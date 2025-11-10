fechar
Artigo | Notícia

Roberto Pereira: Casos e causos em movimento (6)

Durante uma conferência, meu pai, Nilo Pereira, notou risos discretos na plateia. Ao virar a página, encontrou no verso um bilhete meu

Por ROBERTO PEREIRA Publicado em 10/11/2025 às 6:03
Poeta João Cabral de Melo Neto
Poeta João Cabral de Melo Neto - Arquivo/ Academia Brasileira de Letras

Clique aqui e escute a matéria

POETA JOÃO CABRAL — Aos setenta anos, o poeta-embaixador João Cabral de Melo Neto, durante uma coletiva de imprensa, foi indagado sobre como preenchia as fichas de recepção nos hotéis: se como poeta ou escritor. Ele respondeu:

“Sempre usei nas fichas a profissão de diplomata, pois ser escritor no Brasil não é profissão.”

Na ocasião, recordou o episódio vivido por Mário de Andrade, escritor e professor de música, que, numa cidade do interior paulista, fora tratado com grosseria ao se apresentar como escritor

Coisas do passado! Um viva aos escritores — exaltamos todos por dever de justiça.

GRAMÁTICA DO AFETO — Durante uma conferência no Gabinete Português de Leitura, meu pai, Nilo Pereira, notou risos discretos na plateia. Ao virar a página, encontrou no verso um bilhete meu:

Papai, me acorde amanhã às cinco horas. Beijos do seu filho, Roberto.

Ele sorriu e, mostrando o papel à plateia, comentou:

“Vejam o que o sono faz!”

O riso se espalhou, leve e generoso.

Mais tarde, ainda nos meus verdes anos, criança bem criança, aprendi com ele que o correto seria acorde-me — mas aprendi algo maior: que, diante do carinho entre pai e filho, até a língua portuguesa se inclina em ternura.

POETA AUDÁLIO ALVES — O poeta pesqueirense Audálio Alves, um dos maiores de Pernambuco, foi também um dos meus grandes amigos.

Certa vez, viajamos juntos ao Rio de Janeiro e nos hospedamos no mesmo hotel, o Flórida, no Flamengo — conhecido como “o hotel dos pernambucanos”, por acolher conterrâneos ilustres como Mauro Mota.

De manhã cedo, acordei com Audálio jogando talco em mim — segundo ele, para que eu me levantasse bem cheiroso. Alergia à parte, compreendi o gesto de carinho do autor de Canto agrário.

Depois do banho, percebi que havia esquecido meu relógio no banheiro. Procuramos em vão, até que eu disse:

“Audálio, vamos à reunião. Prefiro perder o relógio do que perder a hora.” Risos.

No caminho, ainda pelo corredor, perguntei de súbito:

“Audálio, que horas são?”

Ele arregaçou as mangas do paletó e, para nossa surpresa, estava com dois relógios — um deles, o meu. Caímos em gargalhadas!

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

ALCEU AMOROSO LIMA — Dom Marcos Barbosa, beneditino e poeta, ao falar no velório de Alceu Amoroso Lima — o célebre Tristão de Athayde —, encerrou sua homenagem com uma frase memorável:

“Alceu, ao céu.”

O SAPATO E A FESTA DA MOCIDADE — Sempre vivi intensamente as alegrias da Festa da Mocidade, que hoje habita o imaginário nostálgico de tantos da minha geração.

Certa noite, eu conversava animado com um grupo de meninas da minha idade, iniciando uma paquera — como se dizia então —, quando o som ecoou alto pelos alto-falantes:

“Atenção! Atenção! Roberto Pereira, o seu pai está em casa esperando pelo sapato, pois precisa sair!”
Meu pai, na varanda de casa, ouviu claramente o anúncio e logo pensou:

“Mais uma das peraltices de Geraldo Pereira, que adora essas brincadeiras em família.”

Dito e feito. Ao chegar, encontrei meu irmão rindo às gargalhadas. E eu? Com cara de tacho, passei o resto da noite tentando disfarçar, ainda que brilhando nas alegrias reinantes.

PAULO MALTA — O grande Paulo Malta, delegado, mas sobretudo jornalista de coluna diária, certa vez protagonizou uma cena inesquecível. Era a última noite do ano, e ele voltava para casa, na Rua do Sossego, amparado pela esposa e pelo também jornalista José Adalberto Ribeiro — o whisky falava mais alto.

Ao avistar meu pai e nossa família, que também celebravam a chegada do novo ano, exclamou:

“Meu Deus, não queria que Nilo me visse assim!”

Mas Nilo, com seu habitual espírito acolhedor, o chamou para juntar-se a nós. Convite feito, convite aceito. Cambaleante, Malta ainda encontrou forças e equilíbrio para brindar à vida — bela, como disse Machado de Assis no ocaso da sua.

Roberto Pereira é membro efetivo e benemérito do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, do Instituto Histórico, Arqueológico e Geográfico de Goiana, da Academia de Artes e Letras de Goiana, da Academia Brasileira de Eventos e Turismo e da Academia Pernambucana de Letras.

Leia também

Exemplo de transição energética
FERNANDO DE NORONHA

Exemplo de transição energética
Depois das metas e promessas
COP30 EM BELÉM

Depois das metas e promessas

Compartilhe

Tags