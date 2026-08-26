fechar
Pernambuco | Notícia

Jornal do Commercio conquista 1º e 2º lugar da etapa estadual do 13º Prêmio Sebrae de Jornalismo na categoria texto

O repórter Eduardo Scofi venceu a premiação, nesta quarta-feira (26), com o trabalho "Como startups de saúde mudam vidas de pessoas e viram negócios"

Por JC Publicado em 26/08/2026 às 21:29
Jornal do Commercio conquista 1º e 2º lugar da etapa estadual do 13º Prêmio Sebrae de Jornalismo na categoria texto
Jornal do Commercio conquista 1º e 2º lugar da etapa estadual do 13º Prêmio Sebrae de Jornalismo na categoria texto - divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Jornal do Commercio venceu, nesta quarta-feira (26), a etapa estadual do 13º Prêmio Sebrae de Jornalismo na categoria texto. O vencedor foi o repórter Eduardo Scofi, com o trabalho "Como startups de saúde mudam vidas de pessoas e viram negócios". A solenidade aconteceu no Cais do Sertão, no Bairro do Recife.

"É um privilégio participar deste momento ao lado de profissionais tão qualificados. Receber esse prêmio representa a realização de um sonho e, para mim, tem um significado ainda maior por ter meu primeiro trabalho publicado pelo Jornal do Commercio, um jornal de tanta credibilidade e que eu cresci lendo nas páginas impressas. Fazer parte disso é muito especial e, sem dúvida, me dá ainda mais entusiasmo para tudo o que vem pela frente", declarou Eduardo Scofi.

O JC também conquistou a segunda colocação na categoria texto, com o trabalho "Criadoras negras transformam influência digital em negócio em Pernambuco", produzido pelo repórter Ryann Albuquerque. "Quero agradecer, primeiramente, ao Jornal do Commercio, que me deu espaço para contar essa história, e às minhas fontes, mulheres que compartilharam comigo suas histórias e experiências. Sem a confiança delas, eu não teria conseguido construir essa reportagem. Estou muito honrado e feliz em ver meu trabalho reconhecido e agradeço ao Sebrae pelo reconhecimento e pela valorização do jornalismo”, agradeceu.

Agora, os primeiros colocados de cada uma das cinco categorias do 13º Prêmio Sebrae de Jornalismo avançam para a etapa regional da premiação, previsto para ser divulgado em setembro. Nessa fase, serão definidos os trabalhos que seguirão para a disputa nacional - que ocorre no mês de outubro.

Além da categoria texto, o Sebrae também premia publicações jornalísticas em outras quatro categorias: vídeo, áudio, fotojornalismo e jornalismo universitário.

Leia também

Ciência com Propósito - Pernambuco com futuro!
opinião

Ciência com Propósito - Pernambuco com futuro!
SDS expulsa 9 policiais após acusações de crimes cometidos em Pernambuco
PUNIÇÃO

SDS expulsa 9 policiais após acusações de crimes cometidos em Pernambuco

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.