo Jackson durante a celebração de Corpus Christi de 2025, teve sua instalação oficial em 1º de janeiro de 2026. Até então administrada por frades carmelitas, a paróquia contou com a presença do Frei Nunes, então pároco, na cerimônia solene.

A elevação ganha ainda mais relevância simbólica pelo fato de o próprio Dom Paulo Jackson residir no Espinheiro, a apenas 400 metros do templo. Com isso, a nova Concatedral estabelece um vínculo ainda mais direto com a liderança da Arquidiocese. Embora o arcebispo mantenha sua sede original na histórica Catedral de Olinda, ele passa a contar com um segundo assento oficial na igreja do Espinheiro.

A transição coroa a importância de um templo que sempre ocupou um lugar central no cotidiano dos recifenses. Preservando suas ricas tradições e sua história, a antiga matriz assume agora um papel de ainda maior destaque no cenário religioso de Pernambuco.

Trata-se de um novo capítulo para um templo já consagrado por tantas páginas de fé. Para quem acompanhou a caminhada do Espinheiro, a conversão em Concatedral coroa décadas de dedicação de sacerdotes e fiéis - com menção honrosa ao legado do cônego Arnaldo Cabral. A antiga matriz muda de título, mas preserva a essência e o afeto de tantas famílias recifenses, conquistando um espaço definitivo e ainda mais solene na história da cidade.

João Alberto Martins Sobral, editor da coluna João Alberto no Social 1



