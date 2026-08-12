Com mais de um ano de atraso, obras do Praia Sem Barreiras em Boa Viagem são prometidas para outubro
Com entrega prevista para maio de 2025, obra em Boa Viagem foi adiada e deve ficar pronta em outubro, prometendo novas rampas e estrutura adaptada
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Com mais de um ano de atraso em relação ao cronograma inicial, a Prefeitura do Recife estabeleceu a entrega da requalificação do projeto Praia Sem Barreiras para o mês de outubro. A intervenção na orla de Boa Viagem, na altura da Rua Bruno Veloso, deveria ter sido concluída em maio de 2025.
A promessa da gestão municipal é transformar a estrutura temporária de banho de mar assistido em uma instalação permanente.
O banho assistido opera às sextas, sábados, domingos e feriados, das 8h às 13h, sem necessidade de agendamento prévio. As atividades continuam sujeitas à suspensão em casos de chuvas intensas ou maré alta.
Detalhes da obra e acessibilidade
O novo espaço terá 1.019,85 m² de área pavimentada e 63,91 m² de área construída. O objetivo da obra é substituir o suporte provisório por um ponto fixo adaptado para atender pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
A infraestrutura planejada inclui:
- Banheiros acessíveis e fraldário universal;
- Depósito para materiais de manutenção e cobertura tipo pergolado;
- Rampas de acessibilidade integradas ao calçadão;
- Esteiras removíveis e cadeiras de rodas anfíbias para acesso à areia e ao mar.
Impacto ambiental e infraestrutura
Para viabilizar o alinhamento das novas rampas de acesso, três coqueiros precisaram ser remanejados. Segundo a administração municipal, parte das plantas será replantada no mesmo trecho, enquanto os troncos retirados serão encaminhados à Autarquia de Limpeza Urbana (Emlurb) para futuro leilão.
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A intervenção integra o plano de readequação da orla, que prevê o plantio total de 600 árvores (com 484 mudas já implantadas), a reestruturação de redes subterrâneas e a instalação de 945 novos pontos de iluminação em LED.