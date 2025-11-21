Novos ditados populares e seus significados
"A esperança é a última que morre": ensina que devemos manter a esperança mesmo nas situações mais difíceis.
"A prática leva à perfeição": indica que, para se tornar bom em algo, é necessário praticar constantemente.
"Deus ajuda quem cedo madruga": valoriza o esforço de quem acorda cedo e trabalha com dedicação.
"Devagar se vai longe": ensina que a constância é mais importante que a pressa para atingir metas.
"Querer é poder": afirma que a determinação é fundamental para realizar sonhos.
"É melhor prevenir do que remediar": sugere que é mais fácil evitar problemas do que resolvê-los depois.
"Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje": incentiva a não procrastinar.
"Gato escaldado tem medo de água fria": indica que experiências negativas nos tornam mais cautelosos.
"O seguro morreu de velho": valoriza a cautela e a segurança nas decisões.
"Cada panela tem sua tampa": sugere que, para cada pessoa, existe alguém com quem ela é compatível.
"Amigos, amigos; negócios à parte": recomenda separar amizade de questões financeiras.
"Roupa suja se lava em casa": indica que problemas pessoais devem ser resolvidos em privado.
"Antes só do que mal acompanhado": valoriza a solitude em vez de más companhias.
"Não se pode agradar a gregos e troianos": lembra que é impossível agradar a todos.
"Pau que nasce torto nunca se endireita": sugere que certas características são difíceis de mudar.
"Filho de peixe, peixinho é": indica que os filhos tendem a seguir o exemplo dos pais.
"A mentira tem perna curta": alerta que mentiras acabam sendo descobertas.
"Quem cala, consente": sugere que o silêncio pode indicar concordância.
"Dize--me com quem andas e te direi quem és": ressalta a influência das companhias no comportamento.
"Onde há fumaça, há fogo": indica que rumores geralmente têm algum fundamento.
"Por ele eu ponho a mão no fogo": expressa confiança absoluta em alguém.
"Não julgue um livro pela capa": adverte contra julgar algo apenas pela aparência.
"Mais vale um pássaro na mão do que dois voando": aconselha a valorizar o que se tem, em vez de correr atrás de algo incerto.
"É o mesmo que trocar seis por meia dúzia": refere-se a uma mudança que não faz diferença.
"É errando que se aprende": valoriza os erros como oportunidades de aprendizado.
"Não adianta chorar pelo leite derramado": recomenda seguir em frente após um erro.
"Quem semeia vento colhe tempestade": alerta que ações negativas trazem consequências piores.
"O barato que sai caro": adverte que opções mais baratas podem custar mais no longo prazo.
"Quem tem boca vai a Roma": ao saber se comunicar e fazer as perguntas certas, é possível encontrar soluções e alcançar objetivos.
"Deus escreve certo por linhas tortas": sugere que, mesmo quando as coisas acontecem de forma inesperada ou difícil, há um propósito maior por trás.
