Voz do Leitor, 14/11: Radar de velocidade sem placa informativa

Radar de velocidade sem placa informativa

A Prefeitura do Recife, com a política punitiva, ao invés da educativa, colocou mais dois radares de fiscalização de velocidade nas duas vias de maior movimentação da capital pernambucana: no viaduto Capitão Temudo, um radar em direção para quem tem como destino a Zona Sul, e outro para quem segue sentido o bairro da Ilha do Leite. Para os desavisados, deixo o alerta, já que a CTTU não colocou uma placa informando a velocidade no mastro onde está o radar.

Maria José, por e-mail

Desorganização nas obras da PE-60

A requalificação da rodovia PE-60, no Litoral Sul, virou sinônimo de desordem, abandono e falta de respeito com a população. O que era para ser uma obra de melhoria transformou-se num verdadeiro pesadelo para quem precisa trafegar pela região. Falta planejamento, falta gestão e, principalmente, falta fiscalização por parte do DER-PE, que parece ter fechado os olhos para o caos instalado. Trechos inteiros estão esburacados, mal sinalizados e perigosos. Máquinas aparecem e somem sem deixar resultado, enquanto motoristas enfrentam engarrafamentos, e risco constante de acidentes. A ausência de uma fiscalização rigorosa faz com que as empreiteiras toquem a obra de qualquer jeito, sem cronograma e sem respeito ao cidadão. O DER-PE, responsável por zelar pela execução correta das obras públicas, mostra total omissão. A população paga a conta de uma requalificação desorganizada, lenta e conduzida com descaso. É inadmissível que uma rodovia de importância estratégica para o turismo e a economia do estado esteja sendo tratada dessa forma.

Luciano Asfora, por e-mail

Sujeira em Jaboatão

O município do Jaboatão dos Guararapes está abandonado há muitos anos. Basta circular pela cidade para constatar uma enormidade de lixo nas ruas, buracos, matagal crescendo nos meios-fios e sem a realização da devida capinação... Tem alguns lugares que mais parece uma selva, de tanto mato. Infelizmente, a gestão municipal não faz nada para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Mas, enquanto a população não souber votar, esses mesmos políticos de sempre se perpetuarão no poder.

Thiago Rocha, via redes sociais

Desperdício de energia renovável

Li uma matéria de um especialista em distribuição de eletricidade publicada na Folha de S. Paulo com o texto "Domingo de sol virou pesadelo para o setor elétrico", que mostrava o quanto o Brasil vem desperdiçando de energia renovável, ou melhor, descartando essa energia. Apenas entre janeiro e outubro deste ano, 20% de toda geração de energia solar e eólica foram literalmente jogadas fora, para que o sistema elétrico não colapsasse. Enquanto isso, a população vem pagando caro pela produção de energia com a bandeira vermelha desde agosto de 2025 sendo acionada.

Marco Wanderley, por e-mail

Compesa

A Compesa concluiu, na tarde desta quarta-feira (12), as ações emergenciais que estavam em execução na Estação de Tratamento de Água (ETA) Centro 1, em Petrolina. A intervenção ampliou e restabeleceu as vazões de produção de água da unidade, que está operando com 570 litros por segundo, 40 a mais do que antes das intervenções. Com isso, a produção de água da cidade foi normalizada, estando todas as unidades, incluindo as ETAs Vitória e Centro 2, operando com a sua capacidade plena. Com a produção de água restabelecida, será iniciado o processo de regularização do abastecimento.

Assessoria de Imprensa