fechar
Artigo | Notícia

Meditações na plataforma da estação

A canção Encontros e Despedidas, do Milton Nascimento, tem marcado profundamente minha vida nos últimos anos........................

Por OTÁVIO SANTANA DO RÊGO BARROS Publicado em 22/11/2025 às 0:00 | Atualizado em 22/11/2025 às 6:39
Despedida na Estação
Despedida na Estação - IA

Clique aqui e escute a matéria

O trem parte com pessoas queridas. O trem chega com pessoas queridas. O ambiente da plataforma é ciclotímico — tristeza e alegria — e me faz refletir sobre o bilhete que "compramos" ao nascer e ao perecer.

Há um ano, o autofalante da estação da vida anunciou a partida do meu velho pai. Guardo incontáveis lembranças e ensinamentos que, ao longo de sua parada, ele me deixou. Generoso, honesto, flexível, atencioso, reservado, verdadeiro, até ingênuo. Se posso sintetizar: um homem de caráter.

Ao final de sua estada aqui na Terra, com o corpo e a mente fragilizados, sua figura exalava respeito e união, como um espírito do bem, exilado de Capela, aguardando o retorno à casa após cumprir sua missão de espargir luz (referência à obra espírita de Edgar Armond).

Agora, de volta à Capela e acolhido pelo Pai, o velho reencontrou antigos camaradas, grandes amigos, queridos familiares. Sinto que a alegria começa a voltar e inundar seu corpo imaterial revigorado. Em breve, reunirá a turma da repartição para jogar conversa fora e tomar um bom uísque, ouvindo Sentimental Demais, de Altemar Dutra.

Seja feliz, velho. Deixe que cuidamos por aqui dos desafios e incontinências mundanas e, se puder, mande notícias do mundo de lá!

Há um mês, o autofalante da estação da vida anunciou a chegada dos gêmeos. Aqueles que "maiorzinho" e "menorzinho", os netos mais velhos, aguardavam ansiosos desde o anúncio da gravidez da tia, prontos para completar o time de futebol de salão ou, quem sabe, o de polo equestre mais adiante.

Aprendi um monte de coisas novas e revi algumas "certezas" enquanto acompanhava a gestação de minha filha: ultrassonografia digital morfológica, bebês a termo, corticosteroides para amadurecer os pulmões, banhos de ofurô, translactação e outras tantas novidades.

Publiquei aqui no Jornal do Commercio, em 9 de agosto de 2025, um artigo promovendo uma campanha para canonização de São Tandrilax. Pois é, com os gêmeos precisei "rezar" com mais fé a ladainha que prevê um comprimido a cada 12 horas para relaxar a ociosa musculatura!

Não tanto pelo esforço físico das brincadeiras no parque ou das corridas com obstáculos na sala — afinal, "cabeludinho" e "galeguinho" ainda não saltam sobre minha barriga, nem escalam os brinquedos da praça —, mas pelos constantes sacolejos e marchas nos corredores do apartamento para acalmá-los antes das mamadas.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Quanto aos cânticos de ninar, recomendo baixarem no YouTube a canção Doce Esperança, da velha Cavalaria — uma verdadeira chupeta sonora para adormecê-los na alta madrugada.

Como é possível amar tanto duas coisinhas tão pequenas e em tão pouco tempo de vida, como se fossem anos de convivência? Não me incomoda ser visto como um avô coruja babão, pois sou mesmo.

A algaravia constante na estação da vida nos alerta que, à medida que nos afastamos do horário da chegada, cresce a necessidade de nos prepararmos para o momento inevitável da partida rumo a outras estações, definitivas ou apenas passageiras.

É imperativo, para peregrinarmos bem pela vida, compreender esse vai-e-vem de trens na estação, caso contrário, vamos nos afogar em preocupações sobre as quais não temos controle.

Na obra Meditações, uma compilação das ideias estoicas de Marco Aurélio, o imperador afirma: "se te empenhas em viver a vida que a ti se apresenta, isto é, a vida presente, estarás capacitado a viver o resto de tua existência até a morte livre de perturbações, com nobreza e com o favorecimento de tua própria divindade tutelar".

Em síntese, ao nos concentrarmos plenamente no que acontece agora na plataforma da estação da vida — o presente real, e não expectativas da próxima parada ou memórias da anterior —, alcançamos serenidade, atravessamos a existência com dignidade e nos aliviamos das perturbações dispensáveis.

Ah, a chegada dos netos é ótima oportunidade para nos lembrarmos de que somos tão somente "um sopro de vida", "um corpo precário" e uma "inteligência". E, segundo Marco Aurélio, apenas a inteligência nos pertence verdadeiramente, o resto é memento mori.

Otávio Santana do Rêgo Barros, general de Divisão da Reserva

 

Leia também

O trem Sonho Azul que ligava Recife a Fortaleza
opinião

O trem Sonho Azul que ligava Recife a Fortaleza

Micro-ônibus tomba após colidir com trem em Jardim Prazeres, Jaboatão dos Guararapes
Sinistro de Trânsito

Micro-ônibus tomba após colidir com trem em Jardim Prazeres, Jaboatão dos Guararapes

Compartilhe

Tags