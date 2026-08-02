Voz do Leitor, 02/08: Morosidade na conclusão do calçadão de Boa Viagem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

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Com a proximidade do verão, leitor da coluna cobra mais celeridade das obras do calçadão da Praia de Boa Viagem, principal ponto turístico da cidade

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Morosidade na conclusão do calçadão de Boa Viagem

Os donos da empresa que ganhou a licitação da Prefeitura do Recife para reformar o calçadão da orla de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, deveriam voltar para a escola e reaprender a regra de três simples. Se 25 trabalhadores, por exemplo, levam um ano para reformar a calçada, com 50 operários concluiriam a obra em seis meses. O verão está chegando e o calçadão está caótico. Vejo pouquíssimos trabalhadores no local. A omissão da Prefeitura do Recife, que "lava suas mãos" no caso, vem prejudicando a vida de todos que ali, diariamente, a utilizavam, entre eles: moradores e ciclistas e, com certeza, os mais prejudicados são os comerciantes que a utiliza para tirar seu sustento.

Augusto César, por e-mail

Morosidade na conclusão do calçadão de Boa Viagem - AUGUSTO CÉSAR / VOZ DO LEITOR

Violência em alta no Brasil

Conforme informa a imprensa, um levantamento do Anuário Brasileiro de Segurança Pública indica que das cidades mais violentas do País, 17 se encontram na região Nordeste, 2 na região Norte e 1 no Sudeste - Rio de Janeiro. Sendo a mais violenta do Brasil a cidade que nasceu o já falecido comediante Chico Anísio, Maranguape (CE), com índice de 100,1 mortes violentas por 100 mil habitantes. E entre as capitais mais violentas está Salvador, com 44 mortes por 100 mil habitantes, seguido de Maceió (39,4), Recife (36,3), Macapá (36,1) e Porto Velho (34,6). Com todo esse quadro tenebroso de violência urbana no País e inercia dos nossos governantes no combate, principalmente ao crime organizado, infelizmente, tão cedo a população brasileira não deixará de ser refém desta criminalidade.

Paulo Panossian, por e-mail

Pouca ronda ostensiva em Pernambuco

A Polícia Militar de Pernambuco tem que fazer rondas ostensivas e parar mais esses motociclistas nas ruas. Buscar fazer revistas e averiguar documentação da moto, saber se são roubadas, se eles já tiveram passagem... Porque o que mais tem são ladrões cometendo crimes a qualquer hora do dia. Eles estão botando o terror aqui no Estado. Ninguém mais pode ter um carro ou uma moto nova, que corre o risco de perder para esses marginais. Estamos cansados de tanta insegurança. Não há mais lugar seguro no Recife.

Michele Lima, via redes sociais

Puxadoras de votos

As professoras de nível fundamental são mesmo umas puxadoras de voto. Ao contrário, também conseguem tirar votos daqueles prefeitos que desagradam a categoria, por terem os entes queridos dos alunos como aliados. Na gestão do prefeito anterior do Cabo de Santo Agostinho, eu tinha avisado sobre isto ao seu Secretário de Educação, Betinho Gomes. Ele não me deu ouvidos e me excluiu dos seus contatos, e ambos foram mandados para casa. Aqui no Recife, onde as professoras percebem um dos piores salários de Pernambuco, o ex-prefeito João Campos, pelas pesquisas de intenção de votos, está na iminência de ter o mesmo destino.



Cláudio de Melo, por e-mail

Falta de planejamento urbanístico

Chocante a falta de planejamento da Prefeitura do Recife. Com o nobre objetivo de aumentar a área verde da cidade, planta mudas de árvores de grande porte, a exemplo de Ipês e Cajazeiros, embaixo das fiações elétricas. Essas pessoas não sabem que essas mudas de árvores de grande porte irão crescer aumentando significativamente o risco de acidentes elétricos? Essas fotos são da Avenida Dezessete de Agosto, no bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, mas a estupidez está espalhada em toda a cidade.

Luciano Almeida, por e-mail