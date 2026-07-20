Ranking da Fifa atualizado: veja como ficou a classificação após a Copa do Mundo de 2026
Espanha ultrapassa a Argentina após conquistar o título mundial, enquanto o Brasil sobe uma posição mesmo com eliminação nas oitavas de final
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A conquista da Copa do Mundo de 2026 refletiu diretamente no ranking da Fifa. Campeã ao vencer a Argentina por 1 a 0, na prorrogação, com gol de Ferran Torres, a Espanha assumiu a liderança da classificação mundial após o encerramento do torneio.
A seleção espanhola somou 30,27 pontos e chegou aos 1.995,88, ultrapassando a Argentina, vice-campeã da Copa do Mundo. França, Inglaterra e Brasil completam as cinco primeiras posições.
Espanha assume a liderança
A campanha do título mundial levou a Espanha ao primeiro lugar do ranking da Fifa.
A equipe derrotou a Argentina na decisão disputada no último domingo (19), garantindo o bicampeonato mundial e a liderança da classificação.
A Argentina encerrou a Copa do Mundo na segunda colocação do ranking, seguida pela França.
A Inglaterra foi outra seleção que ganhou destaque após o torneio, somando 33,41 pontos e consolidando a quarta posição.
Brasil sobe uma posição
Mesmo eliminado nas oitavas de final pela Noruega de Erling Haaland, o Brasil avançou uma posição no ranking e aparece em 5º lugar, com 1.804,92 pontos.
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A seleção brasileira foi superada pelos noruegueses ainda no início do mata-mata, mas permaneceu entre as cinco melhores equipes da classificação mundial.
Ranking da Fifa após a Copa do Mundo 2026
- Espanha – 1.995,88 (+30,27)
- Argentina – 1.970,37 (+0,00)
- França – 1.948,97 (+0,00)
- Inglaterra – 1.922,83 (+33,41)
- Brasil – 1.804,92 (+0,00)
- Marrocos – 1.803,99 (+0,00)
- Portugal – 1.787,85 (+0,00)
- Bélgica – 1.778,36 (+0,00)
- Holanda – 1.775,54 (+0,00)
- México – 1.754,30 (+0,00)
Noruega é o grande destaque da atualização
A Noruega foi a seleção que mais ganhou posições no ranking da Fifa após a Copa do Mundo.
Com uma campanha histórica encerrada nas quartas de final, quando foi eliminada pela Inglaterra, a equipe subiu 12 posições e passou a ocupar o 19º lugar da classificação mundial.
Coreia do Sul e Uruguai entre as decepções
Entre as seleções que mais perderam posições, a Coreia do Sul teve uma das maiores quedas.
Após campanhas consistentes em edições anteriores da Copa do Mundo, os sul-coreanos foram eliminados ainda na fase de grupos e caíram sete posições, passando a ocupar o 32º lugar.
O Uruguai também encerrou o torneio abaixo das expectativas. A equipe foi eliminada na fase de grupos, em uma chave que contou com Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita.
Os uruguaios terminaram a campanha com dois empates e uma derrota, caindo quatro posições e aparecendo na 20ª colocação do ranking da Fifa.