Voz do Leitor, 04/08: Buraco ocasiona retenção no trânsito de Boa Viagem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia do leitor da coluna ocorre na Avenida Domingos Ferreira, em frente ao número 2.800, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

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Buraco ocasiona retenção no trânsito de Boa Viagem

Esse canal é de extrema importância para a população. Faz alguns órgãos municipais funcionarem como a Emlurb, por exemplo, que tudo indica não têm veículos e funcionários para circularem pelo Recife. Pois se tivessem já tinham providenciado uma nova camada de asfalto em um buraco localizado na Avenida Domingos Ferreira, em frente ao número 2.800, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Essa falta de recapeamento vem obrigando os motoristas dos ônibus a desviarem para outras faixas, ocasionando a retenção do trânsito. Peço que solucionem o problema e tapem esse buraco.

Wilson Vieira, por e-mail

Acessibilidade deficitária no TIP

Gostaria que o governo do Estado, junto a Socicam, empresa que administra o TIP, tomem providências quanto ao acesso dos passageiros que embarcam/desembarcam no TIP. Para acessar o metrô subimos e descemos várias rampas e, para o terminal integrado de ônibus, a mesma coisa. Pessoas com crianças, idosos, pessoas com mobilidade reduzida, além de outras que chegam com várias bolsas e malas têm que fazer grandes percursos de escada. Ajudem a população e coloquem acessos melhores.

Maurício José, por e-mail

Propagandas de jogos online

É difícil entender como as transmissões de futebol se transformaram em uma vitrine permanente para sites de apostas. A propaganda aparece antes, durante e depois dos jogos, incentivando uma atividade que pode causar dependência, endividamento, conflitos familiares e graves problemas de saúde mental para parte da população. Se há regras que exigem alertas sobre os riscos das apostas, esses avisos não deveriam ser tratados como uma formalidade. Eles precisam ser claros, visíveis e proporcionais ao volume da publicidade. Da mesma forma que produtos com potencial de causar danos exigem campanhas de conscientização, as apostas também deveriam informar seus riscos de maneira efetiva. Os clubes também têm responsabilidade. Quando estampam uma casa de apostas na camisa, poderiam assumir um compromisso com a conscientização. Entrar em campo com faixas alertando sobre os riscos do vício em jogos, promover campanhas educativas e incentivar o jogo responsável seriam atitudes coerentes com a responsabilidade social que tantas instituições esportivas afirmam defender.

Paulo de Luna, por e-mail

Proibição de apostar em bets

Os beneficiários de programas sociais estão proibidos de apostar em plataformas de jogos online, as conhecidas "bets". A medida é considerada justa, pois busca evitar que recursos destinados à assistência social sejam utilizados em apostas. Resta, porém, uma pergunta: essa mesma proibição também se aplica às 10 modalidades de jogos online oferecidas pela Caixa Econômica Federal?

Silvio Romero, por e-mail

Devaneios de Milei

Com muita precisão e oportunidade, o jornalista Ivanildo Sampaio define a indevida participação do folclórico e despreparado presidente da Argentina, Javier Milei, na nossa política. Sua vinda ao Brasil e a sequência de insultos e agressões proferidas contra nossas autoridades máximas, do executivo e do judiciário, devem ser repelidas com veemência, colocando-o no seu devido lugar. A postura de Milei constrange os democratas brasileiros e envergonha os argentinos.

Sylvio Belém, por e-mail