Casos e causos em movimento (9)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Passagens, casos e causos de personagens importantes da história. Acompanhe aqui algumas dessas histórias e causos que selecionamos.............

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MÁRCIO FAVILLA - Em 1989, quando assessorava o presidente do BDMG, Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, Márcio Favilla acompanhou a visita de candidatos à Presidência da República. Às vésperas de a Constituição completar seu primeiro ano, pediu à secretária Ione que conseguisse um autógrafo de Ulysses Guimarães em seu exemplar da Carta Magna.

Antes de assinar, Ulysses perguntou: - Como é o seu nome? Pensando que a pergunta se referia ao destinatário do autógrafo, Ione respondeu: - Favilla.

O deputado entendeu que aquele era o nome da secretária e escreveu: "À querida Favilla, com a admiração de Ulysses Guimarães." O engano encerrou a visita em clima de descontração.

EDVALDO MORAES - Na madrugada de 4 de maio de 2018, durante um programa de Rádio, Edvaldo Moraes entrevistava trabalhadores a caminho do serviço. Perguntou a um deles: - O que é globalização? A resposta veio imediata: - Não sei. Não sou do Recife.

ALCEU VALENÇA - No Colégio Nóbrega, o jovem Alceu conciliava música e basquete. O diretor, padre Lira, aplicava um castigo curioso aos alunos mais inquietos: medir a quadra com um palito de fósforo.

Punido, Alceu consultou um veterano:

- Quanto deu?

- Chutei 4.594 palitos. O padre aceitou.

Na prestação de contas, repetiu o número. Padre Lira conferiu o caderno e comentou:

- Parabéns! Está certo. Pelo visto, o único que nunca mediu essa quadra fui eu.

JOAQUIM FRANCISCO - No lançamento do Conselho de Família, entreguei, à condição de secretário de educação, ao governador Joaquim Francisco um kit da campanha. Ao passar-lhe a camiseta, cometi um deslize:

- Governador, aqui está a camisinha da campanha.

Sem perder a elegância, respondeu:

- Se for a camisa, eu recebo. A camisinha deixe para quem possa fazer bom uso dela. No salão, gargalhadas.

PIABA - Em Santo Amaro, Piaba era um líder popular capaz de transferir centenas de votos. Certa vez, o deputado Ribeiro Godoy pediu ao governador Nilo Coelho para ele ser guarda de presídio. Não havia vaga.

Pouco depois, a comitiva ficou presa num engarrafamento. Um militar informou:

- Excelência, um guarda de presídio foi atropelado e faleceu.

Ribeiro Godoy aproveitou a oportunidade:

- Governador, a vaga apareceu. Trouxe até o ato de nomeação. Basta assinar.

Nilo assinou. Piaba assumiu o cargo e, na eleição seguinte, retribuiu com 800 votos. Naquele tempo, a política também produzia roteiros dignos de comédia.

PARAHYM - Quando educação e saúde integravam uma única secretaria, Orlando Parahym respondia pelas duas áreas. Anos depois, perguntaram-lhe o que achava da separação. Respondeu: - Depois da separação, a educação nunca mais teve saúde...

CARTAS DE AMOR - Na juventude, um colega apaixonado decidiu conquistar uma moça recatada, usando o livro Cartas de Amor. Copiou uma mensagem, que começava: "A perspicácia que lhe caracteriza dá margens a que o meu amor por ti se concretize."

Funcionou. O namoro, porém, foi breve. A carta prometia um novo Romeu e Julieta, mas a história terminou antes que Shakespeare pudesse escrever o segundo ato.

DOMINGUINHOS - Durante um show gratuito em Juazeiro do Norte, Dominguinhos recebeu, por meio do jornalista Egídio Serpa, um convite de Seu Ives para tocar no dia seguinte em sua casa de praia, no Pecém, por R$ 15 mil. Ao ouvir a proposta, respondeu com humor: "Deixe ele beber mais um pouco que ele aumenta o valor."

FUTEBOL - Meu filho Nilo assistia a um jogo do Sport, na Ilha do Retiro, quando um torcedor, revoltado com a arbitragem, levantou-se para o que todos esperavam ser um palavrão. Em vez disso, gritou: - Senhor juiz, tenha mais complacência!

O contraste tornou a cena inesquecível.

HUMOR - João XXIII era conhecido pelo bom-humor. Certa vez, ao receber um líder religioso, que se apresentou:

- Eu sou Batista. Respondeu prontamente: - E eu sou João.

Roberto Pereira , cadeira 35 da Academia Pernambucana de Letras



