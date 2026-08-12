Compromisso com o crescimento da educação
Alcançamos os melhores resultados da nossa história, consolidamos uma trajetória de crescimento construída ao longo de duas décadas
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O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2025 confirma que Pernambuco vive um ciclo consistente de melhoria da educação pública. Mais do que um resultado pontual, os indicadores demonstram uma política de Estado que vem produzindo avanços ao longo das últimas duas décadas e que agora alcança os melhores resultados da história da educação pernambucana. O primeiro dado que merece destaque: Pernambuco registrou, em 2025, seu melhor resultado histórico em todas as etapas avaliadas pelo Ideb. Isso demonstra que a educação pública do estado continua avançando, inclusive após os desafios impostos pela pandemia.
O Ideb é uma fotografia de um determinado momento, mas a série histórica revela a trajetória percorrida. Sob essa perspectiva, os avanços são expressivos. Desde 2005, Pernambuco praticamente dobrou seus índices nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e cresceu em 74% o desempenho do ensino médio, consolidando-se como referência nacional. No ensino médio, alcançamos a nota 4,7, a terceira melhor do país e a segunda maior do Nordeste, além de superar a média nacional das redes estaduais. Os indicadores também mostram onde devemos concentrar nossos esforços. Nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, seguimos trabalhando para aproximar Pernambuco dos estados com melhor desempenho.
Para isso, a Secretaria de Educação do Estado vem ampliando investimentos em alfabetização, recomposição das aprendizagens, formação docente e fortalecimento do regime de colaboração com os municípios. Nenhum indicador melhora por acaso. Esses resultados são consequências de políticas estruturantes, como o fortalecimento da formação de professores, o acompanhamento pedagógico, a expansão da educação integral e os investimentos em aprendizagem, avaliação e gestão por resultados.
Reconhecemos que ainda existem desafios, especialmente no ensino fundamental.
No entanto, é importante destacar que Pernambuco atingiu seu melhor resultado histórico também nesses segmentos, demonstrando que estamos avançando na direção correta e que as políticas implementadas estão produzindo resultados. O Ideb 2025 reafirma que Pernambuco está no caminho certo. Alcançamos os melhores resultados da nossa história, consolidamos uma trajetória de crescimento construída ao longo de duas décadas e mantemos o ensino médio entre os melhores do Brasil. Nosso foco permanece o mesmo: garantir que cada estudante pernambucano tenha acesso a uma educação pública de cada vez mais qualidade.
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Eduardo Andrade, secretário executivo de Ensino Médio e Profissional de Pernambuco