Crise se amplia na Europa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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O continente que mais aparenta prezar pela livre circulação das pessoas em seus países, também é o mais pressionado pelo desejo dos que não vivem por lá, e tentam, mesmo ao custo de alto risco, trespassar as fronteiras que separam condições de vida muito diferentes. A barreira da desigualdade é a que se procura romper, quando a aventura de terras separadas pelo mar é aceita por milhares de emigrantes ao mesmo tempo. Há poucos dias, em menos de 24 horas, cerca de 50 mil pessoas cruzaram as águas entre o Marrocos e o enclave espanhol de Ceuta no norte da África – com 60 mortos na ânsia da travessia.

A fuga em massa abriu nova crise na Europa em relação ao controle dos fluxos migratórios, tema recorrente nas campanhas eleitorais nacionais por lá, nos últimos anos, com crescente apoio das populações àqueles e àquelas lideranças que pregam mais rigor, e até o bloqueio, para entrada e permanência de imigrantes. O acordo que permite a cidadãos de 29 países andarem livremente na União Europeia pode estar em risco, depois do episódio. A Itália anunciou a intenção de voltar a fiscalizar a passagem de indivíduos nos limites com a Espanha, medida que tende a subir o tom da polêmica e reverberar em outras nações. E a Dinamarca chegou a sugerir a suspensão da Espanha do bloco, levando a questão migratória a maiores proporções.

A crise expõe a vulnerabilidade de quem sai do Marrocos em direção à Espanha, sem documentação para migrar. A quantidade de gente que já voltou ao território marroquino, partindo de Ceuta, nos últimos dias, chega perto de 70 mil, segundo estimativas oficiais. Moradores do enclave espanhol teriam tratado mal e até com violência os migrantes, que não vislumbraram condições efetivas para se instalar na localidade, superlotada, que tem apenas 83 mil habitantes. Os instrumentos institucionais da União Europeia e dos países mais emissores de migrantes, como o Marrocos, revelam-se insuficientes para lidar com a realidade atual. Mais que fechar fronteiras, os governos europeus, e os líderes e representantes da União Europeia, precisam buscar soluções viáveis para receber os emigrantes – que chegam de qualquer forma, quando sobrevivem aos trajetos. A dignidade humana tão prezada na Europa, celeiro de conquistas históricas dos direitos da cidadania, corre o perigo de ser desprezada, se as ondas migratórias forem tratadas como levas de inimigos.

O episódio em Ceuta não é novidade, apesar do volume de pessoas em curto espaço de tempo. Em 2021, foram registrados 10 mil fazendo a travessia em dois dias. Para muitos espanhóis, o governo marroquino facilita a saída, e utiliza o fluxo migratório como argumento de pressão sobre a União Europeia. A tendência é que políticos antimigração aproveitem o caso para reforçar propostas de fechamento de fronteiras e expulsão de imigrantes, medidas esperadas por parte da população em diversos países europeus. Por outro lado, os defensores da abertura e da cooperação com os povos de fora da Europa podem ver uma oportunidade para enfatizar a importância de leis e procedimentos melhores para o controle dos fluxos migratórios.

