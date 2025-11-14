Flávio Ricco: Falta para a TV dialogar mais com o público jovem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Flávio Ricco questiona quando será que as TVs vão começar a se preocupar com as novas gerações e fala sobre o diálogo da TV com o público jovem

Clique aqui e escute a matéria

Falta para a TV dialogar mais com o público jovem

Pensa comigo: quando será que as TVs vão começar a se preocupar com as novas gerações?

O que se observa — e já há algum tempo — é que, mais do que falta de interesse, existe uma enorme dificuldade em dialogar com esse público. Não saber por onde começar e nem ter ideia de como atender uma geração que não se prende a horários e muito menos a formatos tradicionais.

O surgimento da CazéTV e GE TV, além de tudo que já está existindo no YouTube, pode ser visto como um respiro.

E até mesmo os microdramas como novas perspectivas. Mas precisa muito mais, porque, tirando uma coisinha aqui e outra ali, o que existe é para o telespectador 40+. E olhe lá.

Vale dizer e deixar claro que isso não significa desprezar o público já conquistado. De maneira nenhuma. Mas aprender, aos poucos e sem rupturas, a se conectar com uma nova realidade. A conquista do jovem — pela televisão ou fora dela — passa, antes de tudo, por saber conversar com ele.

E isso não exige “inventar a roda”, apenas investir no que faz parte do seu universo: tecnologia, redes sociais, música, esporte, cultura pop, saúde e tantos outros temas. Que estão aí, na cara do gol.

Mais do que uma tendência, é uma questão de sobrevivência. A TV 3.0 pode representar essa luz no fim do túnel, mas para se chegar lá será necessário não só querer — e, sim, claro, também saber fazer.

Gustavo Mioto e Maya Aniceto nos bastidores do microdrama ‘Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário’ - Divulgação Globo

TV Tudo

Cadeira vazia

Não foi e, tudo indica, não será escolhido ninguém para o lugar que era de Renata Braga na direção do Artísitico da Rede TV!.

Andrea Dallevo, inclusive, já comunicou aos demais diretores que pretende acumular funções, pelo menos até o final deste ano.

Muda de lugar

Andrea Dallevo, que é a diretora geral da Rede TV!, inclusive já avisou que, a partir da semana que vem, trocará o seu gabinete por uma sala no mesmo pavimento das produções.

Quer estar mais próxima de todos.

Show da Band

Na edição desta sexta-feira do “Jornal da Band” será anunciada a transmissão do show “Natal do Bem”, direto da praça Charles Muller, Pacaembu, marcado para dia 20.

Ingressos, preços e brinquedos. Participação de vários artistas, como Ivan Lins, Simone, Paula Lima e Andrea Bocelli fechando com quatro músicas.

Ivan Lins - Reprodução Globo

Surpresa

Contrariando até o que foi colocado aqui, sobre a disputa pelos direitos de transmissão da Libertadores e Sul-Americana, vale dizer que a Record não entrou. Não entregou proposta.

Desistiu na última hora.

Diante disso

E entendendo-se a Globo como certeza na TV aberta, no caso da Libertadores, a briga fica pela Sul-Americana.

Além do SBT, Cazé TV e a GE TV também são fortes candidatas como plataformas abertas. Pedreira.

Bola da vez

Muitos dos investimentos da Record, para o primeiro semestre de 2026, serão concentrados no reality do Boninho.

A ordem é focar nisso. No ar, de meados de abril até o início de julho.

Por outra

Já existe em torno da “Casa do Patrão” a expectativa de quem será escolhido como apresentador. São muitas as especulações.

Entre as principais: de um lado, Rafa Brites e Felipe Andreoli, como aposta da casa. Mas, do outro, André Marques.

Apresentação

Nadja Haddad já pode ser confirmada na apresentação da segunda edição do especial "Vira Brasil", no SBT, no fim do ano.

O evento vai acontecer em São Paulo, Allianz Parque, Belo Horizonte e Orlando. Yudi Tamashiro, que trabalhou na primeira, ainda não teve seu nome anunciado para a sequência.

Itinerante

A ESPN realiza, nesta sexta-feira, uma edição especial ao vivo do “Sports Center” em Florianópolis, no Parque Beira-Mar Continental, das 11h às 13h.

Apresentação de Bruno Vicari e André Kfouri, com reportagens de Gustavo Berton e Mariana Becker – não aquela, mais convidados que representam o esporte e a cultura catarinense.

E depois

Depois de Florianópolis, o “Sports Center” vai para os Estados Unidos. Haverá uma outra edição especial, direto de Orlando, no dia 5 de dezembro.

Por acaso, nesta mesma data, a FIFA vai revelar os confrontos da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Esqueceram de mim

Por qualquer razão que ainda não é conhecida, o nome da Carolina Ferraz não aparece na lista dos participantes do “Família Record”.

Em se tratando de alguém tão importante, apresentadora do “DE”, deve haver um motivo de força maior.

Primeiros passos

A Disney e a Filmland Internacional iniciaram a preparação de “Encontrada”, sequência do filme “Perdida”.

O elenco traz Amanda Iglesias, de “A Rainha da Pérsia”, ao lado de Giovanna Grigio e Bruno Montaleone.

Amanda Iglesias, agora na Disney - Arquivo Pessoal

Bate – Rebate

· Neste sábado, 22h30, a Band transmite a etapa de Cuiabá da Stock Car Pro Series...

· ... Trata-se de uma inédita etapa noturna, com narração de Téo José, comentários de Tiago Mendonça e reportagens de Tiago Fagnani

· Felipe Roque acertou com a Seriella, produtora da Record, para o elenco da série “As Sete Marias”...

· ... Antes, vale lembrar, ele fez participação em “Dona de Mim”, na Globo, como Joca Brandão...

· ... “As Sete Marias”, com direção de Vicente Guerra, será exibida em 2026.

· Apollo Schvitaicky será anunciado curador de Artes Cênicas do Programa Disruptivos Culturais...

· ... A entrevista, direto de Nova York, foi marcada para as 15h deste sábado, durante a Freezone da COP 30.

· A Rede TV! apresenta, na segunda-feira, os novos cenários do “Sensacional”...

· .... Daniela Albuquerque estará em um estúdio de LED, que conta com um painel de 160 m²...

· ... A novidade também inclui um pacote gráfico mais moderno e o logo foi atualizado com uma paleta de cores em tons de roxo e dourado.

· Com Kaká Meyer, Murillo Huada e Tatá Lima, hoje, às 19h30, na Band FM tem um show de Simone Mendes...

· ... Ao vivo para toda a rede, direto do Auditório João Jorge Saad, em São Paulo...

· ... A iniciativa faz parte de uma série de ações para celebrar os 50 anos da rádio.

· A partir de segunda-feira, logo após “Êta Mundo Melhor!”, o “SP2” apresenta a nova temporada da série “Memórias Negras”...

· .... Serão cinco episódios com foco na culinária afro-brasileira presente nas ruas, feiras, quintais, restaurantes e nas lembranças de quem vive em São Paulo.

C´est fini

O sistema de disputa do Paulistão 2026, para o mundo entender, vai demorar um pouco, mas o vídeo gravado pelo Cleber Machado (Record), André Henning (TNT) e o Luizinho (Cazé), está bem feito e explica bem.

Comentários do Amaral.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!