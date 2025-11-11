fechar
Vídeos | Notícia

Operação da polícia apreende grande quantidade de maconha e crack em comunidade do Recife

Polícia apreende maconha e crack na comunidade do Vietnã após denúncias de tráfico de drogas. Adolescente é apreendido, pai investigado como suspeito.

Por TV Jornal Publicado em 11/11/2025 às 17:28
Trafico de Drogas em Recife: Adolescente é Apreendido com Quantidade Elevada de Maconha e Crack em Residência nos Torrões
Trafico de Drogas em Recife: Adolescente é Apreendido com Quantidade Elevada de Maconha e Crack em Residência nos Torrões - TV Jornal

A polícia realizou uma grande apreensão de entorpecentes na comunidade do Vietnã, localizada nos Torrões, zona oeste do Recife. A operação foi desencadeada após denúncias recebidas acerca de tráfico de drogas no local.

As equipes de polícia, ao chegarem ao local, conseguiram localizar a casa onde estavam armazenados os entorpecentes. Foram encontradas substâncias como maconha e crack. Um adolescente de 17 anos foi apreendido no local.

Leia Também

Detalhes da operação

Durante as incursões, a polícia identificou a residência e, na janela, avistou um indivíduo. Ao ser questionado sobre a suspeita de tráfico, o mesmo negou as acusações. No entanto, permitiu a entrada dos policiais na residência.

Lá dentro, foram encontradas grandes quantidades de drogas escondidas em armários. Os entorpecentes apreendidos incluíram 945 gramas de maconha, 35 invólucros de piloque contendo maconha, aproximadamente 680 pedras de crack.

O pai do adolescente, um homem de 42 anos, é agora investigado como suspeito de ser o proprietário das drogas. O homem já possui anotações criminais por tráfico de drogas.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags