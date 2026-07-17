New Jersey: o local da final da Copa

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Domingo, Espanha e Argentina disputam a final da Copa do Mundo. Relembro minhas idas a New Jersey, local da partida .........................

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A Copa do Mundo será decidida domingo, às 16h, entre Argentina e Espanha, no MetLife Stadium, que na Copa é chamado de "New York New Jersey Stadium". Fica em Nova Jersey, que, graças à Copa do Mundo, entrou no mapa mundial, atraindo a atenção de praticamente o planeta inteiro.

Na maioria das dezenas de viagens que fiz a Nova York usei, para chegar e sair, o Aeroporto John Kennedy. Umas poucas, o LaGuardia, quando usei voo doméstico. Em quatro delas, foi no Aeroporto Internacional Newark Liberty, que fica em New Jersey, local da final da Copa do Mundo, no próximo domingo. É moderníssimo e recebe voos internacionais de vários países, inclusive os da United, que partem de São Paulo. Como a maioria dos passageiros vai para Manhattan, tem uma muito eficiente ligação com Nova York.

A mais rápida é combinar o "AirTrain" com os trens da "NJ Transit", chegando à Penn Station, no coração de Manhattan, em apenas 30 minutos. Em todos os casos optei pelo ônibus expresso, que chega ao Terminal Rodoviário Port Autority, na Rua 42, bem no centro, onde é muito fácil pegar um táxi até o hotel. Viagem dura em média uma hora e custa US$ 25 (R$ 130). Bem mais barato que um táxi, que custa até o hotel em Manhattan em torno de US$ 100 (R$ 520).

A relação entre New Jersey e Nova York é tão intensa que muitas vezes é difícil perceber onde termina um Estado e começa o outro. Milhares de pessoas cruzam diariamente o Rio Hudson para trabalhar, estudar ou passear. Túneis, pontes, trens e balsas transformaram essa fronteira em uma das mais movimentadas do mundo. A proximidade também tornou New Jersey um excelente ponto de hospedagem. Hotéis oferecem tarifas mais acessíveis do que os de Manhattan, mantendo acesso rápido às principais atrações da metrópole. Para quem pretende permanecer vários dias na região, é uma alternativa inteligente.

Outro grande atrativo está nas compras. New Jersey é um verdadeiro paraíso para quem busca marcas famosas com preços reduzidos. O Estado tem alguns dos melhores outlets dos Estados Unidos. O mais conhecido é o Jersey Gardens, reunindo centenas de lojas de grifes internacionais. E tem o American Dream, em East Rutherford, pertinho do estádio da Copa, que combina shopping center, parque de diversões, pista de esqui indoor e inúmeras lojas.

A Copa do Mundo de 2026 colocou New Jersey definitivamente no mapa do mundo. O "MetLife Stadium", foi escolhido para receber vários jogos da Copa, inclusive da seleção brasileira, e será cenário da partida final. Muitos imaginam que a decisão acontecerá em Nova York, no entanto, a partida mais importante do futebol mundial será disputada em solo de New Jersey. A arena receberá chefes de Estado, celebridades, dirigentes esportivos e milhares de turistas, transformando a região em uma verdadeira vitrine internacional.

O MetLife Stadium, que na copa é chamado de "New York New Jersey Stadium", já que as regras da Fifa não permitem o uso de nomes comerciais durante o torneio, é um dos mais modernos estádios dos Estados Unidos. Inaugurado em 2010, ele é a casa de duas equipes da NFL, algo raro no esporte americano: "O "New York Giants e o "New York Jets". Já estive lá, para ver um jogo do "New York Giants", de futebol americano, sem entender nada, apesar de Luciano do Valle ter tentado me ensinar. O esporte, aliás, é uma nova paixão do mestre José Paulo Cavalcanti Filho, meu vizinho de página.

O estádio tem capacidade para 82.500 espectadores, e é usado tanto para jogos de futebol americano quanto para partidas de futebol, o "soccer", como é chamado pelos norte-americanos. Já recebeu o Super Bowl, a final da Copa América e shows de artistas como Taylor Swift, Beyoncé, Madonna, Coldplay, Paul McCartney e Bruce Springsteen. Sua construção custou US$ 1,6 bilhão (R$ 8,6 bilhões)

Um dos problemas da ida para o estádio de quem está em Manhattan é o preço da passagem ida e volta, de metrô. Da Penn Station ao estádio, com troca para trem da NJ Transit em Secaucus Junction, custa US$ 105 (R$ 550).Nada diante do preço dos ingressos para a partida. Na fase inicial de venda, valiam US$ 1.530 (R$ 7,8 mil). Ontem, no câmbio negro, custavam pelo menos US$ 12 mil (R$ 62 mil) e não faltam interessados.

João Alberto Martins Sobral, editor da coluna João Alberto no Social 1



