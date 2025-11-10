Jones Figueirêdo Alves: HCP, 80 anos de filantropia oncológica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nos seus 80 anos, o Hospital de Câncer de Pernambuco segue como um símbolo de filantropia, solidariedade e inovação na saúde pública

Clique aqui e escute a matéria

Filantropia e ciência são duas forças poderosas que, quando unidas, produzem um impacto transformador na sociedade. Alinhadas por valores éticos e objetivos humanitários, criam juntas pontes entre conhecimento e impacto social real. Ajudam a construir um mundo mais justo e saudável, solidariamente responsável.

O Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) é o exemplo notável de filantropia aplicada à saúde pública no país. Com 80 anos de história, o HCP representa uma das instituições mais importantes no combate ao câncer como referência nacional, não apenas pelo atendimento médico de excelência, sobretudo pelo seu compromisso filantrópico com a sociedade.

Um tratamento humanizado, gratuito e de qualidade aos pacientes oncológicos, em especial à população mais vulnerável, é a síntese missionária da instituição que tem sua atuação filantrópica pautada como hospital 100% do Sistema Único de Saúde (SUS) e com assistência médica em cerca de 56% de todos os atendimentos oncológicos verificados no Estado.

A sua história confunde-se com o elevado significado do voluntariado social e o seu compromisso permanente de inovação tecnológica na saúde pública, desde quando em 09.11.1945 um grupo de treze senhoras constituíram a Sociedade de Assistência aos Indigentes Hospitalizados (SAIH), adiante ressignificada como Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer (SPCC), em 11.03.1948, dando origem ao HCP. Ele surge ao final de 1945 como um novo pavilhão no Hospital de Santo Amaro, destinado aos pacientes oncológicos.

Como instituição privada, sem fins lucrativos, dedicada ao diagnóstico e tratamento de pacientes oncológicos exclusivamente por meio do Sistema único de Saúde (SUS), inclui consultas, exames, cirurgias, quimioterapia, radioterapia e cuidados paliativos.

Nos seus 80 anos, o Hospital de Câncer de Pernambuco segue como um símbolo de filantropia, solidariedade e inovação na saúde pública, mostrando como a união entre sociedade civil, ciência e cuidado humanizado pode transformar vidas. A trajetória do HCP é um exemplo relevante de como a filantropia pode alavancar infraestrutura de alta complexidade e garantir acesso universal à saúde, para o tratamento do câncer de maneira integral.

Mais ainda: a instituição tem se revelado como um centro de referência em Ensino e Pesquisa, destacado pela aprendizagem e produção cientifica, através da residência médica e da especialização multiprofissional com especialização de profissionais em diversas áreas da oncologia. Através do seu Centro de Pesquisas, criado em 2018, tem desenvolvido importantes estudos sobre a eficácia de novas opções terapêuticas no tratamento do câncer e contribuído com inúmeras pesquisas cientificas internacionais, o que tem conferido ao HCP um merecido reconhecimento mundial como hospital modelo.

Com o objetivo de estimular a conscientização sobre a doença, campanhas do HCP tem levado informações sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer à população. As Campanhas “Outubro Rosa” (câncer de mama), “Novembro Azul” (câncer de próstata) e “Dezembro Laranja” (câncer de pele) alertam para o risco da doença, possibilitando intensa mobilização social e educativa, quando a prevenção e o diagnóstico precoce são a melhor forma de combater o câncer.

No corrente mês, destinado à campanha sobre o câncer de próstata, anota-se que além da obesidade e do sedentarismo, fatores como o tabagismo, vasectomia e exposições ocupacionais também podem levar ao desenvolvimento desse tipo de câncer.

Quase 70 anos depois, em 2014, a SPCC, que já mantinha o Hospital de Câncer, qualificada como Organização Social de Saúde (OSS) a HCP Gestão responde pelo gerenciamento de sete unidades de saúde no Estado, agora sob a superintendência geral da médica Isabela Coutinho.

Como um patrimônio dos pernambucanos, tal como destacado pelo presidente do Conselho de Administração da SPCC, Ricardo de Almeida, tudo evidencia a importância da sociedade civil e de empresas do Estado na efetiva participação dos setores privados para apoio continuado ao HCP com maiores investimentos.

Segue-se, daí, a importância das doações financeiras de pessoas físicas e jurídicas destinadas à modernização de sua estrutura, expansão dos serviços oncológicos e de inovação tecnológica, aprimorando sempre a prevenção da doença, notadamente aos que possuem histórico familiar e o tratamento do paciente oncológico. Demais disso, o diagnóstico precoce continua sendo a melhor chance de cura do câncer, cumprindo, portanto, que maior número de pessoas tenha acesso a ele através do HCP.

Nesse sentido, investimentos em novos equipamentos (a exemplo de radioterapia e de imagem diagnóstica) e em projetos de pesquisas clínicas e de educação continuada, para os profissionais de saúde, dependerão, continuadamente, de recursos financeiros; angariados por doações de pessoas e empresas, dotações do poder público e emendas parlamentares. O HCP busca modernizar-se como instrumento de cidadania.

No seu trajeto histórico octogenário, a caminho do centenário, cumpre reverenciar dentre muitos, aqueles que no berço das origens plasmaram a grandeza institucional do HCP como os médicos Valdemir Lopes, Jaime de Queiroz e Adonis Carvalho e seus muitos e principais benfeitores, a exemplo de Adelmar da Costa Carvalho e Maria Ester Souto Carvalho (uma das treze fundadoras da SAIH), o governador Eduardo Campos (destinando subvenções sociais) e Renata Campos, bem como os gestores estaduais de saúde João Lyra Neto e Antônio Carlos Figueira.

O slogan “HCP. 80 anos tratando a vida com amor” bem reflete a ideia-força da instituição: um acolhimento do paciente com os cuidados que reforçam um olhar humano e integral, em atenção e afeto que dignificam a vida e bem enfrentam a doença.

Jones Figueirêdo Alves é Desembargador Emérito do TJPE. Advogado e parecerista

