Voz do Leitor, 04/08: Buraco ocasiona retenção no trânsito de Boa Viagem
A denúncia do leitor da coluna ocorre na Avenida Domingos Ferreira, em frente ao número 2.800, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife
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Buraco ocasiona retenção no trânsito de Boa Viagem
Esse canal é de extrema importância para a população. Faz alguns órgãos municipais funcionarem como a Emlurb, por exemplo, que tudo indica não têm veículos e funcionários para circularem pelo Recife. Pois se tivessem já tinham providenciado uma nova camada de asfalto em um buraco localizado na Avenida Domingos Ferreira, em frente ao número 2.800, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Essa falta de recapeamento vem obrigando os motoristas dos ônibus a desviarem para outras faixas, ocasionando a retenção do trânsito. Peço que solucionem o problema e tapem esse buraco.
Wilson Vieira, por e-mail
Acessibilidade deficitária no TIP
Gostaria que o governo do Estado, junto a Socicam, empresa que administra o TIP, tomem providências quanto ao acesso dos passageiros que embarcam/desembarcam no TIP. Para acessar o metrô subimos e descemos várias rampas e, para o terminal integrado de ônibus, a mesma coisa. Pessoas com crianças, idosos, pessoas com mobilidade reduzida, além de outras que chegam com várias bolsas e malas têm que fazer grandes percursos de escada. Ajudem a população e coloquem acessos melhores.
Maurício José, por e-mail
Propagandas de jogos online
É difícil entender como as transmissões de futebol se transformaram em uma vitrine permanente para sites de apostas. A propaganda aparece antes, durante e depois dos jogos, incentivando uma atividade que pode causar dependência, endividamento, conflitos familiares e graves problemas de saúde mental para parte da população. Se há regras que exigem alertas sobre os riscos das apostas, esses avisos não deveriam ser tratados como uma formalidade. Eles precisam ser claros, visíveis e proporcionais ao volume da publicidade. Da mesma forma que produtos com potencial de causar danos exigem campanhas de conscientização, as apostas também deveriam informar seus riscos de maneira efetiva. Os clubes também têm responsabilidade. Quando estampam uma casa de apostas na camisa, poderiam assumir um compromisso com a conscientização. Entrar em campo com faixas alertando sobre os riscos do vício em jogos, promover campanhas educativas e incentivar o jogo responsável seriam atitudes coerentes com a responsabilidade social que tantas instituições esportivas afirmam defender.
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Paulo de Luna, por e-mail
Proibição de apostar em bets
Os beneficiários de programas sociais estão proibidos de apostar em plataformas de jogos online, as conhecidas "bets". A medida é considerada justa, pois busca evitar que recursos destinados à assistência social sejam utilizados em apostas. Resta, porém, uma pergunta: essa mesma proibição também se aplica às 10 modalidades de jogos online oferecidas pela Caixa Econômica Federal?
Silvio Romero, por e-mail
Devaneios de Milei
Com muita precisão e oportunidade, o jornalista Ivanildo Sampaio define a indevida participação do folclórico e despreparado presidente da Argentina, Javier Milei, na nossa política. Sua vinda ao Brasil e a sequência de insultos e agressões proferidas contra nossas autoridades máximas, do executivo e do judiciário, devem ser repelidas com veemência, colocando-o no seu devido lugar. A postura de Milei constrange os democratas brasileiros e envergonha os argentinos.
Sylvio Belém, por e-mail