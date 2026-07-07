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Como país-sede, Espanha tem chances reais de conquistar o tricampeonato da Copa do Mundo 2030; entenda o porquê

Campeã da Copa do Mundo de 2026, a Espanha sediará a próxima edição ao lado de Portugal e Marrocos e deverá manter a base do elenco

Por Thiago Seabra Publicado em 20/07/2026 às 11:17 | Atualizado em 20/07/2026 às 11:19
Marc Cucurella, lateral esquerdo da Espanha e novo reforço do Real Madrid
Marc Cucurella, lateral esquerdo da Espanha e novo reforço do Real Madrid - Divulgação/Real Madrid

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A Espanha encerrou a Copa do Mundo de 2026 como campeã ao vencer a Argentina por 1 a 0, no último domingo (19), com gol de Ferran Torres na prorrogação. A equipe comandou as ações durante praticamente toda a decisão e confirmou o título depois de também eliminar a França por 2 a 0 na semifinal.

Com a conquista, o futebol espanhol já começa a olhar para o próximo desafio.

A Copa do Mundo de 2030 será disputada principalmente em Espanha, Portugal e Marrocos. Além disso, Argentina, Paraguai e Uruguai receberão partidas comemorativas em celebração ao centenário do torneio.

Nesse cenário, a Espanha surge naturalmente como uma das principais candidatas ao título. Além de defender a taça conquistada em 2026, terá a vantagem de atuar como país-sede e deverá manter boa parte da base do atual elenco.

Lamine Yamal pode chegar ao auge em 2030

Um dos principais motivos para colocar a Espanha entre as favoritas é a idade de seus principais jogadores. A seleção conta com um núcleo jovem que, em 2030, deverá estar em um estágio de maior maturidade esportiva.

O principal nome desse grupo é Lamine Yamal. Aos 19 anos, ele já conquistou a Copa do Mundo e, na próxima edição, terá apenas 23 anos. A tendência é que chegue ainda mais desenvolvido tecnicamente e com experiência acumulada em grandes decisões.

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Outro fator que pode favorecer o atacante é o contexto. Depois de conquistar o título em 2026, Yamal poderá disputar o Mundial de 2030 sem o peso de buscar uma primeira conquista mundial, mas com a responsabilidade de liderar uma geração já vencedora.

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Uma base que deve permanecer

A Espanha também reúne um elenco com idade compatível para permanecer competitivo no próximo ciclo. Entre os jogadores que já são protagonistas e podem continuar como referências em 2030 estão:

  • Lamine Yamal — 19 anos (23 em 2030)
  • Pedri — 23 anos (27 em 2030)
  • Pau Cubarsí — 19 anos (23 em 2030)
  • Nico Williams — 24 anos (28 em 2030)
  • Marc Cucurella — 27 anos (31 em 2030)
  • Dani Olmo — 28 anos (32 em 2030)
  • Rodri — 30 anos (34 em 2030)
  • Pedro Porro — 26 anos (30 em 2030)

Além desse grupo, outros atletas importantes também poderão integrar a seleção na próxima Copa, como Gavi (25 anos em 2030), Álex Baena (29), Martín Zubimendi (31), Joan García (29), Eric García (29) e Ferran Torres (30).

Luis de la Fuente chega fortalecido para liderar o próximo ciclo

Outro fator que pode pesar a favor da Espanha na Copa do Mundo de 2030 é a continuidade do trabalho de Luis de la Fuente.

O treinador assumiu a seleção principal após a eliminação nas oitavas de final do Mundial de 2022 e conduziu um processo que culminou na conquista da Copa do Mundo de 2026.

Antes de chegar à equipe principal, De la Fuente comandou as seleções sub-19, sub-21 e olímpica da Espanha.

Nesse período, participou diretamente do desenvolvimento de jogadores que hoje formam a base da seleção campeã, como Unai Simón, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Cucurella, Fabián Ruiz e Mikel Merino.

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O ciclo foi marcado por uma sequência de títulos. Sob seu comando, a Espanha conquistou a Liga das Nações de 2023, a Eurocopa de 2024 e, agora, a Copa do Mundo de 2026.

A equipe também igualou o recorde histórico de invencibilidade entre seleções, alcançando 38 partidas sem perder. A última derrota ocorreu em março de 2024, em amistoso contra a Colômbia.

Desde então, a Espanha acumula 29 vitórias, nove empates, 95 gols marcados e apenas 28 sofridos.

Jogar em casa pode ser uma vantagem

Disputar uma Copa do Mundo como país-sede normalmente representa um fator relevante. O apoio da torcida, o conhecimento das condições locais e a familiaridade com o ambiente costumam favorecer as seleções anfitriãs.

No caso da Espanha, esse cenário pode ser potencializado pelo fato de a equipe chegar como atual campeã mundial.

A expectativa é de um ambiente favorável para uma geração que já demonstrou capacidade de competir em alto nível. Entretanto, vale lembrar que o último país-sede a vencer a Copa do Mundo foi a França, em 1998.

Uma identidade construída ao longo de décadas

Outro aspecto que fortalece a candidatura espanhola é a continuidade de sua identidade de jogo. Ao longo do século XXI, a seleção conquistou três Eurocopas (2008, 2012 e 2024) e duas Copas do Mundo (2010 e 2026).

Mesmo com diferentes treinadores e gerações, a Espanha manteve características semelhantes, como a valorização da posse de bola, da paciência na construção das jogadas e do controle das partidas.

Essa continuidade ajuda a formar uma identidade reconhecida dentro do futebol espanhol. O estilo é reproduzido desde as categorias de base e faz parte do desenvolvimento de muitos jogadores, o que contribui para a manutenção de um modelo de jogo ao longo dos anos.

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Espanha larga entre as favoritas para 2030

Faltando quatro anos para a próxima Copa do Mundo, ainda é cedo para apontar favoritos definitivos.

No entanto, a combinação entre um elenco jovem, a manutenção da base campeã, a condição de país-sede e uma identidade de jogo consolidada coloca a Espanha em posição de destaque para buscar o tricampeonato mundial em 2030.

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