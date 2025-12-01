fechar
Artigo | Notícia

OAB Nacional: 95 anos de futuro

Estamos, como no dia em que nascemos, olhando para frente. Com a convicção de que o Direito continua sendo um dos maiores patrimônios do país

Por INGRID ZANELLA Publicado em 01/12/2025 às 0:00 | Atualizado em 01/12/2025 às 12:02
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Ao pensar sobre o que escrever neste momento em que a OAB Nacional completa 95 anos, lembrei-me de uma citação feita pelo papa Francisco, ainda em fevereiro de 2020, quando recuperou o trecho de uma carta de seu antecessor Bento XVI: "O direito é condição do amor". A frase me acompanhou nos últimos dias porque, de algum modo, sintetiza o que a Ordem tem representado ao longo de quase um século. A OAB nasceu para garantir que a vida em sociedade fosse protegida por regras justas, mas também para assegurar que essas regras fossem instrumentos de cuidado e respeito. Celebrar 95 anos é reconhecer que o Direito é uma das formas mais altas de amor à sociedade e ao país.

A OAB é uma instituição que nasceu carregando o peso do tempo como impulso. Desde sua criação, em 1930, surgiu olhando para o que ainda sequer existia, para o país que seríamos, para a democracia que viria, para as garantias que um dia precisariam ser defendidas. Nossa Ordem nunca se acomodou no passado. Foi criada para provocar movimento e tensionar o Brasil a ser maior do que suas próprias crises. Somos construtores de futuro.

Nossa instituição atravessou regimes autoritários, redemocratizações, mudanças constitucionais, revoluções tecnológicas, transformações sociais das mais diversas. Em cada momento, deslocou-se com o país sem perder a espinha dorsal que nos sustenta: a defesa inegociável das liberdades e da Justiça como valor civilizatório. Foi assim, com coragem institucional e muita sensibilidade, que a OAB Nacional se tornou uma das vozes mais respeitadas da vida pública brasileira. Aprendemos a ler o país nas suas tensões e nas suas esperanças, entendendo que o Direito é, como gosto de dizer, uma forma de organizar a vida coletiva.

Não existe momento decisivo da nossa história nos últimos 95 anos em que a advocacia não tenha estado presente. Se tem uma coisa que caracteriza a nossa OAB é a consciência de que, onde há silêncio, o arbítrio prospera. E 95 anos depois, a Ordem continua sendo essa guardiã da responsabilidade pública. Não uma espectadora do país, mas parte viva do Brasil, pensando junto com a sociedade que tanto confia em nós.

Hoje, o Direito tem outros sotaques e outras cores. Há mulheres ocupando espaços que durante décadas não foram acessíveis. Há profissionais negros e indígenas que abriram portas antes fechadas. Há jovens que dominam as linguagens digitais sem perder a consciência do compromisso ético que sustenta a República. Há advogados e advogadas do interior que já não são exceção, mas alicerce da nossa profissão. A Ordem sabe que não se fortalece olhando para si, mas ouvindo a sociedade que nos legitimou e continua legitimando. Foi essa geração que trouxe a OAB para o século XXI, lembrando que uma entidade só é grande quando reconhece a grandeza de quem a compõe. Não são 95 anos de tradição e história apenas, são 95 anos de reinvenções.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A OAB Nacional, sob a presidência de Beto Simonetti, tem compreendido essa nova advocacia e conduzido a instituição com a firmeza e a visão estratégica características deste amazonense que tanto honra a nossa entidade. E Pernambuco sempre esteve presente nesse percurso. Já tivemos, à frente da OAB Nacional, o pernambucano José Cavalcanti Neves, que ocupou a presidência nos anos 1970 em um dos períodos mais exigentes da vida pública brasileira. A presença de Pernambuco no Conselho Federal nunca foi coadjuvante. A advocacia da terra dos altos coqueiros, com sua vitalidade, é uma das forças dessa construção que mantém a OAB respeitada em todo o mundo.

Para tanto, precisamos nos modernizar sempre. Se há algo que marca o tempo em que vivemos é a velocidade. As informações circulam antes mesmo de serem compreendidas, as opiniões que correm antes dos fatos. Em um ambiente de pressa permanente, a advocacia assume o papel de restituir ao debate público a precisão e a responsabilidade.

Aos 95 anos, adotamos novas ferramentas, discutimos ética digital, enfrentamos a desinformação, acompanhamos a transformação do mundo do trabalho jurídico, exigimos responsabilidade nos ambientes virtuais. É justamente nesses tempos instáveis que o país precisa de uma instituição que não se deixe seduzir pela urgência, mas que saiba escolher o que é essencial. A defesa da Constituição e da autonomia da advocacia exige preparo técnico e coragem. E a OAB permanece uma instituição que busca conduzir as mudanças com equilíbrio e compromisso público.

A OAB existe para proteger a advocacia e defender a sociedade. Pernambuco segue parte desse compromisso com a mesma seriedade de sempre. Somos uma advocacia formada por histórias de coragem, por profissionais que transformam sua própria vida em instrumento de serviço público. São mulheres e homens que acreditam na responsabilidade ética de quem escolheu defender o outro. É com essa energia que avançamos.

Estamos, como no dia em que nascemos, olhando para frente. Com a convicção de que o Direito continua sendo um dos maiores patrimônios do país e de que a advocacia permanecerá indispensável. Seguimos construindo, todos os dias, a instituição que as futuras gerações merecem encontrar. A OAB que honra sua história é a mesma que escolhe não parar no tempo. E se chegamos aos 95 anos firmes e necessários, é porque nunca esquecemos que o Direito só cumpre sua missão quando serve à vida, quando protege, quando ampara. Quando se aproxima do amor que o inspirou. É a OAB que acredita, e continuará acreditando, no futuro.

Ingrid Zanella, presidente da OAB-PE

 

Leia também

A sustentação oral e o direito: convencer não pressupõe pompa e erudição
opinião

A sustentação oral e o direito: convencer não pressupõe pompa e erudição
2ª Marcha das Mulheres Negras reúne caravanas de todo o país em Brasília
DIREITOS HUMANOS

2ª Marcha das Mulheres Negras reúne caravanas de todo o país em Brasília

Compartilhe

Tags