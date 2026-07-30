Liderança transformadora

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

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Existem pessoas que transformam organizações. Outras transformam aqueles que irão transformar organizações. Oscar Motomura pertenceu a essa segunda categoria, muito mais rara. Sua maior obra não foi uma empresa, uma metodologia ou um conjunto de conceitos sobre gestão. Foi o desenvolvimento de milhares de líderes que levaram para empresas, universidades, escolas, hospitais, organizações sociais e instituições públicas uma maneira mais consciente de pensar, decidir e servir.

Fundador da Amana-Key, Oscar compreendia que liderança não consistia apenas em alcançar resultados. Liderar significava ampliar a consciência das pessoas, ajudá-las a enxergar a realidade com mais profundidade e prepará-las para construir organizações comprometidas com a ética, a dignidade humana e o bem comum. Seu propósito era desenvolver seres humanos capazes de transformar sistemas, e não apenas administrá-los.

Essa talvez seja a razão pela qual tantos participantes de seus programas compartilham a mesma percepção. Oscar não oferecia respostas prontas. Fazia perguntas. Perguntas que desmontavam certezas, desafiavam modelos mentais e ampliavam nossa compreensão sobre liderança, estratégia, cultura organizacional e responsabilidade social. Mais do que ensinar gestão, ensinava a pensar.

Meu testemunho confirma essa experiência coletiva. Ao longo de mais de duas décadas participei de diversos programas da Amana-Key conduzidos por Oscar. Em todos eles encontrei muito mais do que conteúdos de administração. Vivi uma profunda experiência de reflexão sobre filosofia, ética, inovação, estratégia, espiritualidade, artes e desenvolvimento humano. Essa percepção é compartilhada por inúmeros colegas que percorreram a mesma jornada de aprendizagem.

Oscar possuía a rara capacidade de conectar conhecimentos aparentemente distantes. Um filme, um poema, uma apresentação musical, um livro de Fritjof Capra, uma aula de Michael Sandel ou uma reflexão sobre Peter Drucker e Edgar Schein convergiam para uma compreensão mais profunda do papel da liderança. Seu objetivo nunca era impressionar pelo volume de informações, mas ampliar o repertório intelectual e moral dos participantes.

Entre os inúmeros conceitos que desenvolveu, alguns permanecerão como referências para gerações de líderes. O "desturbador" ensinava que organizações evoluem quando alguém questiona premissas aparentemente inquestionáveis. O VZero mostrava que serenidade é condição para decidir bem em ambientes complexos. A gestão do invisível lembrava que os fatores mais importantes nem sempre aparecem nos indicadores. As "equações impossíveis" desafiavam líderes a tornar viável aquilo que parecia impossível por meio da criatividade, da coragem e da inteligência coletiva.

Sua maior contribuição, entretanto, foi recolocar a ética no centro da liderança. Para Oscar, ética nunca foi apenas cumprir normas. A pergunta essencial era: a serviço de quem está esta decisão? Essa simples indagação deslocava o foco do interesse individual para o bem comum e lembrava que toda liderança possui uma responsabilidade moral.

Oscar Motomura não formou apenas executivos mais competentes. Formou líderes mais conscientes. Seu impacto multiplicou-se porque cada participante levou essas reflexões para sua organização, influenciando equipes, formando novos líderes e produzindo um efeito em cadeia que continua gerando resultados muito além das salas onde seus programas aconteceram.

Poucos educadores exercem influência tão ampla. Oscar pertenceu ao grupo raro de mestres cuja maior realização não foi aquilo que construíram diretamente, mas aquilo que inspiraram milhares de outros a construir. Seu legado permanece vivo sempre que um líder preserva serenidade em meio à turbulência, questiona uma certeza confortável, coloca a ética acima da conveniência ou trabalha para tornar possível aquilo que parecia impossível.

As grandes lideranças não apenas transformam organizações. Transformam pessoas que, por sua vez, continuarão transformando organizações e contribuindo para construir um mundo mais ético, mais consciente e mais humano. É nessa multiplicação silenciosa que reside a verdadeira dimensão do legado de Oscar Motomura.

Eduardo Carvalho, membro da Rede APG-Amana-Key, Conselheiro



