Operação Papai Noel mobiliza 13 mil policiais para reforçar segurança no comércio de Pernambuco
Ação segue até 31 de dezembro e amplia rondas e monitoramento em áreas de maior circulação no período natalino
Por
JC
Publicado em 14/11/2025 às 9:56
O Governo de Pernambuco lançou, nesta sexta-feira (14), a Operação Papai Noel, iniciativa anual que reforça o policiamento nos principais centros comerciais do Estado durante o período de fim de ano.
A abertura ocorreu no Centro do Recife e contou com a presença da governadora Raquel Lyra.
Segundo o planejamento da Secretaria de Defesa Social (SDS), 13 mil policiais militares irão atuar até 31 de dezembro, ampliando a presença ostensiva em áreas de compras e no entorno dos corredores de maior fluxo.
A estratégia integra ações de prevenção a furtos e roubos, além de medidas de apoio a comerciantes e consumidores.
Policiamento reforçado e novo centro de monitoramento
O plano operacional prevê rondas a pé e motorizadas, além de equipes em viaturas, cavalaria, bicicletas e uso de drones em pontos de maior concentração de pessoas.
Uma plataforma de operações foi montada no Pátio do Carmo, no Recife, para coordenar o trabalho integrado das forças de segurança.
O comandante da Polícia Militar, coronel Ivanildo Torres, destacou que o reforço busca garantir resposta rápida às ocorrências e maior sensação de segurança.
O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, explicou que o objetivo central da operação é reduzir crimes patrimoniais, que costumam aumentar com a elevação da movimentação econômica no período natalino.
