A ciência brasileira na COP 30: Amazônia, sustentabilidade e o protagonismo da pesquisa nacional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Para o Brasil, sediar a conferência é oportunidade estratégica de demonstrar avanços científicos, fortalecer políticas públicas e ampliar a cooperação

Clique aqui e escute a matéria

Entre 10 e 21 de novembro de 2025, Belém (PA) sediará a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), promovida pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). O evento reunirá governos, sociedade civil, setor privado e academia para renovar compromissos e acelerar ações de enfrentamento ao aquecimento global.

A COP 30 marca três décadas de negociações climáticas em um contexto decisivo: segundo o Relatório Global Stocktake, os esforços globais de mitigação, adaptação e financiamento permanecem aquém do necessário para limitar o aquecimento a 1,5 °C. A escolha de Belém, confirmada em 2023, reforça o protagonismo brasileiro ao situar a Amazônia como símbolo da urgência climática e da biodiversidade planetária.



Para o Brasil, sediar a conferência é oportunidade estratégica de demonstrar avanços científicos, fortalecer políticas públicas e ampliar a cooperação internacional em torno da sustentabilidade.



Nesse sentido, a CAPES/MEC lançou, em 8 de outubro de 2025, em Brasília, o livro Impacto da Pós-Graduação Brasileira na Agenda 2030: Contribuição do Sistema Nacional de Pós-Graduação para a COP30 na Amazônia, cuja edição é de Carlos Alberto Cioce Sampaio, Soraia de Queiroz Costa, André Brasil, Gabriela da Rocha Barbosa e Roberta Giraldi Romano. Com 248 páginas e oito capítulos, a obra reúne resultados de 700 mil teses e dissertações das nove grandes áreas do conhecimento, evidenciando como a pesquisa nacional contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU.

O livro demonstra o impacto da ciência brasileira na formulação de políticas públicas e na busca por soluções sustentáveis, especialmente voltadas à Amazônia. A versão em inglês Impact of Brazilian Graduate Education on the 2030 Agenda: contribution of the National System of Graduate Education to COP 30 in the Amazon, está disponível em https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/01102025_impact-of-brazilian-graduate-education-on-the-2030-agenda.pdf)



A publicação dá continuidade à obra Contribuição da Pós-Graduação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável: CAPES na Rio+20 (2012), ampliando o histórico do Sistema Nacional de Pós-Graduação e reafirmando o papel da ciência na governança ambiental global. A versão em português e em inglês estão disponíveis para acesso gratuito e será oficialmente apresentada em 11 de novembro, durante as atividades da COP 30, em Belém.



Complementando essa iniciativa, a Área de Ciências Ambientais da CAPES também participa do evento com o lançamento da obra Contribuição das Ciências Ambientais para a COP30 na Amazônia: Enciclopédia de Boas Práticas. Publicada no Portal de Livros Abertos da USP, a enciclopédia reúne mais de 60 experiências de ensino, pesquisa, inovação e extensão desenvolvidas por Programas de Pós-Graduação de todo o país. Organizada em três partes e 14 clusters temáticos, a obra destaca práticas alinhadas à Agenda 2030, evidenciando a capacidade da ciência brasileira de integrar conhecimento técnico e participação social na resolução de desafios ambientais complexos.



Essas duas publicações reforçam o papel da academia nacional como agente ativo da transformação sustentável, promovendo o diálogo entre ciência e políticas públicas e consolidando o protagonismo do Brasil na COP 30, em defesa da Amazônia e do futuro climático global.

Profª Drª Maria do Carmo Sobral (UFPE - Membro da Academia Pernambucana de Ciências)

Profª Drª Suzana Maria Gico Lima Montenegro (UFPE - Diretora Presidente da Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC)

Profª Drª Renata Caminha Carvalho (IFPE – Coordenadora do Centro de Pesquisa em Desenvolvimento Tecnológico e Sustentabilidade - CPTECS)