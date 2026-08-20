Catedral Anglicana celebra 30 anos com lideranças internacionais e novo deão em Jaboatão

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Festividades acontecem de 19/08 a 23/08 e reúnem representantes da Igreja Anglicana do Brasil e lideranças internacionais da Comunhão Anglicana Global

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A Catedral Anglicana do Espírito Santo, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, celebra 30 anos de história com uma programação especial entre os dias 19 e 23 de agosto. As festividades marcam três décadas de uma trajetória iniciada em 22 de agosto de 1996, quando a instituição ainda era a Paróquia Anglicana Espírito Santo (PAES).

Atualmente, a igreja ocupa o posto de Catedral da Diocese de Recife e Catedral Nacional da Província da Igreja Anglicana no Brasil. A programação reúne celebrações, encontros e a participação de lideranças da Igreja Anglicana de diferentes partes do mundo.

Catedral Anglicana celebra 30 anos com lideranças mundiais e nova fase de comando - Divulgação

Programação dos 30 anos

As atividades começam na quarta-feira (19) e seguem até o domingo (23). Na quarta, quinta e sexta-feira, a programação ocorre das 18h30 às 22h. No sábado (22), os eventos serão realizados das 14h às 21h30.

O encerramento acontece no domingo (23), às 10h, com um culto solene que marcará a instituição do Rev. Gabriel Uchoa como novo Deão da Catedral.

Lideranças mundiais participam da celebração

A comemoração contará com representantes da Igreja Anglicana de diferentes países. Entre os convidados estão Paul Donison, secretário-geral da Comunhão Anglicana Global; o arcebispo Laurent Mbanda, de Ruanda, presidente do GAC-GAFCON; o arcebispo Henry Ndukuba, da Nigéria; e Julien Dobbs, da América do Norte.

Também participam integrantes do Conselho da Comunhão Anglicana Global e nomes ligados à história do movimento, como os arcebispos eméritos Peter Akinola, da Nigéria, e Bob Duncan, da América do Norte.

A programação ainda reúne representantes da New Wineskins Missionary Network, do Trinity Anglican Seminary, além de pastores e líderes de diferentes igrejas do Brasil e do exterior.

Três décadas de história

Fundada em 22 de agosto de 1996, a comunidade surgiu a partir de um pequeno grupo de fiéis. Ao longo das três décadas seguintes, cresceu e deu origem a igrejas em diferentes regiões de Pernambuco.

Atualmente, a Catedral está presente, direta ou indiretamente, em 16 localidades e é considerada uma das maiores comunidades anglicanas da América Latina.

Para o Bispo Miguel Uchoa, que esteve à frente da Catedral durante os últimos 30 anos, a celebração representa um marco na trajetória da instituição e do anglicanismo no Brasil.

“Quando olhamos para esses 30 anos, vemos uma história construída pela graça de Deus, pelo trabalho de muitas pessoas e pelo compromisso com a fé anglicana. Aquela pequena paróquia que começou em 1996 cresceu, multiplicou-se e alcançou diferentes localidades. Hoje, a Catedral representa uma expressão nacional desse movimento e uma referência para o anglicanismo no Brasil”, afirma.

A trajetória da Catedral também está relacionada ao processo de expansão do anglicanismo no Brasil. A tradição anglicana reúne elementos de sua herança litúrgica, teologia reformada e compromisso missionário e tem ampliado sua presença no país por meio da criação de novas comunidades e iniciativas de formação.

“A Igreja Anglicana no Brasil representa a continuidade de um movimento de renovação do anglicanismo, mantendo a fidelidade às Escrituras, uma liturgia simples e uma linguagem contemporânea, sem abrir mão da história e da tradição da Igreja”, explica Miguel Uchoa.

Comunhão Anglicana Global

A Catedral Anglicana do Espírito Santo é vinculada à Comunhão Anglicana Global, movimento anteriormente conhecido como GAFCON, que reúne províncias anglicanas que reafirmam o compromisso com as Escrituras Sagradas e com o Anglicanismo Histórico de tradição reformada.

Miguel Uchoa exerce atualmente a função de vice-presidente da organização. A participação de representantes internacionais durante as comemorações dos 30 anos reforça a inserção da Igreja Anglicana no Brasil no cenário mundial do anglicanismo.

Transição de liderança

Um dos principais momentos da programação será o culto solene do domingo (23), às 10h. A cerimônia marcará a instituição do Rev. Gabriel Uchoa como novo Deão da Catedral, encerrando um ciclo de três décadas de liderança do Bispo Miguel Uchoa.

“Receber a responsabilidade de ser o novo Deão da Catedral é uma honra e, ao mesmo tempo, um grande compromisso. Assumimos essa missão reconhecendo tudo o que foi construído nesses 30 anos e olhando para o futuro, com o propósito de preservar a identidade da Catedral, fortalecer sua missão e continuar servindo à Igreja e à sociedade”, afirma Gabriel Uchoa.

Expansão

A mudança ocorre em um momento de expansão da instituição. A Catedral adquiriu uma propriedade anexa onde estão previstos a construção de uma escola confessional e a implantação de um centro de treinamento missionário.

A iniciativa pretende ampliar a atuação da igreja nas áreas de educação, formação e missão.

Para Miguel Uchoa, a transição representa a continuidade de um trabalho construído ao longo de décadas.

“Os 30 anos são uma oportunidade de agradecer pelo caminho percorrido e, principalmente, de preparar a Igreja para aquilo que Deus ainda deseja realizar. A transição da liderança faz parte desse processo de continuidade e renovação”, destaca.

Confira a programação