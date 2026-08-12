Senac PE sedia última etapa de preparação para a WorldSkills Competition Shanghai 2026

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A WorldSkills exige dos participantes não apenas talento, mas disciplina, comprometimento, conhecimento técnico e capacidade de atuar sob pressão

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O Senac Pernambuco será sede do Simulado WorldSkills, de 18 a 21 de agosto, reunindo competidores de diferentes estados brasileiros em uma preparação estratégica para a WorldSkills Competition Shanghai 2026, maior competição de educação profissional do mundo.

A iniciativa, gratuita e aberta ao público, vai reproduzir as condições técnicas, operacionais e de avaliação adotadas no torneio internacional, que vai ocorrer de 22 a 27 de setembro de 2026, em Xangai, na China.

A WorldSkills exige dos participantes não apenas talento, mas também disciplina, comprometimento, conhecimento técnico e capacidade de atuar sob pressão. Por isso, os competidores passam por uma intensa jornada de preparação, que inclui treinamentos e simulados realizados em diferentes regiões do país.

O Simulado realizado no Senac PE será a última etapa de treinamento antes da competição oficial na China. Durante o evento preparatório, serão realizadas as provas das nove ocupações que representarão o Brasil com alunos do Senac: Cabeleireiro, Cozinha, Cuidados de Saúde e Apoio Social, Estética e Bem-Estar, Florista, Prótese Dentária, Recepção de Hotel, Serviço de Restaurante e Vendas no Varejo, seguindo rigorosamente os padrões técnicos definidos pela organização do WorldSkills.

Participantes do simulado

Participarão do simulado representantes do Senac nos estados do Amazonas, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Entre os competidores estão: Angélica China Matsuda (Cabeleireiro), Cassia Eloá de Oliveira (Cuidados de Saúde e Apoio Social), Gabriel Moreira da Silva (Vendas no Varejo), Gustavo Ramos Argould (Cozinha), Karol Casique da Silva (Florista), Maria Eduarda da Silveira (Estética e Bem-Estar), Matheus Henrique da Silva (Serviço de Restaurante), Natália da Rosa Corso (Recepção de Hotel) e Rafael Alves Scotti (Prótese Dentária).

"Receber um evento dessa magnitude evidencia a capacidade do Senac PE de oferecer ambientes de aprendizagem alinhados aos padrões internacionais. Além disso, o Simulado fortalece a troca de conhecimentos entre competidores e especialistas e contribui para o aprimoramento contínuo das nossas práticas pedagógicas", destaca Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac PE.

Somado à isso, segundo Regivan Dantas, diretor regional do Senac PE, a realização do evento também evidencia o compromisso da instituição com a formação de profissionais preparados para atuar em padrões de excelência reconhecidos internacionalmente.

"No Senac, nossos estudantes são incentivados a superar desafios e desenvolver competências técnicas e comportamentais que fazem a diferença tanto em competições como no mercado de trabalho. A WorldSkills mostra que quem escolhe o Senac pode alcançar oportunidades de projeção nacional e internacional por meio da educação profissional", explica.

Sustentabilidade e compromisso ambiental

Além de promover a preparação dos participantes, o Simulado WorldSkills será realizado com certificação Carbono Neutro.

A iniciativa inclui a mensuração das emissões de gases de efeito estufa geradas durante o evento, a elaboração do Inventário de Emissões e a compensação ambiental por meio de projetos certificados de conservação.

Ao todo, serão neutralizadas 10 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO?e), promovendo sustentabilidade ao minimizar os impactos ambientais.

