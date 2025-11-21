Novos ditados populares e seus significados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No artigo da semana passada lembrei de ditados populares e leitores mandaram outros. Agora acrescentamos outros também bem usados.......

"A esperança é a última que morre": ensina que devemos manter a esperança mesmo nas situações mais difíceis.

"A prática leva à perfeição": indica que, para se tornar bom em algo, é necessário praticar constantemente.

"Deus ajuda quem cedo madruga": valoriza o esforço de quem acorda cedo e trabalha com dedicação.

"Devagar se vai longe": ensina que a constância é mais importante que a pressa para atingir metas.

"Querer é poder": afirma que a determinação é fundamental para realizar sonhos.

"É melhor prevenir do que remediar": sugere que é mais fácil evitar problemas do que resolvê-los depois.

"Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje": incentiva a não procrastinar.

"Gato escaldado tem medo de água fria": indica que experiências negativas nos tornam mais cautelosos.

"O seguro morreu de velho": valoriza a cautela e a segurança nas decisões.

"Cada panela tem sua tampa": sugere que, para cada pessoa, existe alguém com quem ela é compatível.

"Amigos, amigos; negócios à parte": recomenda separar amizade de questões financeiras.

"Roupa suja se lava em casa": indica que problemas pessoais devem ser resolvidos em privado.

"Antes só do que mal acompanhado": valoriza a solitude em vez de más companhias.

"Não se pode agradar a gregos e troianos": lembra que é impossível agradar a todos.

"Pau que nasce torto nunca se endireita": sugere que certas características são difíceis de mudar.

"Filho de peixe, peixinho é": indica que os filhos tendem a seguir o exemplo dos pais.

"A mentira tem perna curta": alerta que mentiras acabam sendo descobertas.

"Quem cala, consente": sugere que o silêncio pode indicar concordância.

"Dize--me com quem andas e te direi quem és": ressalta a influência das companhias no comportamento.

"Onde há fumaça, há fogo": indica que rumores geralmente têm algum fundamento.

"Por ele eu ponho a mão no fogo": expressa confiança absoluta em alguém.

"Não julgue um livro pela capa": adverte contra julgar algo apenas pela aparência.

"Mais vale um pássaro na mão do que dois voando": aconselha a valorizar o que se tem, em vez de correr atrás de algo incerto.

"É o mesmo que trocar seis por meia dúzia": refere-se a uma mudança que não faz diferença.

"É errando que se aprende": valoriza os erros como oportunidades de aprendizado.

"Não adianta chorar pelo leite derramado": recomenda seguir em frente após um erro.

"Quem semeia vento colhe tempestade": alerta que ações negativas trazem consequências piores.

"O barato que sai caro": adverte que opções mais baratas podem custar mais no longo prazo.

"Quem tem boca vai a Roma": ao saber se comunicar e fazer as perguntas certas, é possível encontrar soluções e alcançar objetivos.

"Deus escreve certo por linhas tortas": sugere que, mesmo quando as coisas acontecem de forma inesperada ou difícil, há um propósito maior por trás.

joão Alberto Martins Sobral, editor da coluna João Alberto no Social 1



