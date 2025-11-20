Adriano Batista Dias e Tarcisio Patricio de Araujo: Explorar novo poço de petróleo na Margem Equatorial, inevitabilidade?
Volume de petróleo a ser extraído no mundo, e a decorrente emissão de dióxido de carbono deverão continuar crescendo. Leia no artigo
Clique aqui e escute a matéria
O aviso chegou já em meados do século XIX: o Petróleo pode trazer problemas de aquecimento da atmosfera. O veículo, um artigo científico de Eunice Foote, apresentado na reunião anual da American Society for the Advancement of Science, no distante 1856, e publicado na revista científica American Journal do Science and Arts (AJS). Resumo do trabalho foi publicado em revistas científicas americanas e européias.
Pode-se alegar que a humanidade teria duas alternativas extremas de reagir ao alerta. Uma, seria dedicar esforços para acompanhar a emissão de dióxido de carbono, e a decorrente fração representativa da presença deste gás na atmosfera, buscando-se entender os correspondentes impactos climáticos. Outra reação, de extrema imprudência, seria – sem qualquer justificativa, plausível ou não – simplesmente assumir implicitamente que toda a emissão de dióxido de carbono na atmosfera, advinda da queima de petróleo e seus derivados, viria a ser integralmente absorvida pelo mar e pela vegetação. Inútil seria qualquer esforço de medição do aumento da participação de dióxido de carbono na atmosfera. Tal participação tenderia a zero, ou a algo muito próximo disso. Desperdício, tentar entender os efeitos de tal relação. Ora, o crescimento econômico baseado na queima do petróleo e seus derivados estava associado a grandes lucros. A hipótese da constância – entende-se – era silenciosamente exigida para a pacífica utilização do petróleo.
Apesar de todo o desenvolvimento na medição da composição de gases na atmosfera, e da emissão e absorção de gases, como o dióxido de carbono, só na sexta década do século passado emergiram pesquisas em busca de medição do teor de dióxido de carbono na atmosfera – constatando-se aumento em relação ao teor vigente na virada para o século XIX. O chamado de Eunice Foote, desprezado, logo começaria a cobrar o preço de tal imprudência.
Em 1988 foi criado, pelas Nações Unidas, o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC). Tal iniciativa foi um dos fatores que contribuíram para ser firmado, em 1997, o Protocolo de Quioto – com entrada em vigor em 2005; um acordo internacional com vistas à redução da emissão de gases do efeito estufa, especialmente CO2, que impacta diretamente no aquecimento global. A meta era chegar a 2012 com 5% a menos de CO2 na atmosfera, relativamente a 1990. Debalde: a emissão de CO2 continuou crescendo. Claro, combustíveis fósseis continuavam em ritmo de aumento de produção.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Após debates sobre o que frustrava o cumprimento das metas do Protocolo de Quioto, emerge – em 2015 – o Acordo de Paris, apoiado por mais de 200 países. Foi então estabelecida a busca pelo limite de 1,5 grau centígrado de elevação da temperatura da baixa atmosfera, prevenindo-se o acionamento do gatilho de mecanismos indutores de aumento da violência e da instabilidade no clima. Ocorre que tal limite já foi ultrapassado em 2024. E para a COP30 sediada no Brasil as metas apresentadas – longe de contar com todos os países – contemplam, em patente retrocesso comparativamente às COPs anteriores, um conjunto que representa apenas 30% da emissão atual de gases de efeito estufa.
Sim, é desoladora a disposição para enfrentamento da crise climática. Os países europeus da OTAN, considerados líderes na luta pela sustentabilidade, instados no passado mais recente a oferecer apoio à adaptação ao aquecimento global, não teriam recursos para fazê-lo de acordo com as necessidades globais. O apoio foi sempre substancialmente aquém. No entanto, neste 2025 elevaram de 2% para 5% a fração dos gastos militares nos respectivos orçamentos. Ressalte-se: gastos que constituem um ponto cego na estimativa de emissão de dióxido de carbono, por terem a parte relacionada a “questões de estado” não incluídas em tais estimativas.
