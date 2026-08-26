Jornal do Commercio conquista 1º e 2º lugar da etapa estadual do 13º Prêmio Sebrae de Jornalismo na categoria texto
O repórter Eduardo Scofi venceu a premiação, nesta quarta-feira (26), com o trabalho "Como startups de saúde mudam vidas de pessoas e viram negócios"
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O Jornal do Commercio venceu, nesta quarta-feira (26), a etapa estadual do 13º Prêmio Sebrae de Jornalismo na categoria texto. O vencedor foi o repórter Eduardo Scofi, com o trabalho "Como startups de saúde mudam vidas de pessoas e viram negócios". A solenidade aconteceu no Cais do Sertão, no Bairro do Recife.
"É um privilégio participar deste momento ao lado de profissionais tão qualificados. Receber esse prêmio representa a realização de um sonho e, para mim, tem um significado ainda maior por ter meu primeiro trabalho publicado pelo Jornal do Commercio, um jornal de tanta credibilidade e que eu cresci lendo nas páginas impressas. Fazer parte disso é muito especial e, sem dúvida, me dá ainda mais entusiasmo para tudo o que vem pela frente", declarou Eduardo Scofi.
O JC também conquistou a segunda colocação na categoria texto, com o trabalho "Criadoras negras transformam influência digital em negócio em Pernambuco", produzido pelo repórter Ryann Albuquerque. "Quero agradecer, primeiramente, ao Jornal do Commercio, que me deu espaço para contar essa história, e às minhas fontes, mulheres que compartilharam comigo suas histórias e experiências. Sem a confiança delas, eu não teria conseguido construir essa reportagem. Estou muito honrado e feliz em ver meu trabalho reconhecido e agradeço ao Sebrae pelo reconhecimento e pela valorização do jornalismo”, agradeceu.
Agora, os primeiros colocados de cada uma das cinco categorias do 13º Prêmio Sebrae de Jornalismo avançam para a etapa regional da premiação, previsto para ser divulgado em setembro. Nessa fase, serão definidos os trabalhos que seguirão para a disputa nacional - que ocorre no mês de outubro.
Além da categoria texto, o Sebrae também premia publicações jornalísticas em outras quatro categorias: vídeo, áudio, fotojornalismo e jornalismo universitário.