Jornal do Commercio conquista 1º e 2º lugar da etapa estadual do 13º Prêmio Sebrae de Jornalismo na categoria texto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O repórter Eduardo Scofi venceu a premiação, nesta quarta-feira (26), com o trabalho "Como startups de saúde mudam vidas de pessoas e viram negócios"

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O Jornal do Commercio venceu, nesta quarta-feira (26), a etapa estadual do 13º Prêmio Sebrae de Jornalismo na categoria texto. O vencedor foi o repórter Eduardo Scofi, com o trabalho "Como startups de saúde mudam vidas de pessoas e viram negócios". A solenidade aconteceu no Cais do Sertão, no Bairro do Recife.

"É um privilégio participar deste momento ao lado de profissionais tão qualificados. Receber esse prêmio representa a realização de um sonho e, para mim, tem um significado ainda maior por ter meu primeiro trabalho publicado pelo Jornal do Commercio, um jornal de tanta credibilidade e que eu cresci lendo nas páginas impressas. Fazer parte disso é muito especial e, sem dúvida, me dá ainda mais entusiasmo para tudo o que vem pela frente", declarou Eduardo Scofi.

O JC também conquistou a segunda colocação na categoria texto, com o trabalho "Criadoras negras transformam influência digital em negócio em Pernambuco", produzido pelo repórter Ryann Albuquerque. "Quero agradecer, primeiramente, ao Jornal do Commercio, que me deu espaço para contar essa história, e às minhas fontes, mulheres que compartilharam comigo suas histórias e experiências. Sem a confiança delas, eu não teria conseguido construir essa reportagem. Estou muito honrado e feliz em ver meu trabalho reconhecido e agradeço ao Sebrae pelo reconhecimento e pela valorização do jornalismo”, agradeceu.

Agora, os primeiros colocados de cada uma das cinco categorias do 13º Prêmio Sebrae de Jornalismo avançam para a etapa regional da premiação, previsto para ser divulgado em setembro. Nessa fase, serão definidos os trabalhos que seguirão para a disputa nacional - que ocorre no mês de outubro.

Além da categoria texto, o Sebrae também premia publicações jornalísticas em outras quatro categorias: vídeo, áudio, fotojornalismo e jornalismo universitário.