Catedral Anglicana celebra 30 anos com transição de comando e líderes globais

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Programação no Recife ocorre de 19 a 23 de agosto e marca a posse do novo deão Gabriel Uchoa, com presença de representantes da Comunhão Global

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A Catedral Anglicana do Espírito Santo, no Recife, realiza entre os dias 19 e 23 de agosto as festividades pelo seu 30º aniversário de fundação.

A programação reúne representantes da Igreja Anglicana no Brasil e lideranças internacionais, além de marcar a transição no comando da instituição, com a posse do Rev. Gabriel Uchoa como novo Deão no domingo (23), às 10h.

Transição na liderança

A cerimônia do domingo encerra o ciclo de três décadas do Bispo Miguel Uchoa à frente da comunidade, criada em 22 de agosto de 1996. O religioso ocupa atualmente a vice-presidência da Comunhão Anglicana Global.

Entre as lideranças internacionais confirmadas para o encontro estão:

Paul Donison, secretário-geral da Comunhão Anglicana Global;

Laurent Mbanda, arcebispo de Ruanda e presidente do conselho do movimento;

Henry Ndukuba, arcebispo da Nigéria;

Julien Dobbs, bispo da América do Norte.

“Receber a responsabilidade de ser o novo Deão da Catedral é uma honra e, ao mesmo tempo, um grande compromisso. Assumimos essa missão reconhecendo tudo o que foi construído nesses 30 anos e olhando para o futuro, com o propósito de preservar a identidade da Catedral, fortalecer sua missão e continuar servindo à Igreja e à sociedade”, declarou o Rev. Gabriel Uchoa.

Expansão e estrutura

A instituição, que iniciou suas atividades como paróquia local, atua hoje como Catedral da Diocese do Recife e Catedral Nacional da Província da Igreja Anglicana no Brasil, acumulando presença em 16 localidades.

Como parte de suas diretrizes de expansão, a igreja adquiriu um terreno anexo para a futura instalação de uma escola confessional e de um centro de treinamento missionário.

“A transição da liderança faz parte desse processo de continuidade e renovação. Os 30 anos são uma oportunidade de agradecer pelo caminho percorrido e, principalmente, de preparar a Igreja para aquilo que Deus ainda deseja realizar”, afirmou o Bispo Miguel Uchoa.