O comportamento das economias nacionais frente ao alerta emitido por Eunice Foote faz entender que benefícios de curto prazo, fruto do progresso predatório, compensariam qualquer problema desconhecido que viesse a ocorrer. Quando o aquecimento global passou a ser fato conhecido, sempre os benefícios de curto prazo advindos do uso da energia obtida com a queima de combustíveis fósseis eram vistos como maiores do que os malefícios trazidos pela crise climática e outros decorrentes do uso de combustíveis fósseis. Foi o quadro das últimas quatro décadas.
A extração de combustíveis fósseis e a emissão de dióxido de carbono tiveram ritmo de crescimento reduzido, mas sempre aumentado em volume total anual. Tal comportamento, o positivo acréscimo anual da extração de petróleo, que atravessa quase duas centenas de anos, não pode ser previsto de forma diferente da hipótese de continuidade – pelo menos – nas próximas décadas. Resulta de imperativo fascínio pelo crescimento material e de o petróleo representar conveniente elemento de baixo custo privado da matriz energética necessária a prover tal crescimento.
É neste padrão de (ir)racionalidade que se insere o raciocínio sobre a extração de petróleo na margem oriental brasileira, que se estende da fronteira do Amapá ao Rio Grande do Norte. Trata-se, no momento, de um poço a ser perfurado – como dizem os que expressam oposição – na foz do rio Amazonas; mas, na verdade, a 500 quilômetros da foz. Para se ter uma ideia, basta ver que tal distância é 40% maior do que a que separa as capitais Rio de Janeiro e São Paulo – igual à que vai de João Pessoa, a capital do Estado da Paraíba, à cidade mais ocidental desse Estado, município de Cachoeira dos Índios, desgarrado do município de Cajazeiras, na febre de criação de novos municípios que assolou o Brasil em meados do século passado.
Ora, o volume de petróleo a ser extraído no mundo, e a decorrente emissão de dióxido de carbono deverão continuar crescendo, não importando se o novo poço da Margem Equatorial brasileira venha a ser explorado, ou não. A economia reza que o processo tem como motor a demanda.
O preço pelo atraso na adoção de alguma prudência, por muitas décadas de extração de petróleo, apesar de eloquentemente alto, não aciona princípios de contenção. E o petróleo adicional que poderia ser obtido com mais um poço na Margem Equatorial virá com a exploração por países com muito maior teor de emissão de CO2, mesmo que o Brasil decida pelo não ao novo poço. Em termos econômicos, o adicional brasileiro geraria renda que, se prudência houver, pode contribuir para custear adaptação a efeitos do aquecimento global. Isso traria fortalecimento do padrão de contenção de danos que o Brasil vem provendo na área de geração de energia elétrica e do uso de biocombustíveis. Enquanto países centrais com maior carga de emissão de CO2 estão em plena corrida por armamentos, o que inclui máquinas, inclusive de aviação militar, com combustível fortemente emissor de dióxido de carbono. E afinal, a geração baby-boomer está prenhe de testemunhos de guerras infindáveis – que demandam uso de petróleo, pela Europa e pelos EUA.
Portanto, se o Brasil não optar por exploração do novo poço, deixará de obter renda que poderia trazer grande benefício. Deve-se notar que a Amazônia sente os efeitos do Aquecimento Global, na forma de secas periódicas, que enfraquecem a resiliência do bioma, pelo crescente teor de carbono na atmosfera. Acelera-se o crescimento da parte de menor resistência mecânica dos vegetais, folhas e novos ramos, enquanto vai se elevando o nível dos oceanos. O Atlântico passa a invadir a foz do Amazonas, salgando os aquíferos e mananciais usados pela população ribeirinha.
A renda da exploração do petróleo da margem equatorial pode contribuir para resolver a dramática situação de perda ao acesso a água potável pela população ribeirinha da foz. E também atender a outras demandas de necessária adaptação a impactos do aquecimento global, para o qual somos, Brasil, pequenos contribuintes per capita.
No frigir dos ovos, a economia – e a politica – calibram as decisões de cada país. E o futuro, a Deus pertence?
Adriano Batista Dias. Engenheiro Mecânico (Escola de Engenharia de Pernambuco - UFPE, 1964), PhD em Economia (Vanderbilt University, 1976). Tarcisio Patricio de Araujo, Economista. Professor aposentado, UFPE. PhD em Economia (University College London, 1994).