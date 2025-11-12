Voz do Leitor, 12/11: Galeria de água pluvial sem tampa coloca pedestres em risco em Jaboatão
A denúncia do leitor da coluna está localizada na calçada da Avenida Castelo Branco, no cruzamento com a Rua Silvio Rabelo, no bairro de Candeias
Cada dia tenho mais certeza de que o prefeito do Jaboatão dos Guararapes, Luiz Medeiros, não anda pelas ruas da cidade e, tampouco, não fiscaliza seus auxiliares. Desde o ano passado que as galerias de águas pluviais da Avenida Castelo Branco, no bairro de Candeias, estão assoreadas, subdimensionadas e sem o mínimo de manutenção. Esta caixa coletora da foto, por exemplo, encontra-se entupida e sem a tampa. Gostaria de saber se a gestão municipal está esperando a próxima vítima cair no buraco. Sem falar que essa galeria desprotegida está localizada numa calçada no cruzamento com a Rua Silvio Rabelo, ao lado de uma academia e de um hospital... Ou seja, de grande movimentação diária. Faça alguma coisa, prefeito. O IPTU dos contribuintes estão sendo cobrados e pagos. Dinheiro o município tem.
Fábio Júnior, por e-mail
Abandono viário da Av. Conselheiro Aguiar
Chegou ao limite a situação de abandono da Avenida Conselheiro Aguiar, na altura do cruzamento com a Avenida Herculano Bandeira, no Pina (próximo à Padaria Diplomata). O pavimento está completamente destruído no trecho há quase um mês, e a Prefeitura do Recife nada faz. Foi realizada alguma obra ali, talvez pela Compesa, mas o asfalto não foi recomposto. O resultado são buracos que estão provocando congestionamento no trecho, que está praticamente na areia de tão comprometido. Peço que a Emlurb faça uma intervenção no local urgentemente.
Maria Clara Gusmão, via redes sociais
Som alto nas praias
Todas as Prefeituras de nossa orla marítima deveriam proibir som alto nas praias. Quem busca nelas sossego e lazer, sai decepcionado diante de músicas nas alturas colocadas por alguns frequentadores. No último domingo, eu fui obrigado a pedir ao garçom de uma dessas barracas de praia, em Pontas de Pedra, que fixasse a nossa mesa, bem distante dos barulhentos.
Cláudio de Melo, por e-mail
Casos de feminicídio em Pernambuco
Todos os dias nos deparamos com casos de feminicídio em nosso estado. Até quando as mulheres vão viver com esse temor? Crimes bárbaros sem punições adequadas e no tempo certo, pois, até a concretização do crime, muitas vezes as vítimas denunciam os agressores, mas a polícia e a justiça nada fazem. Impõem uma medida protetiva que não protege nenhuma de nós. Infelizmente, mesmo tendo uma mulher à frente do governo, Pernambuco segue sendo manchete de diversos casos de agressões contra as mulheres, com os agressores soltos e sem punição.
Patrícia Vieira, via redes sociais
Resposta da Compesa
Em resposta ao leitor Francisco Mendonça, a Compesa esclarece que a obra citada em seu registro, na Rua Gomes Taborda, bairro do Prado, não está sendo executada pela companhia. As intervenções estão sendo realizadas pela Prefeitura do Recife, não sendo, portanto, de competência da Compesa solucionar a questão relata pelo colaborador do JC.
Assessoria de Imprensa