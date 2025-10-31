fechar
Previsões do Tarô para Novembro: Veja o que as cartas revelam para o mês

Saiba o que as cartas revelam sobre a chegada do mês de novembro para todos os signos e as dicas para prosseguir a partir de agora

Por Bianca Tavares Publicado em 31/10/2025 às 10:50
Imagem de uma mulher com carta de tarô
Imagem de uma mulher com carta de tarô - Andrii Rakov/Freepik

O mês de novembro já está quase na porta!

A paritir de amanhã, 1° de novembro, o mês será comandado pela energia da carta do Louco, o arcano que representa o início de uma nova jornada.

Com os últimos tempos sendo uma verdadeira provação, as cartas do Tarô revelam uma mudança de rota, mas dessa vez, com muita coragem envolvida.

Segundo o Astrolink, o Louco chega para mostrar que, apesar de não sair como planejamos, a vida ainda pode nos levar para lugares surpreendentes. 

É sobre recomeço com ousadia! Quer saber mais sobre a previsão para o mês de novembro? Confira abaixo:

O que o Louco representa?

No tarô, o Louco representa o zero, o ponto onde tudo começa e nada possui uma definição. É a definição de inocência, criação e novidade e um infinito de possibilidades.

Também está associado com o elemento Ar, que simboliza a quebra de padrões, o movimento da vida. É uma lembrança de que com a liberdade, vem também a responsabilidade. 

Para o lado sombrio, o Louco pode resultar em dispersão, descuido ou até mesmo impulsividade. O tarô conta: viva com leveza, mas mantenha os pés no chão!

O arquétipo aparece à beira do precipício na iconografia tradicional, mostrando que não teme o desconhecido, apenas segue em frente, com um ensinamento bem claro de que a vida sempre se renova quando damos o primeiro passo.

Previsões do amor para novembro

O Louco chega com a energia de renovação para quem já está em um relacionamento, com um bom momento para fazer o casal sair da rotina e resgatar a sensação de novidade do início da relação.

Já para os solteiros, é hora de se abrir para o novo. Alguém chegará com alegria, despertando o desejo de viver o presente. Apesar disso, é importante lembrar que você não precisa abrir mão dos seus próprios limites para viver novas experiências.

Previsões para o trabalho e finanças

O empreendedorismo estará em alta, junto com a criatividade e o desejo de começar algo próprio do zero. Protótipos, mudança de área ou novos desafios, seja o que for, o Louco apoia quem ousa! Mas também alerta: planeje minimamente antes de agir.

Autoconhecimento

“O que eu faria se não tivesse medo de errar?”

Essa é a pergunta que deve te guiar durante os próximos dias. Algumas práticas são sugeridas pelas cartas:

  • Um dia sem rotina rígida, apenas seguindo o fluxo.
  • Fazer uma lista de “coisas que sempre quis experimentar”.
  • Criar micro-rituais de coragem, como pequenas ações simbólicas de recomeço.
  • Conversar com honestidade sobre mudanças que você deseja viver.

Como o Louco se manifesta em cada signo?

  • Áries: Retome projetos antigos com entusiasmo, mas planeje cada passo.
  • Touro: Liberdade e prazer em novas rotinas. Cuide para não dispersar energia.
  • Gêmeos: O mês traz conexões inspiradoras. Transforme ideias em ação.
  • Câncer: Deixe o medo da perda para trás. Confiar será libertador.
  • Leão: Brilhe de um jeito novo. Espontaneidade é sua força agora.
  • Virgem: Inove no trabalho, teste métodos diferentes. Riscos calculados rendem frutos.
  • Libra: Relações se renovam com leveza e diálogo. Evite comparações.
  • Escorpião: Um ciclo emocional se fecha. Transforme a dor em crescimento.
  • Sagitário: Aventure-se, mas evite exageros. Nem toda viagem precisa ser literal.
  • Capricórnio: Mudanças de rota profissional exigem coragem e planejamento.
  • Aquário: Tempo fértil para ideias ousadas. Atenção com promessas vazias.
  • Peixes: Intuição aflorada. Confie no que sente e teste seus sonhos na prática.

