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Futebol |

Ranking da Fifa atualizado: veja como ficou a classificação após a Copa do Mundo de 2026

Espanha ultrapassa a Argentina após conquistar o título mundial, enquanto o Brasil sobe uma posição mesmo com eliminação nas oitavas de final

Por Thiago Seabra Publicado em 20/07/2026 às 9:40 | Atualizado em 20/07/2026 às 9:40
Taça da Copa do Mundo de 2026 exibida no sorteio
Taça da Copa do Mundo de 2026 exibida no sorteio - Divulgação/Fifa

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A conquista da Copa do Mundo de 2026 refletiu diretamente no ranking da Fifa. Campeã ao vencer a Argentina por 1 a 0, na prorrogação, com gol de Ferran Torres, a Espanha assumiu a liderança da classificação mundial após o encerramento do torneio.

A seleção espanhola somou 30,27 pontos e chegou aos 1.995,88, ultrapassando a Argentina, vice-campeã da Copa do Mundo. França, Inglaterra e Brasil completam as cinco primeiras posições.

Espanha assume a liderança

A campanha do título mundial levou a Espanha ao primeiro lugar do ranking da Fifa.

A equipe derrotou a Argentina na decisão disputada no último domingo (19), garantindo o bicampeonato mundial e a liderança da classificação.

A Argentina encerrou a Copa do Mundo na segunda colocação do ranking, seguida pela França.

A Inglaterra foi outra seleção que ganhou destaque após o torneio, somando 33,41 pontos e consolidando a quarta posição.

Brasil sobe uma posição

Mesmo eliminado nas oitavas de final pela Noruega de Erling Haaland, o Brasil avançou uma posição no ranking e aparece em 5º lugar, com 1.804,92 pontos.

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A seleção brasileira foi superada pelos noruegueses ainda no início do mata-mata, mas permaneceu entre as cinco melhores equipes da classificação mundial.

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Ranking da Fifa após a Copa do Mundo 2026

  1. Espanha – 1.995,88 (+30,27)
  2. Argentina – 1.970,37 (+0,00)
  3. França – 1.948,97 (+0,00)
  4. Inglaterra – 1.922,83 (+33,41)
  5. Brasil – 1.804,92 (+0,00)
  6. Marrocos – 1.803,99 (+0,00)
  7. Portugal – 1.787,85 (+0,00)
  8. Bélgica – 1.778,36 (+0,00)
  9. Holanda – 1.775,54 (+0,00)
  10. México – 1.754,30 (+0,00)

Noruega é o grande destaque da atualização

A Noruega foi a seleção que mais ganhou posições no ranking da Fifa após a Copa do Mundo.

Com uma campanha histórica encerrada nas quartas de final, quando foi eliminada pela Inglaterra, a equipe subiu 12 posições e passou a ocupar o 19º lugar da classificação mundial.

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Coreia do Sul e Uruguai entre as decepções

Entre as seleções que mais perderam posições, a Coreia do Sul teve uma das maiores quedas.

Após campanhas consistentes em edições anteriores da Copa do Mundo, os sul-coreanos foram eliminados ainda na fase de grupos e caíram sete posições, passando a ocupar o 32º lugar.

O Uruguai também encerrou o torneio abaixo das expectativas. A equipe foi eliminada na fase de grupos, em uma chave que contou com Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita.

Os uruguaios terminaram a campanha com dois empates e uma derrota, caindo quatro posições e aparecendo na 20ª colocação do ranking da Fifa.

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