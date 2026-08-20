fechar
Agenda | Notícia

Catedral Anglicana celebra 30 anos com lideranças internacionais e novo deão em Jaboatão

Festividades acontecem de 19/08 a 23/08 e reúnem representantes da Igreja Anglicana do Brasil e lideranças internacionais da Comunhão Anglicana Global

Por Catêrine Costa Publicado em 20/08/2026 às 16:17
Catedral Anglicana celebra 30 anos com lideranças mundiais e nova fase de comando
Catedral Anglicana celebra 30 anos com lideranças mundiais e nova fase de comando - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Catedral Anglicana do Espírito Santo, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, celebra 30 anos de história com uma programação especial entre os dias 19 e 23 de agosto. As festividades marcam três décadas de uma trajetória iniciada em 22 de agosto de 1996, quando a instituição ainda era a Paróquia Anglicana Espírito Santo (PAES).

Atualmente, a igreja ocupa o posto de Catedral da Diocese de Recife e Catedral Nacional da Província da Igreja Anglicana no Brasil. A programação reúne celebrações, encontros e a participação de lideranças da Igreja Anglicana de diferentes partes do mundo.

Divulgação
Catedral Anglicana celebra 30 anos com lideranças mundiais e nova fase de comando - Divulgação

Programação dos 30 anos

As atividades começam na quarta-feira (19) e seguem até o domingo (23). Na quarta, quinta e sexta-feira, a programação ocorre das 18h30 às 22h. No sábado (22), os eventos serão realizados das 14h às 21h30.

O encerramento acontece no domingo (23), às 10h, com um culto solene que marcará a instituição do Rev. Gabriel Uchoa como novo Deão da Catedral.

Lideranças mundiais participam da celebração

A comemoração contará com representantes da Igreja Anglicana de diferentes países. Entre os convidados estão Paul Donison, secretário-geral da Comunhão Anglicana Global; o arcebispo Laurent Mbanda, de Ruanda, presidente do GAC-GAFCON; o arcebispo Henry Ndukuba, da Nigéria; e Julien Dobbs, da América do Norte.

Também participam integrantes do Conselho da Comunhão Anglicana Global e nomes ligados à história do movimento, como os arcebispos eméritos Peter Akinola, da Nigéria, e Bob Duncan, da América do Norte.

A programação ainda reúne representantes da New Wineskins Missionary Network, do Trinity Anglican Seminary, além de pastores e líderes de diferentes igrejas do Brasil e do exterior.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Três décadas de história

Fundada em 22 de agosto de 1996, a comunidade surgiu a partir de um pequeno grupo de fiéis. Ao longo das três décadas seguintes, cresceu e deu origem a igrejas em diferentes regiões de Pernambuco.

Atualmente, a Catedral está presente, direta ou indiretamente, em 16 localidades e é considerada uma das maiores comunidades anglicanas da América Latina.

Para o Bispo Miguel Uchoa, que esteve à frente da Catedral durante os últimos 30 anos, a celebração representa um marco na trajetória da instituição e do anglicanismo no Brasil.

“Quando olhamos para esses 30 anos, vemos uma história construída pela graça de Deus, pelo trabalho de muitas pessoas e pelo compromisso com a fé anglicana. Aquela pequena paróquia que começou em 1996 cresceu, multiplicou-se e alcançou diferentes localidades. Hoje, a Catedral representa uma expressão nacional desse movimento e uma referência para o anglicanismo no Brasil”, afirma.

A trajetória da Catedral também está relacionada ao processo de expansão do anglicanismo no Brasil. A tradição anglicana reúne elementos de sua herança litúrgica, teologia reformada e compromisso missionário e tem ampliado sua presença no país por meio da criação de novas comunidades e iniciativas de formação.

“A Igreja Anglicana no Brasil representa a continuidade de um movimento de renovação do anglicanismo, mantendo a fidelidade às Escrituras, uma liturgia simples e uma linguagem contemporânea, sem abrir mão da história e da tradição da Igreja”, explica Miguel Uchoa.

Comunhão Anglicana Global

A Catedral Anglicana do Espírito Santo é vinculada à Comunhão Anglicana Global, movimento anteriormente conhecido como GAFCON, que reúne províncias anglicanas que reafirmam o compromisso com as Escrituras Sagradas e com o Anglicanismo Histórico de tradição reformada.

Miguel Uchoa exerce atualmente a função de vice-presidente da organização. A participação de representantes internacionais durante as comemorações dos 30 anos reforça a inserção da Igreja Anglicana no Brasil no cenário mundial do anglicanismo.

Transição de liderança

Um dos principais momentos da programação será o culto solene do domingo (23), às 10h. A cerimônia marcará a instituição do Rev. Gabriel Uchoa como novo Deão da Catedral, encerrando um ciclo de três décadas de liderança do Bispo Miguel Uchoa.

“Receber a responsabilidade de ser o novo Deão da Catedral é uma honra e, ao mesmo tempo, um grande compromisso. Assumimos essa missão reconhecendo tudo o que foi construído nesses 30 anos e olhando para o futuro, com o propósito de preservar a identidade da Catedral, fortalecer sua missão e continuar servindo à Igreja e à sociedade”, afirma Gabriel Uchoa.

Expansão

A mudança ocorre em um momento de expansão da instituição. A Catedral adquiriu uma propriedade anexa onde estão previstos a construção de uma escola confessional e a implantação de um centro de treinamento missionário.

A iniciativa pretende ampliar a atuação da igreja nas áreas de educação, formação e missão.

Para Miguel Uchoa, a transição representa a continuidade de um trabalho construído ao longo de décadas.

“Os 30 anos são uma oportunidade de agradecer pelo caminho percorrido e, principalmente, de preparar a Igreja para aquilo que Deus ainda deseja realizar. A transição da liderança faz parte desse processo de continuidade e renovação”, destaca.

Confira a programação

  • Quarta-feira (19 de agosto): das 18h30 às 22h;
  • Quinta-feira (20 de agosto): das 18h30 às 22h;
  • Sexta-feira (21 de agosto): das 18h30 às 22h;
  • Sábado (22 de agosto): das 14h às 21h30;
  • Domingo (23 de agosto): às 10h, culto solene de instituição do novo Deão da Catedral.

Leia também

Brasil vai jogar na Arena de Pernambuco na Copa do Mundo 2027? Entenda o caminho da Seleção Brasileira
COPA DO MUNDO 2027

Brasil vai jogar na Arena de Pernambuco na Copa do Mundo 2027? Entenda o caminho da Seleção Brasileira
Quais jogos serão disputados na Arena de Pernambuco na Copa do Mundo Feminina 2027? Confira datas e grupos
COPA DO MUNDO 2027

Quais jogos serão disputados na Arena de Pernambuco na Copa do Mundo Feminina 2027? Confira datas e grupos

Compartilhe

Tags

Imagem de Catêrine Costa

Catêrine Costa

ccoliveira@jc.com.br

No NE10, atuo como jornalista especializada em entretenimento, com foco em temas relacionados à beleza, astrologia, celebridades e cultura. Minha missão é oferecer aos leitores conteúdos envolventes e informativos, mantendo-os atualizados sobre todas as novidades.