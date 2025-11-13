fechar
Editorial | Notícia

Eleitorado quer segurança

Pesquisa mostra que a preocupação com a segurança pode fazer parte da população definir o voto nas próximas eleições, no ano que vem

Por JC Publicado em 13/11/2025 às 0:00
Charge 13/11
Charge 13/11 - THIAGO LUCAS/SJCC

Clique aqui e escute a matéria

A violenta operação policial no Rio de Janeiro, que matou mais de 120 pessoas, teve repercussões políticas detectadas pelos institutos de pesquisa. E nas reações da população veiculadas na imprensa. As duas principais consequências foram a consolidação do tema da segurança pública como a maior preocupação dos brasileiros, e o freio na ascensão de popularidade que o presidente Lula vinha experimentando, desde que o tarifaço de Donald Trump deu de presente ao petista um mote de campanha tão populista quanto o rompante arrecadador de seu colega norte-americano.
Vale dizer que a maioria dos cidadãos – inclusive do Rio de Janeiro – aprovou a investida, apesar da letalidade recorde na história recente do país. A percepção popular enxergou no uso da força máxima do Estado uma alternativa necessária, ainda mais em territórios dominados pelo crime organizado, onde as armas apreendidas demonstram o grau de domínio a que os moradores estão submetidos. De acordo com a Genial/Quaest, a aprovação do governo Lula recuou e a reprovação aumentou, em ambas medidas na margem de erro, mas interrompendo trajetória ascendendo nos últimos meses. Os números refletem muito levemente a reprovação maciça da declaração infeliz de Lula, que chamou os traficantes de vítimas dos usuários de drogas.
Para o diretor de inteligência da Quaest, Guilherme Russo, em entrevista à Rádio Jornal, a percepção coletiva da insegurança aumentou no Brasil, de modo geral, embora haja indicadores de melhoria da segurança em alguns estados. O principal problema do país continua sendo a segurança, ou a falta dela, para 38% dos entrevistados – na pesquisa anterior, o percentual era de 30%. Segundo Russo, trata-se de “um tema muito complicado para os governos, especialmente de esquerda, porque a população tem preferências de leis mais rígidas, e isso muda um pouco do humor da população em relação ao governo”. O que o diretor da Quaest chama de humor, podemos vislumbrar como disposição para o voto nas eleições do ano que vem, quando a escolha será para o Palácio do Planalto, governos estaduais, o Congresso e assembleias legislativas.
E por falar nos parlamentos, a atenção para o tema também deve crescer nos próximos meses, em especial no início do ano legislativo de 2026, por causa da relevância da segurança para o eleitorado. A designação das facções como terroristas é aprovada por mais de dois terços da população brasileira, enquanto o governo federal é contra. Sem a garantia da tranquilidade para ir e vir, e às vezes para estar na própria casa, os brasileiros desejam leis mais rígidas, e aplaudem a presença policial nas ruas – como podemos ver no Recife, depois que o efetivo da Polícia Militar foi aumentado e passou a circular mais na capital.
O recurso extremo da violência para combater a violência e assegurar, ou devolver, um pouco de sensação de segurança às pessoas nas comunidades, nos bairros, em qualquer área das cidades, não é o melhor caminho. Mas a aprovação popular da matança no Rio mostra a que ponto se chegou no descontrole que favorece a criminalidade, no Brasil.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Voz do Leitor, 12/11: Galeria de água pluvial sem tampa coloca pedestres em risco em Jaboatão
PERIGO

Voz do Leitor, 12/11: Galeria de água pluvial sem tampa coloca pedestres em risco em Jaboatão
A ciência brasileira na COP 30: Amazônia, sustentabilidade e o protagonismo da pesquisa nacional
OPINIÃO

A ciência brasileira na COP 30: Amazônia, sustentabilidade e o protagonismo da pesquisa nacional

Compartilhe

Tags