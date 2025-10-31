Orixás abençoam 4 signos que estão prontos para largar o que machuca
O axé se renova, e quatro signos vão sentir os ventos da mudança soprando com força para curar feridas antigas que precisam sair para abrir espaço
Clique aqui e escute a matéria
Os próximos dias serão de libertação emocional e realinhamento espiritual. Quem vinha insistindo em ciclos desgastados, relacionamentos sem retorno ou planos que não fluíam, vai começar a sentir o peso se dissolver.
A energia ancestral se move para afastar o que atrasa e atrair o que vibra de verdade.
Cada um deles receberá uma força específica! Veja quem está sob essa poderosa influência:
Câncer - Oxum
Oxum envolve Câncer com amor e acolhimento. Um coração ferido começa a se curar, e uma nova chance no campo afetivo surge. Esse signo aprende a confiar novamente, deixando que a doçura substitua a dor.
Virgem - Obaluaiê
Obaluaiê traz cura profunda para Virgem, especialmente nas áreas ligadas à saúde e à autoestima. A sensação é de renascimento após uma fase difícil. O signo encontra equilíbrio no trabalho e paz nas pequenas rotinas.
Escorpião - Iansã
Iansã chega para varrer o que ficou estagnado. Escorpião sente a coragem voltar e toma decisões que vinha adiando. Mudanças rápidas, reencontros e libertações marcam esse novo ciclo cheio de movimento.
Aquário - Ogum
Ogum abre os caminhos profissionais e corta as energias que impediam o avanço. Aquário volta a acreditar no próprio poder e recebe sinais claros de que a direção certa é aquela que exige atitude e fé.