As Cidades-Pulso

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A estratégia das Cidades-Pulso é uma aposta na força do pernambucano que empreende e na certeza de que o desenvolvimento pulsa e se espalha

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Pernambuco é diverso, cada canto do Estado tem vocações próprias que, com o estímulo certo, podem encontrar melhores condições para prosperar. O desafio das instituições que trabalham em prol do desenvolvimento territorial é fazer com que esse potencial se transforme em resultados.

A partir dessa compreensão, em 2025, o Sebrae Pernambuco passou a organizar parte de sua atuação a partir de uma estratégia focada no que chamamos de Cidades-Pulso. A proposta foi identificar municípios que, por suas características econômicas, educacionais e de inovação, além da capacidade de articulação já construída com o Sebrae, apresentam condições de exercer um papel relevante no desenvolvimento de uma região.

Não se trata de escolher alguns municípios em detrimento de outros, mas de concentrar esforços em cidades que podem ampliar o alcance das nossas ações e gerar um efeito multiplicador, fortalecendo o entorno do território em que elas estão inseridas. Por meio de uma análise robusta de dados, identificamos 37 municípios em todo o estado que conseguem desempenhar essa estratégia.

A partir desse diagnóstico, passamos a executar nossa atuação em três níveis que precisam caminhar juntos. O primeiro olha para o empreendedor: aqui, buscamos fortalecer cada negócio, melhorar a gestão, estimular a inovação e ampliar o acesso a novos mercados. O segundo atua sobre as cadeias produtivas e os setores, organizando redes de cooperação e estruturando ecossistemas. E, por fim, focamos no ambiente de negócios, contribuindo para o aprimoramento de regras, marcos legais e políticas públicas, de modo a criar condições mais favoráveis para que empresas e empreendedores se desenvolvam.

A ideia, portanto, é atuar de forma integrada para que o desenvolvimento de cada negócio também contribua para o fortalecimento dos setores, das cadeias produtivas e, consequentemente, do território.

É certo que os primeiros resultados dessa abordagem já podem ser observados. No último ano, nas parcerias que desenvolvemos com municípios, a parcela dos recursos destinada a projetos voltados ao desenvolvimento de políticas públicas e à melhoria do ambiente de negócios passou de 30,5% para 39,8%. No mesmo período, a participação de iniciativas relacionadas ao ambiente competitivo e à gestão empresarial aumentou de 20,7% para 39,8%.

Esses números não são apenas indicadores. Eles mostram uma mudança de prioridade: investir no desenvolvimento territorial exige olhar para além do atendimento aos pequenos negócios. É necessário atuar também sobre as condições que permitem que esses negócios surjam, cresçam e encontrem, no próprio território, um ambiente capaz de sustentá-los.

Na minha visão, essa é a principal contribuição da estratégia das Cidades-Pulso. Em vez de atuar em todos os lugares da mesma maneira, passamos a considerar as particularidades de cada território e a concentrar esforços nas redes de influência que se formam entre os próprios municípios. Trata-se de uma escolha por uma atuação mais orientada por dados e pela capacidade de cada município de contribuir para o desenvolvimento da região em que está inserido.

O Sebrae acredita que o desenvolvimento de Pernambuco passa pelo fortalecimento dos pequenos negócios e pelas condições que permitem que eles prosperem. São eles, afinal, que respondem majoritariamente pela geração de emprego e renda em todo o País. A estratégia das Cidades-Pulso é, portanto, uma aposta na força do pernambucano que empreende e na certeza de que, quando damos o estímulo certo no lugar certo, o desenvolvimento pulsa e se espalha por todo o estado.

Murilo Guerra, superintendente do Sebrae Pernambuco



