fechar
Voz do Leitor | Notícia

Voz do Leitor, 15/11: Vazamento de água na Jaqueira

A denúncia da leitora da coluna ocorre na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, em frente ao número 1715, no bairro da Zona Norte do Recife

Por JC Publicado em 15/11/2025 às 5:06
Vazamento de água na Jaqueira
Vazamento de água na Jaqueira - CAROLINA REIS / VOZ DO LEITOR

Clique aqui e escute a matéria

Vazamento de água na Jaqueira

Alô, Compesa. Na última sexta-feira (14), tinha um vazamento de água na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, em frente ao número 1715, no bairro da Jaqueira, na Zona Norte do Recife. Peço que enviem uma equipe técnica para verificar a situação o quanto antes, pois o desperdício de água era enorme.

Carolina Reis, por e-mail 

CAROLINA REIS / VOZ DO LEITOR
Vazamento de água na Jaqueira - CAROLINA REIS / VOZ DO LEITOR
 

Extorsão de flanelinhas

Fiquei indignado quando precisei ir ao Cais de Santa Rita, no centro da cidade, nesta semana. Pois bem, precisei estacionar na área pública, onde será restaurado algum equipamento da Prefeitura e, lá, os flanelinhas me cobraram R$ 15,00 por duas horas. A gestão municipal cobra nas zonas azul entre R$ 2,00 a R$ 5,00, enquanto os flanelinhas querem explorar um local que é público. Por que a Prefeitura não faz o mesmo - colocar zona azul - nessa área enquanto não utiliza para outros serviços? Só assim para afastar esses flanelinhas da localidade.

Airton Júnior, por e-mail 

Justiça social

A paz é fruto da justiça. Nos países com justiça social, a paz é presente. Portanto, os especialistas em segurança pública deveriam mudar a retórica bonita e exigir do Estado Brasileiro, dos políticos e dos empresários, uma melhor distribuição de renda para a nossa sofrida população.

Albérico Leite, por e-mail

Elogios quando merece 

Agradeço ao JC pela publicação de minha mensagem na prestigiada coluna Voz do Leitor, sob o título 'Melhorias em Itamaracá'. Acredito que, além de criticar o que está errado, o leitor pode e deve elogiar quando houver motivo real para isso. Seguimos vigilantes.

Antônio Neto, por e-mail

Péssimo asfalto na Avenida Norte

Atenção, Emlurb. A já caótica Avenida Norte está ainda pior devido ao péssimo asfalto em alguns trechos da via, como, por exemplo, em frente ao supermercado Recibom, no bairro da Encruzilhada. Creio que houve algum serviço por parte da Compesa, mas o recapeamento asfáltico não foi efetuado esse trecho da avenida intrafegável e perigoso, com risco de um acidente mais grave. Peço que aproveitem o final de semana, quando tem menor fluxo de veículos nas ruas, para recuperar o asfalto e corrigindo a pavimentação.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Rafael Batista, por e-mail 

RAFAEL BATISTA / VOZ DO LEITOR
Péssimo asfalto na Avenida Norte - RAFAEL BATISTA / VOZ DO LEITOR
 

Torcida por sucesso de Ancelotti na seleção

Eu já estava torcendo pelo sucesso do técnico italiano Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira, mas após os ataques genofóbicos de Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira contra os árbitros estrangeiros que trabalham no Brasil, torcerei mais ainda para que a seleção conquista o hexa da Copa do Mundo. Desde que chegou ao nosso País, Ancelotti foi muito respeitoso com o nosso povo, nossa nação e nossa cultura, assim como sempre foi nos países onde trabalhou e foi vitorioso (Itália, Espanha, Inglaterra, França e Alemanha). Espero que os jogadores estejam fechados com ele, e consigam performar nesses dois amistosos contra Senegal e Tunísia para retomar a confiança perdida após a derrota inédita para o Japão, na última data Fifa.

Lucas Holanda, por e-mail

Leia também

Nem uns, nem outros?
ELEIÇÕES 2026

Nem uns, nem outros?

Voz do Leitor, 14/11: Radar de velocidade sem placa informativa
FISCALIZAÇÃO

Voz do Leitor, 14/11: Radar de velocidade sem placa informativa

Compartilhe

Tags