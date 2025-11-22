fechar
Artigo | Notícia

A importância de cultivar a curiosidade

Talvez o maior gesto educativo que um adulto possa fazer seja fazer uma pausa antes de dar a resposta e simplesmente perguntar: "O que você acha?"

Por EDUARDO CARVALHO Publicado em 22/11/2025 às 0:00 | Atualizado em 22/11/2025 às 6:36
Ciência e curiosidade: cultivar a curiosidade é preparar o terreno para a criatividade a inovação e o empreendedorismo
Ciência e curiosidade: cultivar a curiosidade é preparar o terreno para a criatividade a inovação e o empreendedorismo - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

A curiosidade é uma das forças mais transformadoras da natureza humana. Um impulso inato que desperta a imaginação, expande horizontes e alimenta o desejo de compreender o mundo. Desde os primeiros anos de vida, é ela que move o bebê a explorar, tocar, testar e aprender. No entanto, à medida que crescemos, a curiosidade tende a ser silenciada pela rigidez dos sistemas escolares e pelas pressões sociais que privilegiam respostas prontas em vez de perguntas profundas. Recuperar e cultivar esse impulso é essencial não apenas para o aprendizado, mas também para a criatividade, a inovação e o empreendedorismo.

Pesquisas da professora Elizabeth Bonawitz, de Harvard, mostram que a curiosidade é um verdadeiro "mise en place" da mente, uma preparação intelectual que ativa a atenção, a memória e a motivação, abrindo caminho para um aprendizado mais profundo. Quando estimulada, desperta nos estudantes o desejo de resolver incertezas e de compreender as relações entre causa e efeito. Esse tipo de curiosidade epistêmica, o impulso de perguntar por quê e como, é a base da descoberta científica, da invenção tecnológica e da criação artística. É ela que conecta o aprender com o prazer de explorar o desconhecido.

Estudos demonstram que crianças mais curiosas apresentam melhor desempenho escolar, especialmente em comunidades menos favorecidas. "A curiosidade é o grande igualador da educação", afirma Bonawitz. Em experimentos conduzidos com pré-escolares, crianças incentivadas a fazer perguntas aprenderam mais e demonstraram maior motivação intrínseca do que aquelas apenas instruídas a ouvir. Curiosidade, portanto, não é apenas um estado emocional; é um mecanismo cognitivo que potencializa a aprendizagem e reduz desigualdades.

A curiosidade também é um insumo da criatividade. Toda grande ideia nasce de uma inquietação: um "por que não?", um "e se...?". As invenções e descobertas que mudaram o curso da história, do fogo à internet, foram frutos de mentes que se recusaram a aceitar o óbvio. O professor Todd Kashdan, da George Mason University, sintetiza essa dinâmica em uma fórmula simples: "Sendo curioso, exploramos; ao explorar, descobrimos; satisfeitos, repetimos; e, repetindo, desenvolvemos competências, habilidades e maestria."

Na visão do professor Clayton Christensen, também de Harvard, múltiplos ambientes de aprendizagem ajudam crianças e jovens a "pensar fora da caixa", ampliando relacionamentos e aprendendo com diferentes contextos organizacionais. Já a professora Francesca Gino, da mesma universidade, e o cientista Bob Langer, do MIT, reforçam que a curiosidade é a semente da inovação, pois conduz à experimentação, ao erro criativo e à descoberta de novas possibilidades.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Entretanto, os ambientes familiares, escolares e corporativos muitas vezes sufocam essa energia vital. Quando o ensino se limita à memorização de fatos e dados ou quando o medo de errar é maior que o prazer de tentar, a curiosidade é reprimida, e com ela desaparecem o espírito empreendedor e a capacidade de inovar. O mesmo ocorre nas empresas excessivamente hierarquizadas, que inibem a troca de ideias e o questionamento das práticas estabelecidas.

Organizações inovadoras compreendem que curiosidade e empatia são habilidades essenciais. O curioso quer entender o problema; o empático quer compreender as pessoas envolvidas. Juntas, essas competências criam terreno fértil para soluções criativas. Por isso, empresas como Apple e Google valorizam candidatos que demonstram interesse genuíno pelo mundo, por novas experiências e por aprender continuamente. Steve Jobs, ao eliminar as paredes dos escritórios, estimulou a interação e o aprendizado cruzado, uma arquitetura da curiosidade. Do mesmo modo, os espaços de coworking e os ecossistemas colaborativos surgem como ambientes que favorecem o encontro de ideias e o nascimento de inovações.

Psicólogos contemporâneos identificam cinco dimensões da curiosidade humana: sensibilidade à privação (o desconforto de não saber), exploração alegre, curiosidade social, tolerância ao estresse e busca por emoções novas. Todas essas dimensões se refletem diretamente na criatividade e no comportamento empreendedor, pois envolvem a coragem de se expor ao novo, a resiliência diante da incerteza e a alegria de aprender.

Na educação, modelos baseados em aprendizagem por investigação (Inquiry-Based Learning) resgatam o papel da curiosidade como motor do conhecimento. O aluno é convidado a ser protagonista, a levantar hipóteses, fazer perguntas inteligentes, testar soluções e refletir sobre seus próprios processos mentais. Esse modelo não apenas forma pensadores críticos, mas também futuros inovadores, indivíduos preparados para enfrentar a complexidade e transformar ideias em impacto.

Em última instância, cultivar a curiosidade é preparar o terreno para a criatividade, a inovação e o empreendedorismo. É reconhecer que o progresso nasce da dúvida, não da certeza; da exploração, não da repetição. Em um mundo em constante mudança, o curioso é aquele que permanece aprendiz, humilde o bastante para perguntar e ousado o suficiente para criar.

Como lembra Elizabeth Bonawitz, talvez o maior gesto educativo que um adulto possa fazer seja fazer uma pausa antes de dar a resposta e simplesmente perguntar: "O que você acha?"

Eduardo Carvalho, Harvard University/IPERID Fellow,CIO da EmpowerC

 

Leia também

Maioria dos brasileiros quer candidato fora do eixo Lula-Bolsonaro em 2026, aponta pesquisa Quaest
Pesquisa

Maioria dos brasileiros quer candidato fora do eixo Lula-Bolsonaro em 2026, aponta pesquisa Quaest
Quaest: Rejeição a Lula segue acima de 50% e só é superada por Ciro e família Bolsonaro
Pesquisa

Quaest: Rejeição a Lula segue acima de 50% e só é superada por Ciro e família Bolsonaro

Compartilhe

Tags