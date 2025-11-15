fechar
Artigo | Notícia

Transformers e a guerra do futuro

O desafio para a defesa nacional é alinhar recursos escassos, capacidade incipiente da indústria, pesquisade ponta e um propósito nacional comum

Por OTÁVIO SANTANA DO RÊGO BARROS Publicado em 15/11/2025 às 0:00 | Atualizado em 15/11/2025 às 12:16
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa - Reprodução

Clique aqui e escute a matéria

Na semana passada, reuniram-se em Varsóvia, na Polônia, representantes de Forças Armadas e integrantes da indústria de defesa de mais de cinquenta países, majoritariamente do mundo Ocidental, para debater a guerra do futuro.

Natural a escolha do local e do tema: a Polônia convive diariamente com a tensão de ter, na fronteira de 232 km com a belicosa Rússia, uma das passagens mais vulneráveis entre o leste e o oeste da Europa.

O Estado-Maior do Exército brasileiro fez-se representar no encontro — missão lógica para um órgão que analisa cenários, antecipa ameaças e indica caminhos para que a Força Terrestre se transforme, preparando-se para guerrear a guerra que está por vir, e não a que já passou.

Algumas conclusões levantadas em Varsóvia põem em xeque certezas sobre as quais o Exército brasileiro pavimenta a estrada que o levará ao futuro no âmbito do projeto Força 40.

Essas constatações precisam ecoar entre as lideranças civis, responsáveis por decisões políticas estratégicas, e também entre a sociedade, frequentemente alheia à temática da defesa e incapaz de perceber o odor de pólvora que impregna o ar de um mundo em turbulência diária.

A assertiva "Haverá uma guerra até 2027", chocante diante do nosso pacifismo, partiu de militares e estudiosos da arte da guerra de alguns países europeus presentes ao encontro.

Resta a dúvida sobre onde ocorrerá. Na própria Europa, em uma possível reprise das tragédias do século passado. No Indo-Pacífico, onde Estados Unidos e China disputam a hegemonia global. Ou em algum outro espaço, onde potências atuem por meio de seus proxies para atingir interesses estratégicos.

A guerra entre Rússia e Ucrânia dominou os debates e foi compreendida como uma "Guerra Civil Espanhola" do século XXI, na qual a blitzkrieg contemporânea dos drones e de novas doutrinas de emprego é testada em escala real.

A linha de contato entre aquelas forças encontra-se praticamente paralisada sob o domínio absoluto de drones aéreos e terrestres, que tornam impossível qualquer movimento sem detecção imediata e ataque fatal.

O campo de batalha tornou-se mais profundo, fluido e, principalmente, transparente. Agora divide-se em quatro compartimentos sucessivos: o primeiro, povoado por máquinas; o segundo, por soldados que apoiam essas máquinas; o terceiro, onde permanece o grosso das tropas e dos equipamentos; e, finalmente, a retaguarda, onde operam logística, fogos de longo alcance, vetores aéreos, guerra eletrônica e cibernética, além dos "engenheiros do caos" que moldam as bolhas informacionais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Como conclusão inquietante, a guerra do futuro será dominada por "Transformers": sistemas terrestres, navais, aéreos e espaciais autônomos ou semiautônomos, guiados por operadores humanos ou, cada vez mais, por inteligência artificial.

A força muscular e a capacidade cognitiva do velho soldado, embora necessárias, estarão subordinadas a sistemas integrados, velozes e de altíssimo desempenho.

Ficção científica? Não. Realidade.

Daí emerge uma questão incontornável: se a guerra do futuro será guerreada por "Transformers", quem os projetará e construirá? Engenheiros — muitos engenheiros apoiados em ciência, tecnologia e inovação.

Segundo o CSET (Center for Security and Emerging Technology), em 2020 a China formou cerca de 3,5 milhões de profissionais em STME (Science, Technology, Mathematics and Engineering); a Índia, 2,5 milhões; o Brasil, 250 mil — proporcionalmente, o último lugar entre os 44 países compilados pela OCDE.

Tecnologia não se vende, não se empresta, não se doa. Tecnologia se concebe, se pesquisa, se desenvolve. É vantagem estratégica. É soberania.

Nessa trilha, constatou-se no encontro que não basta aumentar o percentual do PIB destinado à defesa para ampliar a capacidade de proteção.

O General Indrek Sirel, Comandante das Forças Terrestres da Estônia, sintetizou o dilema: "Hoje tenho dinheiro de sobra para a defesa, mas não tenho onde gastá-lo. Os meios inexistem, as indústrias não dão vazão e a tecnologia não nos é compartilhada."

Vê-se, pois, que o reforço orçamentário só é útil quando encontra uma base industrial de defesa capaz de produzir, modernizar e integrar sistemas. Do contrário, restará aos tecnologicamente incapazes a dependência crônica do exterior.

O desafio para a defesa nacional é alinhar recursos escassos, capacidade incipiente da indústria, pesquisa endógena de ponta e um propósito nacional comum — Estado e sociedade — em prol da soberania. A China enche 50 Maracanãs de engenheiros; o Brasil, apenas três. É hora de mudar.

Otávio Santana do Rêgo Barros, general de Divisão da Reserva

 

Leia também

Governo nomeia nova superintendente da Polícia Federal em Pernambuco
MUDANÇA

Governo nomeia nova superintendente da Polícia Federal em Pernambuco
Operação Papai Noel reforça segurança no comércio do Recife com 13 mil escalas extras
Segurança Pública

Operação Papai Noel reforça segurança no comércio do Recife com 13 mil escalas extras

Compartilhe

Tags