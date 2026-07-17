Fundador da Amana-Key, Oscar Motomura morre aos 82 anos
Empresário e especialista em estratégia e liderança, Motomura marcou gerações de gestores e ficou conhecido pelas "equações impossíveis"
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Oscar Motomura, fundador da Amana-Key e um dos principais especialistas em gestão, estratégia e liderança do Brasil, morreu nesta terça-feira (14), aos 82 anos. A causa da morte não foi informada.
Ao longo de mais de quatro décadas de atuação, Motomura tornou-se uma das principais referências da administração brasileira, influenciando executivos, gestores públicos e lideranças empresariais. Também desenvolveu projetos voltados à inovação, sustentabilidade e formação de líderes.
Quem foi Oscar Motomura?
Fundador e principal executivo da Amana-Key, instituição especializada em gestão, estratégia e liderança, Oscar Motomura era reconhecido pela atuação junto a organizações dos setores empresarial, público e da sociedade civil.
Ele ganhou notoriedade ao criar o conceito das "equações impossíveis", que defendia a necessidade de criatividade e da superação de barreiras culturais para solucionar desafios complexos.
Além da atuação na área de gestão, idealizou iniciativas como Estratégia de País, Eleitores Conscientes, Projeto Jovens e o Movimento pela Ética no País, voltados ao desenvolvimento institucional e à responsabilidade social.
Trajetória acadêmica e reconhecimento
Oscar Motomura era graduado em Administração pela Fundação Getulio Vargas (FGV), mestre em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo (USP) e possuía especialização em gestão de tecnologia pela Harvard Business School.
Também integrou o Conselho Internacional da Carta da Terra em Ação como co-chairman, presidiu o comitê de jurados do Prêmio UNESCO-Japão de Educação para o Desenvolvimento Sustentável e representou o Brasil como palestrante convidado no e-World Marketing Summit, idealizado pelo especialista em marketing Philip Kotler, em 2020 e 2021.
Além disso, colaborou durante anos com a revista Época Negócios e publicou artigos e prefácios de livros voltados à gestão e liderança.