Voz do Leitor, 15/11: Vazamento de água na Jaqueira

A denúncia da leitora da coluna ocorre na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, em frente ao número 1715, no bairro da Zona Norte do Recife

Vazamento de água na Jaqueira

Alô, Compesa. Na última sexta-feira (14), tinha um vazamento de água na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, em frente ao número 1715, no bairro da Jaqueira, na Zona Norte do Recife. Peço que enviem uma equipe técnica para verificar a situação o quanto antes, pois o desperdício de água era enorme.

Carolina Reis, por e-mail

Vazamento de água na Jaqueira - CAROLINA REIS / VOZ DO LEITOR

Extorsão de flanelinhas

Fiquei indignado quando precisei ir ao Cais de Santa Rita, no centro da cidade, nesta semana. Pois bem, precisei estacionar na área pública, onde será restaurado algum equipamento da Prefeitura e, lá, os flanelinhas me cobraram R$ 15,00 por duas horas. A gestão municipal cobra nas zonas azul entre R$ 2,00 a R$ 5,00, enquanto os flanelinhas querem explorar um local que é público. Por que a Prefeitura não faz o mesmo - colocar zona azul - nessa área enquanto não utiliza para outros serviços? Só assim para afastar esses flanelinhas da localidade.

Airton Júnior, por e-mail

Justiça social

A paz é fruto da justiça. Nos países com justiça social, a paz é presente. Portanto, os especialistas em segurança pública deveriam mudar a retórica bonita e exigir do Estado Brasileiro, dos políticos e dos empresários, uma melhor distribuição de renda para a nossa sofrida população.

Albérico Leite, por e-mail

Elogios quando merece

Agradeço ao JC pela publicação de minha mensagem na prestigiada coluna Voz do Leitor, sob o título 'Melhorias em Itamaracá'. Acredito que, além de criticar o que está errado, o leitor pode e deve elogiar quando houver motivo real para isso. Seguimos vigilantes.

Antônio Neto, por e-mail

Péssimo asfalto na Avenida Norte

Atenção, Emlurb. A já caótica Avenida Norte está ainda pior devido ao péssimo asfalto em alguns trechos da via, como, por exemplo, em frente ao supermercado Recibom, no bairro da Encruzilhada. Creio que houve algum serviço por parte da Compesa, mas o recapeamento asfáltico não foi efetuado esse trecho da avenida intrafegável e perigoso, com risco de um acidente mais grave. Peço que aproveitem o final de semana, quando tem menor fluxo de veículos nas ruas, para recuperar o asfalto e corrigindo a pavimentação.

Rafael Batista, por e-mail

Péssimo asfalto na Avenida Norte - RAFAEL BATISTA / VOZ DO LEITOR

Torcida por sucesso de Ancelotti na seleção

Eu já estava torcendo pelo sucesso do técnico italiano Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira, mas após os ataques genofóbicos de Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira contra os árbitros estrangeiros que trabalham no Brasil, torcerei mais ainda para que a seleção conquista o hexa da Copa do Mundo. Desde que chegou ao nosso País, Ancelotti foi muito respeitoso com o nosso povo, nossa nação e nossa cultura, assim como sempre foi nos países onde trabalhou e foi vitorioso (Itália, Espanha, Inglaterra, França e Alemanha). Espero que os jogadores estejam fechados com ele, e consigam performar nesses dois amistosos contra Senegal e Tunísia para retomar a confiança perdida após a derrota inédita para o Japão, na última data Fifa.

Lucas Holanda, por e-mail