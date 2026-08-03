Casos e causos em movimento (9)
Passagens, casos e causos de personagens importantes da história. Acompanhe aqui algumas dessas histórias e causos que selecionamos.............
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MÁRCIO FAVILLA - Em 1989, quando assessorava o presidente do BDMG, Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, Márcio Favilla acompanhou a visita de candidatos à Presidência da República. Às vésperas de a Constituição completar seu primeiro ano, pediu à secretária Ione que conseguisse um autógrafo de Ulysses Guimarães em seu exemplar da Carta Magna.
Antes de assinar, Ulysses perguntou: - Como é o seu nome? Pensando que a pergunta se referia ao destinatário do autógrafo, Ione respondeu: - Favilla.
O deputado entendeu que aquele era o nome da secretária e escreveu: "À querida Favilla, com a admiração de Ulysses Guimarães." O engano encerrou a visita em clima de descontração.
EDVALDO MORAES - Na madrugada de 4 de maio de 2018, durante um programa de Rádio, Edvaldo Moraes entrevistava trabalhadores a caminho do serviço. Perguntou a um deles: - O que é globalização? A resposta veio imediata: - Não sei. Não sou do Recife.
ALCEU VALENÇA - No Colégio Nóbrega, o jovem Alceu conciliava música e basquete. O diretor, padre Lira, aplicava um castigo curioso aos alunos mais inquietos: medir a quadra com um palito de fósforo.
Punido, Alceu consultou um veterano:
- Quanto deu?
- Chutei 4.594 palitos. O padre aceitou.
Na prestação de contas, repetiu o número. Padre Lira conferiu o caderno e comentou:
- Parabéns! Está certo. Pelo visto, o único que nunca mediu essa quadra fui eu.
JOAQUIM FRANCISCO - No lançamento do Conselho de Família, entreguei, à condição de secretário de educação, ao governador Joaquim Francisco um kit da campanha. Ao passar-lhe a camiseta, cometi um deslize:
- Governador, aqui está a camisinha da campanha.
Sem perder a elegância, respondeu:
- Se for a camisa, eu recebo. A camisinha deixe para quem possa fazer bom uso dela. No salão, gargalhadas.
PIABA - Em Santo Amaro, Piaba era um líder popular capaz de transferir centenas de votos. Certa vez, o deputado Ribeiro Godoy pediu ao governador Nilo Coelho para ele ser guarda de presídio. Não havia vaga.
Pouco depois, a comitiva ficou presa num engarrafamento. Um militar informou:
- Excelência, um guarda de presídio foi atropelado e faleceu.
Ribeiro Godoy aproveitou a oportunidade:
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- Governador, a vaga apareceu. Trouxe até o ato de nomeação. Basta assinar.
Nilo assinou. Piaba assumiu o cargo e, na eleição seguinte, retribuiu com 800 votos. Naquele tempo, a política também produzia roteiros dignos de comédia.
PARAHYM - Quando educação e saúde integravam uma única secretaria, Orlando Parahym respondia pelas duas áreas. Anos depois, perguntaram-lhe o que achava da separação. Respondeu: - Depois da separação, a educação nunca mais teve saúde...
CARTAS DE AMOR - Na juventude, um colega apaixonado decidiu conquistar uma moça recatada, usando o livro Cartas de Amor. Copiou uma mensagem, que começava: "A perspicácia que lhe caracteriza dá margens a que o meu amor por ti se concretize."
Funcionou. O namoro, porém, foi breve. A carta prometia um novo Romeu e Julieta, mas a história terminou antes que Shakespeare pudesse escrever o segundo ato.
DOMINGUINHOS - Durante um show gratuito em Juazeiro do Norte, Dominguinhos recebeu, por meio do jornalista Egídio Serpa, um convite de Seu Ives para tocar no dia seguinte em sua casa de praia, no Pecém, por R$ 15 mil. Ao ouvir a proposta, respondeu com humor: "Deixe ele beber mais um pouco que ele aumenta o valor."
FUTEBOL - Meu filho Nilo assistia a um jogo do Sport, na Ilha do Retiro, quando um torcedor, revoltado com a arbitragem, levantou-se para o que todos esperavam ser um palavrão. Em vez disso, gritou: - Senhor juiz, tenha mais complacência!
O contraste tornou a cena inesquecível.
HUMOR - João XXIII era conhecido pelo bom-humor. Certa vez, ao receber um líder religioso, que se apresentou:
- Eu sou Batista. Respondeu prontamente: - E eu sou João.
Roberto Pereira , cadeira 35 da Academia Pernambucana de Letras