Fundador da Amana-Key, Oscar Motomura morre aos 82 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Empresário e especialista em estratégia e liderança, Motomura marcou gerações de gestores e ficou conhecido pelas "equações impossíveis"

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Oscar Motomura, fundador da Amana-Key e um dos principais especialistas em gestão, estratégia e liderança do Brasil, morreu nesta terça-feira (14), aos 82 anos. A causa da morte não foi informada.

Ao longo de mais de quatro décadas de atuação, Motomura tornou-se uma das principais referências da administração brasileira, influenciando executivos, gestores públicos e lideranças empresariais. Também desenvolveu projetos voltados à inovação, sustentabilidade e formação de líderes.

Quem foi Oscar Motomura?

Fundador e principal executivo da Amana-Key, instituição especializada em gestão, estratégia e liderança, Oscar Motomura era reconhecido pela atuação junto a organizações dos setores empresarial, público e da sociedade civil.

Ele ganhou notoriedade ao criar o conceito das "equações impossíveis", que defendia a necessidade de criatividade e da superação de barreiras culturais para solucionar desafios complexos.

Além da atuação na área de gestão, idealizou iniciativas como Estratégia de País, Eleitores Conscientes, Projeto Jovens e o Movimento pela Ética no País, voltados ao desenvolvimento institucional e à responsabilidade social.

Trajetória acadêmica e reconhecimento

Oscar Motomura era graduado em Administração pela Fundação Getulio Vargas (FGV), mestre em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo (USP) e possuía especialização em gestão de tecnologia pela Harvard Business School.

Também integrou o Conselho Internacional da Carta da Terra em Ação como co-chairman, presidiu o comitê de jurados do Prêmio UNESCO-Japão de Educação para o Desenvolvimento Sustentável e representou o Brasil como palestrante convidado no e-World Marketing Summit, idealizado pelo especialista em marketing Philip Kotler, em 2020 e 2021.

Além disso, colaborou durante anos com a revista Época Negócios e publicou artigos e prefácios de livros voltados à gestão e liderança.