Atraso na fala, dificuldade na escola e crises frequentes: quando é hora de procurar ajuda?

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Especialistas alertam famílias sobre sinais no desenvolvimento infantil que merecem atenção e dizem que observar não é antecipar diagnóstico

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Uma criança demora mais para começar a falar. Outra apresenta dificuldades para acompanhar as atividades escolares. Há ainda aquelas que não toleram determinados sons, texturas ou mudanças na rotina, têm crises frequentes ou encontram dificuldades para interagir com outras crianças.

Para muitas famílias, especialmente as que começam a vivenciar a jornada do desenvolvimento atípico, surge uma dúvida: quando uma característica faz parte da individualidade da criança e quando é necessário buscar ajuda profissional?

Não existe uma resposta baseada em um único comportamento. Alterações persistentes na comunicação, aprendizagem, interação, alimentação, autonomia ou comportamento podem ter diferentes causas. Por isso, mais do que observar a presença de determinado sinal, é importante considerar a frequência com que ele ocorre, os ambientes em que aparece e o impacto que provoca na rotina da criança e da família.

Para Valéria, responsável técnica do Espaço Multidisciplinar Colorir, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, uma avaliação ampla do desenvolvimento é fundamental para compreender cada caso.

“Um comportamento isolado não determina um diagnóstico. O que precisa chamar a atenção da família é quando aquela dificuldade se torna frequente e começa a interferir na comunicação, na autonomia, na aprendizagem, nas relações ou na participação da criança nas atividades do dia a dia. Nesse momento, procurar orientação profissional pode ajudar a compreender o que está acontecendo e quais caminhos fazem sentido para aquela criança”, explica.

Nem sempre, porém, os primeiros sinais são percebidos em casa. Em muitos casos, é no ambiente escolar que determinadas dificuldades se tornam mais evidentes. Problemas persistentes para acompanhar atividades, compreender instruções, organizar tarefas, manter a atenção ou interagir com os colegas podem fazer com que professores e responsáveis percebam a necessidade de uma avaliação mais cuidadosa.

Situações como inquietação, seletividade alimentar, resistência a mudanças ou sensibilidade a sons, roupas e texturas também podem fazer parte do desenvolvimento infantil. O que merece atenção é a intensidade, a frequência e, principalmente, o impacto dessas características na vida cotidiana.

Nesse processo, família e escola são importantes fontes de observação. Registrar situações recorrentes, mudanças recentes e os ambientes em que determinadas dificuldades aparecem pode fornecer informações úteis durante uma eventual avaliação profissional.

Avaliar não significa rotular

A identificação precoce de sinais relacionados ao desenvolvimento também ganhou espaço no debate legislativo. Em abril deste ano, a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que estabelece diretrizes para a identificação precoce de sinais do Transtorno do Espectro Autista (TEA), com previsão de encaminhamento para avaliação multiprofissional quando forem identificados sinais de risco. O projeto ainda tramita na Câmara e não tem previsão de votação.

Dados do Censo 2022 também ajudam a dimensionar a presença do autismo entre a população brasileira. Pela primeira vez, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) investigou a prevalência de diagnóstico de TEA e identificou 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo no país.

A maior proporção foi registrada entre crianças de 5 a 9 anos, faixa em que 2,6% da população declarou ter diagnóstico de TEA. Entre os meninos, o percentual chegou a 3,8%, enquanto entre as meninas foi de 1,3%.

Os dados, no entanto, não significam que atraso na fala, dificuldades escolares, seletividade alimentar, inquietação ou sensibilidade sensorial sejam necessariamente sinais de autismo. Características semelhantes podem estar relacionadas a diferentes condições ou situações, e somente uma avaliação adequada pode ajudar a compreender cada caso.

“A avaliação não deve começar pela busca de um rótulo. Ela começa pela tentativa de compreender aquela criança: sua história, suas habilidades, suas dificuldades, sua rotina e os contextos em que os sinais aparecem. Duas crianças podem apresentar comportamentos parecidos e precisar de caminhos completamente diferentes. É por isso que o cuidado individualizado é tão importante”, afirma Valéria.

O desafio das famílias atípicas

Para famílias que recebem um diagnóstico ou começam a investigar uma possível neurodivergência, outra dúvida costuma surgir: por onde começar?

Consultas, relatórios, escola, terapias, convênios e diferentes especialidades podem passar a fazer parte de uma rotina que é nova para todos. Nesse cenário, a integração entre os profissionais envolvidos no acompanhamento pode contribuir para organizar o cuidado e evitar que cada área trabalhe de forma isolada.

O Espaço Multidisciplinar Colorir, em Paulista, foi criado em outubro de 2025 com a proposta de oferecer atendimento especializado a crianças e adolescentes neurodivergentes por meio de uma abordagem técnica, humanizada e integrada.

A estrutura reúne diferentes áreas terapêuticas, como Terapia Ocupacional com integração sensorial, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Nutrição, Psicomotricidade, Psicopedagogia, Psicologia, Musicoterapia, Terapia Aquática e Análise do Comportamento Aplicada (ABA), de acordo com as necessidades de cada acompanhamento.

Entre os diferenciais apresentados pela instituição estão o planejamento terapêutico integrado, protocolo de avaliação, atendimento humanizado, ética profissional e redução do tempo de espera.

Para Leonardo Félix, diretor do Espaço Multidisciplinar Colorir, a experiência das famílias contribuiu para a definição da proposta de atendimento.

“Quando uma família começa nesta jornada, muitas vezes ela recebe uma quantidade enorme de informações, encaminhamentos e demandas ao mesmo tempo. A Colorir nasceu da percepção de que não basta oferecer diferentes terapias dentro do mesmo espaço. É preciso que exista diálogo entre os profissionais, acolhimento à família e um planejamento que enxergue aquela criança de forma integral”, afirma.

Leonardo também destaca que cabe à família observar mudanças e buscar orientação, e não tentar identificar transtornos por conta própria.

“Queremos contribuir também para que as famílias tenham acesso à informação de qualidade. Procurar ajuda não significa procurar um diagnóstico a qualquer custo. Significa entender melhor o desenvolvimento da criança e, quando necessário, encontrar profissionais capazes de orientar os próximos passos com responsabilidade e respeito”, afirma.

Espaço Multidisciplinar Colorir, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife - Foto: Divulgação

Quando buscar orientação?

Não existe uma regra única para determinar o momento de procurar ajuda. No entanto, alguns sinais podem justificar uma conversa com o pediatra ou com profissionais habilitados, principalmente quando são persistentes ou começam a interferir na rotina da criança:

perda ou dificuldade significativa em habilidades de comunicação;

dificuldades persistentes de interação e participação social;

mudanças significativas no comportamento;

dificuldade recorrente para acompanhar atividades escolares;

sensibilidades que prejudicam atividades cotidianas;

seletividade alimentar com impacto relevante na rotina ou na saúde;

dificuldade importante para se adaptar a ambientes e mudanças;

perda de habilidades que a criança já havia adquirido;

prejuízos perceptíveis na autonomia e nas atividades do dia a dia.

Um dos principais cuidados é evitar comparações e diagnósticos baseados em vídeos, conteúdos de redes sociais ou experiências de outras famílias. O desenvolvimento infantil acontece de maneiras diferentes, e comportamentos semelhantes podem ter causas distintas.

Quando uma dificuldade passa a provocar sofrimento, limitar experiências ou comprometer atividades importantes, buscar orientação profissional pode ser menos sobre encontrar um nome para o que está acontecendo e mais sobre entender como oferecer à criança o suporte necessário para seu desenvolvimento.



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