Previsões do Tarô para Novembro: Veja o que as cartas revelam para o mês
Saiba o que as cartas revelam sobre a chegada do mês de novembro para todos os signos e as dicas para prosseguir a partir de agora
O mês de novembro já está quase na porta!
A paritir de amanhã, 1° de novembro, o mês será comandado pela energia da carta do Louco, o arcano que representa o início de uma nova jornada.
Com os últimos tempos sendo uma verdadeira provação, as cartas do Tarô revelam uma mudança de rota, mas dessa vez, com muita coragem envolvida.
Segundo o Astrolink, o Louco chega para mostrar que, apesar de não sair como planejamos, a vida ainda pode nos levar para lugares surpreendentes.
É sobre recomeço com ousadia! Quer saber mais sobre a previsão para o mês de novembro? Confira abaixo:
O que o Louco representa?
No tarô, o Louco representa o zero, o ponto onde tudo começa e nada possui uma definição. É a definição de inocência, criação e novidade e um infinito de possibilidades.
Também está associado com o elemento Ar, que simboliza a quebra de padrões, o movimento da vida. É uma lembrança de que com a liberdade, vem também a responsabilidade.
Para o lado sombrio, o Louco pode resultar em dispersão, descuido ou até mesmo impulsividade. O tarô conta: viva com leveza, mas mantenha os pés no chão!
O arquétipo aparece à beira do precipício na iconografia tradicional, mostrando que não teme o desconhecido, apenas segue em frente, com um ensinamento bem claro de que a vida sempre se renova quando damos o primeiro passo.
Previsões do amor para novembro
O Louco chega com a energia de renovação para quem já está em um relacionamento, com um bom momento para fazer o casal sair da rotina e resgatar a sensação de novidade do início da relação.
Já para os solteiros, é hora de se abrir para o novo. Alguém chegará com alegria, despertando o desejo de viver o presente. Apesar disso, é importante lembrar que você não precisa abrir mão dos seus próprios limites para viver novas experiências.
Previsões para o trabalho e finanças
O empreendedorismo estará em alta, junto com a criatividade e o desejo de começar algo próprio do zero. Protótipos, mudança de área ou novos desafios, seja o que for, o Louco apoia quem ousa! Mas também alerta: planeje minimamente antes de agir.
Autoconhecimento
“O que eu faria se não tivesse medo de errar?”
Essa é a pergunta que deve te guiar durante os próximos dias. Algumas práticas são sugeridas pelas cartas:
- Um dia sem rotina rígida, apenas seguindo o fluxo.
- Fazer uma lista de “coisas que sempre quis experimentar”.
- Criar micro-rituais de coragem, como pequenas ações simbólicas de recomeço.
- Conversar com honestidade sobre mudanças que você deseja viver.
Como o Louco se manifesta em cada signo?
- Áries: Retome projetos antigos com entusiasmo, mas planeje cada passo.
- Touro: Liberdade e prazer em novas rotinas. Cuide para não dispersar energia.
- Gêmeos: O mês traz conexões inspiradoras. Transforme ideias em ação.
- Câncer: Deixe o medo da perda para trás. Confiar será libertador.
- Leão: Brilhe de um jeito novo. Espontaneidade é sua força agora.
- Virgem: Inove no trabalho, teste métodos diferentes. Riscos calculados rendem frutos.
- Libra: Relações se renovam com leveza e diálogo. Evite comparações.
- Escorpião: Um ciclo emocional se fecha. Transforme a dor em crescimento.
- Sagitário: Aventure-se, mas evite exageros. Nem toda viagem precisa ser literal.
- Capricórnio: Mudanças de rota profissional exigem coragem e planejamento.
- Aquário: Tempo fértil para ideias ousadas. Atenção com promessas vazias.
- Peixes: Intuição aflorada. Confie no que sente e teste seus sonhos na prática.