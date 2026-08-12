Com mais de um ano de atraso, obras do Praia Sem Barreiras em Boa Viagem são prometidas para outubro

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Com entrega prevista para maio de 2025, obra em Boa Viagem foi adiada e deve ficar pronta em outubro, prometendo novas rampas e estrutura adaptada

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Com mais de um ano de atraso em relação ao cronograma inicial, a Prefeitura do Recife estabeleceu a entrega da requalificação do projeto Praia Sem Barreiras para o mês de outubro. A intervenção na orla de Boa Viagem, na altura da Rua Bruno Veloso, deveria ter sido concluída em maio de 2025.

A promessa da gestão municipal é transformar a estrutura temporária de banho de mar assistido em uma instalação permanente.

O banho assistido opera às sextas, sábados, domingos e feriados, das 8h às 13h, sem necessidade de agendamento prévio. As atividades continuam sujeitas à suspensão em casos de chuvas intensas ou maré alta.

Detalhes da obra e acessibilidade

O novo espaço terá 1.019,85 m² de área pavimentada e 63,91 m² de área construída. O objetivo da obra é substituir o suporte provisório por um ponto fixo adaptado para atender pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

A infraestrutura planejada inclui:

Banheiros acessíveis e fraldário universal;

Depósito para materiais de manutenção e cobertura tipo pergolado;

Rampas de acessibilidade integradas ao calçadão;

Esteiras removíveis e cadeiras de rodas anfíbias para acesso à areia e ao mar.

Impacto ambiental e infraestrutura

Para viabilizar o alinhamento das novas rampas de acesso, três coqueiros precisaram ser remanejados. Segundo a administração municipal, parte das plantas será replantada no mesmo trecho, enquanto os troncos retirados serão encaminhados à Autarquia de Limpeza Urbana (Emlurb) para futuro leilão.

A intervenção integra o plano de readequação da orla, que prevê o plantio total de 600 árvores (com 484 mudas já implantadas), a reestruturação de redes subterrâneas e a instalação de 945 novos pontos de iluminação em LED.