Festival celebra cultura de terreiro e ancestralidade afro-brasileira em Olinda
Apresentações do Fára Imara ocorrem no Beco da Macaíba, no bairro de Guadalupe, incluindo nomes como Bongar, Coco de Umbigada e DJ Boneka
Clique aqui e escute a matéria
Com inspiração na expressão yorùbá que significa "usamos nosso corpo para nos abraçar", o Festival Fára Imara faz sua estreia em Olinda neste sábado (1º), a partir das 9h. As apresentações ocorrem no Beco da Macaíba, no bairro de Guadalupe.
O evento começa pela manhã com o espetáculo "Ibejis Brincam com a Morte", que une o Mamulengo Pernambucano, o Candomblé e os ritmos africanos em uma narrativa poética sobre infância e ancestralidade.
À tarde, das 14h às 17h, ocorre o seminário "Terreiros por Justiça Racial – Estratégias de Combate ao Racismo Religioso", reunindo lideranças religiosas, juristas e pesquisadores em uma roda de diálogo sobre fé, direitos e políticas públicas.
Entre os nomes confirmados estão Pai Ivo da Xambá, Mãe Beth de Oxum, Mãe Elza de Iemanjá, Vera Barone, Dra. Tatiane Pereira, Dra. Maria Bernadete, Dra. Luciana Maranhão, Dr. Antiógenes Viana, Dr. Harlan Gadelha, Elinildo Marinho e Dr. Higor Alexandre.
Homenagens
Ao cair da noite, o festival ganha as ruas com um grande xirê em homenagem às lideranças religiosas, seguido de apresentações de Afoxé Oyá Alaxé, Maracatu Encanto do Pina, Samba Tô de Malícia, Deusas do Ébano, Coco de Umbigada, Bongar, Orquestra de Frevo, Felipe Alvorada, Juan Dendê, Flor de Catemba, Bateria Preto Velho e DJ Boneka.
Idealizado por Babá Pablo de Aganju, babá kekerê do Ilê Axé Oxum Karê, filho de Mãe Beth de Oxum e Mestre Quinho Caetés, o Festival Fára Imara nasce do desejo de reunir tradição e inovação na cultura de terreiro, celebrando o axé como força de resistência e identidade.
A iniciativa é realizada pelo Terreiro Ilê Axé Oxum Karê, Coco de Umbigada e Pontão Memória Viva de Pernambuco.
Confira a programação completa do festival Fára Imara 2025:
A partir das 9h
Espetáculo "Ibejis Brincam com a Morte"
Conta a história dos irmãos Taió e Caiandê, que ganham de Iemanjá um tambor mágico e, com a ajuda de Exu e da avó, enfrentam Iku, a orixá da morte, transformando o medo em dança e alegria.
Ficha Técnica: Mariana Acioli, Gabriela Pereira e Bruno Victor
Duração: 50 min | Classificação: Livre
14h às 17h
Seminário: "Terreiros por Justiça Racial – Estratégias de Combate ao Racismo Religioso"
Roda de diálogo entre lideranças religiosas, juristas e pesquisadores para construir estratégias de enfrentamento ao racismo e à intolerância religiosa.
Participantes confirmados: Pai Ivo da Xambá, Mãe Beth de Oxum, Mãe Elza de Iemanjá, Vera Barone, Dra. Tatiane Pereira, Dra. Maria Bernadete, Dra. Luciana Maranhão, Dr. Antiógenes Viana, Dr. Harlan Gadelha, Elinildo Marinho e Dr. Higor Alexandre.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A partir das 17h
Xirê e Celebrações Afro-Brasileiras
Homenagens a Mãe Beth de Oxum, Mãe Elza de Iemanjá, Mãe Maria Helena de Oyá, Mãe Laurinete de Oxum, Mãe Cristina de Oyá, Mãe Lu de Oxalá, Pai Ivanildo de Oxóssi, Pai Júnior de Odé, Mãe Lu de Iemanjá, Pai Ivo da Xambá e Yasmin Neves.
Apresentações culturais:
Afoxé Oyá Alaxé
Maracatu Encanto do Pina
Samba Tô de Malícia
Deusas do Ébano
Bateria Preto Velho
Orquestra de Frevo
Flor de Catemba
Felipe Alvorada
Juan Dendê
Coco de Umbigada
Bongar
DJ Boneka – nos intervalos
SERVIÇO
Festival Fára Imara 2025 – "Usamos nosso corpo para nos abraçar"
Quando: 1º de novembro, a partir das 9h
Onde: Beco da Macaíba – Rua João de Lima, Guadalupe, Olinda – PE
Atividades: Espetáculo de Mamulengo, Seminário sobre Justiça Racial, Xirê e apresentações musicais
Quanto: Entrada gratuita