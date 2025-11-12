Voz do Leitor, 12/11: Galeria de água pluvial sem tampa coloca pedestres em risco em Jaboatão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia do leitor da coluna está localizada na calçada da Avenida Castelo Branco, no cruzamento com a Rua Silvio Rabelo, no bairro de Candeias

Clique aqui e escute a matéria

Galeria de água pluvial sem tampa coloca pedestres em risco em Jaboatão

Cada dia tenho mais certeza de que o prefeito do Jaboatão dos Guararapes, Luiz Medeiros, não anda pelas ruas da cidade e, tampouco, não fiscaliza seus auxiliares. Desde o ano passado que as galerias de águas pluviais da Avenida Castelo Branco, no bairro de Candeias, estão assoreadas, subdimensionadas e sem o mínimo de manutenção. Esta caixa coletora da foto, por exemplo, encontra-se entupida e sem a tampa. Gostaria de saber se a gestão municipal está esperando a próxima vítima cair no buraco. Sem falar que essa galeria desprotegida está localizada numa calçada no cruzamento com a Rua Silvio Rabelo, ao lado de uma academia e de um hospital... Ou seja, de grande movimentação diária. Faça alguma coisa, prefeito. O IPTU dos contribuintes estão sendo cobrados e pagos. Dinheiro o município tem.

Fábio Júnior, por e-mail

Galeria de água pluvial sem tampa coloca pedestres em risco em Jaboatão - FÁBIO JÚNIOR / VOZ DO LEITOR

Abandono viário da Av. Conselheiro Aguiar

Chegou ao limite a situação de abandono da Avenida Conselheiro Aguiar, na altura do cruzamento com a Avenida Herculano Bandeira, no Pina (próximo à Padaria Diplomata). O pavimento está completamente destruído no trecho há quase um mês, e a Prefeitura do Recife nada faz. Foi realizada alguma obra ali, talvez pela Compesa, mas o asfalto não foi recomposto. O resultado são buracos que estão provocando congestionamento no trecho, que está praticamente na areia de tão comprometido. Peço que a Emlurb faça uma intervenção no local urgentemente.

Maria Clara Gusmão, via redes sociais

Som alto nas praias

Todas as Prefeituras de nossa orla marítima deveriam proibir som alto nas praias. Quem busca nelas sossego e lazer, sai decepcionado diante de músicas nas alturas colocadas por alguns frequentadores. No último domingo, eu fui obrigado a pedir ao garçom de uma dessas barracas de praia, em Pontas de Pedra, que fixasse a nossa mesa, bem distante dos barulhentos.

Cláudio de Melo, por e-mail

Casos de feminicídio em Pernambuco

Todos os dias nos deparamos com casos de feminicídio em nosso estado. Até quando as mulheres vão viver com esse temor? Crimes bárbaros sem punições adequadas e no tempo certo, pois, até a concretização do crime, muitas vezes as vítimas denunciam os agressores, mas a polícia e a justiça nada fazem. Impõem uma medida protetiva que não protege nenhuma de nós. Infelizmente, mesmo tendo uma mulher à frente do governo, Pernambuco segue sendo manchete de diversos casos de agressões contra as mulheres, com os agressores soltos e sem punição.

Patrícia Vieira, via redes sociais

Resposta da Compesa

Em resposta ao leitor Francisco Mendonça, a Compesa esclarece que a obra citada em seu registro, na Rua Gomes Taborda, bairro do Prado, não está sendo executada pela companhia. As intervenções estão sendo realizadas pela Prefeitura do Recife, não sendo, portanto, de competência da Compesa solucionar a questão relata pelo colaborador do JC.

Assessoria de Imprensa