fechar
Artigo | Notícia

Roberto Pereira: Salustiano 80 anos - o mestre que fez do povo sua arte

Fui seu amigo, mais que amigo, um companheiro, inclusive de suas dores e sofrimentos, especialmente durante as visitas diárias no hospital

Por ROBERTO PEREIRA Publicado em 15/11/2025 às 18:08
Manoel Salustiano Soares, o mestre Salustiano, encarnou como poucos o esp&iacute;rito do povo nordestino
Manoel Salustiano Soares, o mestre Salustiano, encarnou como poucos o espírito do povo nordestino - Rodrigo Lobo / Acervo / JC Imagem

Clique aqui e escute a matéria

Quem conheceu o mestre Salustiano, ou simplesmente Salu, como era chamado com carinho, sabe o prazer d’alma que emanava de suas prosas, da alegria de estar com ele em rodas de conversa, dos conhecimentos transmitidos, da energia que brotava de suas cantorias, danças, cores e da própria vida.

Fui seu amigo, mais que amigo, um companheiro, inclusive de suas dores e sofrimentos, especialmente durante as visitas diárias que lhe fazia quando estava deitado em leito hospitalar.

Nascido em 1945, em Aliança, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, Manoel Salustiano Soares, o mestre Salustiano, encarnou como poucos o espírito do povo nordestino: gente forte, alegre, resiliente, criativa e devotada, por vocação, à cultura de raiz.

Ele foi um guerreiro, movido pela energia que corria no seu sangue de fiel escudeiro da luta em defesa da cultura popular - espelho da alma de um povo, como costumo dizer.

Salustiano, o Dom Quixote da cultura popular, brandindo a rabeca como quem defende sonhos.
Vitimado pela doença de Chagas, dizia-me sempre com humor e resignação, sobre o “coração crescido” - um aperreio constante em seu cotidiano. Deus o chamou cedo, ainda aos 62 anos, para levar à eternidade a sua arte.

Exímio rabequeiro, teve no pai, João Salustiano, o mestre não apenas da música, mas também da carpintaria da própria rabeca.

Se pudermos chamar de “obra-prima”, a sua foi o povo. Onde estivesse a nossa gente, lá estava ele também, com seu maracatu, seu mamulengo ou sua ciranda.

Músico, compositor e símbolo da cultura pernambucana, deixou um legado que sustenta até hoje sua constelação familiar - uma herança transmitida de geração em geração.

Desde a infância, viveu mergulhado num mundo mágico de brincadeiras populares, cavalos-marinhos, maracatus, cocos e cirandas. Aprendeu a tocar rabeca, repita-se, com o pai, e fez do instrumento uma extensão da própria voz.

Desde a adolescência, destacou-se não apenas como rabequeiro e compositor, mas também como pintor e escultor - um artista completo, cuja obra transcendia cor, ritmo e devoção.

Foi o criador, em Olinda, da Casa da Rabeca, entidade que segue firme, alinhada às lições do mestre que tão cedo nos deixou, mas que - “da lei da morte vai se libertando” - permanecendo vivo no legado que resiste às intempéries do tempo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Alvíssaras, meu povo! Salustiano é de Aliança, de Pernambuco e do mundo.

Em 2007, por justiça e mérito, recebeu o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco, reconhecimento à altura de sua grandeza artístico-cultural.

Mestre Salustiano foi um talento caleidoscópico: rabequeiro, cantor, compositor e brincante.

Sua contribuição foi fundamental para o fortalecimento das manifestações populares - as chamadas culturas de chão - como o maracatu, o cavalo-marinho, o coco e a ciranda, fomentando e promovendo a valorização das expressões artísticas pernambucanas e nordestinas.

No dia 12 de novembro, se vivo estivesse, o nosso mestre completaria 80 anos de nascimento. Em sua homenagem, a Casa da Rabeca se engalanou para celebrar essa efeméride, com apresentações de música, dança e rodas de conversa - todas dedicadas ao repertório do mestre Salu.

Maciel Salu, filho e herdeiro mais genuíno do pai, é rabequeiro, cantor, compositor, mestre de maracatu rural e proativo na consecução das tradições populares. Membro ilustre de uma das famílias mais expressivas da cultura pernambucana, dono do DNA artístico herdado do seu genitor, tornou-se o nome mais destacado da rabeca pernambucana em sua geração.

Mestre Salustiano foi o fundador do Maracatu Piaba de Ouro, um dos grupos mais tradicionais do Estado, presença marcante nos festejos populares e em eventos por todo o Brasil e pelo mundo. Aonde chegava, antecipava o sucesso: símbolo emblemático das raízes culturais de Pernambuco e do Nordeste.

Além de músico e brincante, foi também contador de histórias - um mestre no sentido mais amplo e profundo, que transmitia saberes e fazeres, acolhia aprendizes e mantinha acesa a chama da cultura popular.

Salustiano está eternizado como símbolo da resistência da nossa cultura de raiz.

Em declaração à imprensa, Pedro Salustiano, um de seus filhos, afirmou: “Mestre Salustiano vive no meio de nós, com sua força de preservação e valorização do que é genuinamente nosso. Celebrar seus 80 anos é manter viva sua mensagem de respeito e amor pela cultura popular.”

Parabenizo o deputado João Paulo pelo Projeto de Lei que estabelece o dia 12 de novembro, data de nascimento do nosso mestre, como o Dia Estadual da Cultura Popular. Bravo!"

Mestre Salustiano foi dos raros artistas que parecem nascer com a luz-farol das coisas eternas: aonde chegava, esplendia cores, ritmos e afetos.

Filho da Zona da Mata, mas pertencente ao mundo, fez da rabeca sua voz e do povo sua grande obra, costurando maracatus, cirandas, cocos e cavalos-marinhos com a naturalidade de quem conversa com a alma do Nordeste.

Mais que músico, foi guardião de uma ancestralidade viva, capaz de transformar a dor em poesia e o cotidiano em celebração. Salustiano não apenas preservou a cultura popular - ele a fez florescer, generosa e indomável, como ele próprio.

Onde a cultura popular pulsa, ali está Salustiano - vivo como o canto e a dança, forte como a raiz e o sonho.

*Roberto Pereira é membro efetivo e benemérito do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano; do Instituto Histórico, Arqueológico e Geográfico de Goiana; da Academia de Artes e Letras de Goiana; da Academia Brasileira de Eventos e Turismo; e da Academia Pernambucana de Letras.

Leia também

Nem uns, nem outros?
ELEIÇÕES 2026

Nem uns, nem outros?

Voz do Leitor, 15/11: Vazamento de água na Jaqueira
DESPERDÍCIO

Voz do Leitor, 15/11: Vazamento de água na Jaqueira

Compartilhe

Tags