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Editorial | Notícia

Largada para a campanha

Definição dos nomes em disputa pelas convenções partidárias lança oportunidade para o início dos debates sobre os problemas coletivos

Por JC Publicado em 03/08/2026 às 0:00
IA NAS ELEIÇÕES
IA NAS ELEIÇÕES - Thiago Lucas

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O processo eleitoral apresenta ritos cujo cumprimento sinaliza, aos atores institucionais e aos eleitores, que a corrida democrática está em curso. Depois de um período de maturação e discussão interna das candidaturas, os partidos e coligações apresentam os nomes escolhidos para o escrutínio das urnas. As convenções realizadas no último final de semana, no Recife, consolidaram os principais candidatos definidos para o governo estadual. A partir de agora, os pernambucanos esperam uma campanha de alto nível, com a abordagem responsável dos problemas enfrentados no dia a dia da população, e a comparação de visões objetivas sobre o desenvolvimento do estado. Assim como os brasileiros nutrem a mesma esperança, no pleito para a presidência da República e o Congresso.
Disputas acirradas como a que se projeta em Pernambuco exigem dos concorrentes ainda mais espírito público, em consonância com o respeito que se espera na relação entre as candidaturas, assim como sobre a informação e os juízos transmitidos ao eleitorado. Para quem está na oposição, a ética na política requer a prevalência da honestidade para não se confundir a crítica com a ofensa, a questão pública com o ataque pessoal. O que vale também para quem está no governo e busca renovar o mandato, com o acréscimo do cuidado com a descrição do que está sendo feito, à parte do que ainda está no projeto ou na promessa.
Uma novidade desta campanha será a vigilância da Justiça Eleitoral sobre a propaganda criada e disseminada pela Inteligência Artificial (IA), sobretudo na reprodução da imagem e da voz de um candidato ou candidata, e a viralização desse tipo de peça nas redes sociais. Em princípio, nenhum tipo de uso de IA deveria ser tolerado, mas o TSE talvez não tenha a capacidade de controle e punição dos casos que podem estar por vir. E, além disso, os efeitos eleitorais do compartilhamento de fake news com IA – a chamada deep fake – têm tudo para ser muito maiores do que a penalização financeira, com aplicação de multas de poucos milhares de reais a quem fez uso dela.
O prazo para as convenções e anúncios que restam para as chapas é a próxima quarta-feira, com os nomes precisando ser registrados até o dia 15. O eleitor pernambucano não encontrará grandes surpresas na tela da urna eletrônica. Tanto para o Planalto, quanto para o Campo das Princesas, as fotos de atuais governantes aparecem como opções de continuidade na renovação dos mandatos de Lula e Alckmin, e de Raquel Lyra e Priscila Krause. No quadro nacional, a oposição está mais fragmentada, tendo o principal nome no filho de Jair Bolsonaro, Flávio, que utilizou um avatar reproduzindo o pai na convenção que homologou sua candidatura. No cenário estadual, o maior concorrente de Raquel é o ex-prefeito João Campos, filho de Eduardo Campos, que já governou o estado.
Personagens expostos, a história da campanha de 2026 está começando. Que seja limpa e ampla para esclarecer as dúvidas que os eleitores tiverem sobre as intenções de quem se coloca ao exercício do poder em favor da população.

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