Ensino integral na economia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Quais podem ser os benefícios para estudantes que passam mais tempo na escola, aprendendo mais, convivendo e realizando atividades relacionadas ao desenvolvimento intelectual, físico e social? Muitos – e não se restringem aos indivíduos em fase de formação. Como demonstra a história recente em outros países, o investimento em períodos prolongados no ambiente escolar pode ter repercussões positivas na coletividade, com reflexos no crescimento econômico e no aproveitamento dos potenciais dos cidadãos.

Pesquisa sobre o ensino médio no Brasil, com base na experiência pioneira em Pernambuco, comprova que as vantagens se alastram para além do aprendizado. Para cada real investido, quase R$ 3,50 são gerados em retorno, com efeitos continuados na vida dos estudantes que se profissionalizam e entram no mercado de trabalho. Para quem faz o ensino médio na modalidade integral, segundo o estudo, a renda mensal é maior, e a empregabilidade também, além de ser menor a evasão escolar. Com qualificação diferenciada, os jovens podem ser profissionais melhores, e contribuir de maneira mais incisiva na economia.

De acordo com a superintendente do Instituto Natura Brasil, Maria Slemenson, “o Ensino Médio Integral é uma política inegociável para o desenvolvimento do nosso país e há evidências suficientes para colocá-lo no centro da estratégia educacional” a partir dos dados reunidos e da análise da modalidade em Pernambuco e em outras partes do Brasil em que foi adotada. O educador Mozart Neves se orgulha do papel que desempenhou no início dessa história: “Sempre que me perguntam qual o maior legado que poderia ter deixado como gestor da Educação Básica no cargo de secretário de Educação de Pernambuco, não tenho dúvidas em afirmar que foi o modelo das Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI)”, implantadas na gestão de Jarbas Vasconcelos como governador. “Ter produzido evidências de sua eficácia em termos de bons resultados educacionais, desde seu nascedouro, em 2004, quando o Ginásio Pernambucano começou a funcionar no modelo de tempo integral, foi fundamental para sua continuidade como política pública, deixando de ser política de governo”, atravessando depois os mandatos de outros titulares no Palácio do Campo das Princesas com a mesma necessidade de ampliação e consolidação.

A história da educação integral em Pernambuco já dispõe de bons exemplos e um modelo que norteia iniciativas estimuladas pelo Ministério da Educação, e multiplicadas em outros estados. Em época de campanha eleitoral, vale reforçar o debate para o fortalecimento da educação para os pernambucanos, desde antes, no ensino básico, para que o ensino médio seja cumprido em condições adequadas para as consequências esperadas da educação de excelência. Da estrutura das escolas à preparação e remuneração dos professores, há muito a ser feito pelo avanço das políticas públicas de educação em nosso estado.

O estudo que comprova os benefícios econômicos dessa política essencialmente social, traz nova luz a um debate indispensável, para que o que dá comprovadamente certo tenha o impulso que merece.

