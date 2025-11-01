fechar
Mensagens |

Bem-vindo novembro: 20 frases para enviar neste primeiro de novembro

O novo mês chega cheio de esperanças, boas energias e oportunidades. Confira 20 mensagens inspiradoras para compartilhar neste primeiro dia do mês

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 01/11/2025 às 5:17
- Freepik

Clique aqui e escute a matéria

O mês de novembro chega trazendo novos ventos, promessas de recomeço e aquela sensação gostosa de que o ano ainda pode surpreender.

É tempo de agradecer pelo que passou, renovar a fé e atrair boas vibrações para os próximos dias. E nada melhor do que espalhar positividade enviando mensagens cheias de luz para amigos, familiares e grupos nas redes sociais.

Confira 20 frases especiais para dar boas-vindas a novembro e começar o mês com boas energias:

Mensagens de bem-vindo novembro

  • Bem-vindo, novembro! Que você traga paz, amor e muitos motivos para sorrir.

  • Novembro chegou! Que tudo o que parecia distante comece a se aproximar.

  • Novo mês, novas chances, novos sonhos. Que novembro seja gentil!

  • Que novembro venha leve como o vento e doce como a esperança.

  • Gratidão por mais um mês! Que novembro seja o início de grandes bênçãos.

  • Bem-vindo, novembro! Que você traga amor sincero e dias de alegria.

  • Que neste novo mês floresçam coisas boas no jardim da nossa vida.

  • Novembro é o lembrete de que ainda há tempo para realizar e acreditar.

  • Que a energia do novo mês renove sua fé e multiplique suas conquistas.

  • Novembro, surpreenda-me! Traga boas notícias e corações tranquilos.

Frases de bem-vindo novembro

  • Que novembro seja o mês do amor, da paz e dos reencontros felizes.

  • Entre, novembro! Estamos prontos para um novo ciclo de luz e esperança.

  • Que a cada amanhecer de novembro o universo te abrace com carinho.

  • Novembro é o mês da fé, dos sonhos e das viradas inesperadas.

  • Comece novembro acreditando: o melhor ainda está por vir.

  • Bem-vindo, novembro! Que seus dias brilhem como o sol de primavera.

  • Que novembro traga sorte, sucesso e um coração leve para seguir.

    Vamos conversar no ZAP?

    Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

    ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

  • O mês mudou, e a energia também. Que venha um novembro abençoado!

  • Novembro é o convite da vida para recomeçar com mais amor e coragem.

  • Que este novo mês seja repleto de sorrisos, bênçãos e boas surpresas!

Novembro é o mês do fechamento de ciclos e da preparação para um novo ano. Que ele traga conquistas, paz e tudo aquilo que o seu coração mais deseja.

Leia também

Previsões do Tarô para Novembro: Veja o que as cartas revelam para o mês
Tarô

Previsões do Tarô para Novembro: Veja o que as cartas revelam para o mês
Casos de câncer de próstata crescem no Brasil com envelhecimento e mudanças no estilo de vida
CÂNCER DE PRÓSTATA

Casos de câncer de próstata crescem no Brasil com envelhecimento e mudanças no estilo de vida

Compartilhe

Tags