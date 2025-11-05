fechar
A OAB e Ingrid Zanella: Ano Um

Por Gustavo Henrique de Brito Alves Freire Publicado em 05/11/2025 às 5:00
Se é certo, como dito pelo poeta, que não há o caminho pronto, pois o caminho se faz ao caminhar, há que se reconhecer o quanto ainda estamos em construção
Criada em 18 de novembro de 1930 pelo Decreto Presidencial nº 19.408, de Getúlio Vargas, em pleno Estado Novo, ou seja, em um período de exceção no País, a OAB, nos seus 95 anos em breve a serem completados, engajou-se em uma plêiade de lutas em prol da sociedade, nada obstante os esforços para “domesticá-la” à estrutura estatal (entre eles, a vinculação ao Ministério do Trabalho, o que ensejou parecer contrário do então Consultor-Geral da República Luiz Rafael Mayer, de maio de 1975, que prevaleceu).

O ponto fulcral consiste na reafirmação da premissa de que, desde a primeira administração da OAB Nacional em março de 1933 com Levi Carneiro, até bem pouco tempo, a entidade aparentemente naturalizou um modelo de dominação masculina e excludente do ideal da representatividade, o que só mudou no final de 2020 com a Resolução nº 05, que alterou o Regulamento Geral da Lei nº 8.906/1994, sendo, pelo mesmo normativo, confirmada a (lúcida) opção da OAB por uma ação afirmativa também voltada a uma objetiva política de cotas raciais.

Pernambuco, berço da resistência das Heroínas de Tejucupapo (com a expulsão em 1646 dos invasores holandeses por um grupo de mulheres usando como armas pedaços de madeira, panelas, água fervente e pimenta) avançou muitas casas no tabuleiro da sua vocação vanguardista em novembro de 2024 (tardança atenuada pela ousadia) ao eleger a primeira Presidente da Seccional, a advogada e professora Ingrid Zanella.

Se é certo, como dito pelo poeta, que não há o caminho pronto, pois o caminho se faz ao caminhar, há que se reconhecer o quanto ainda estamos em construção nesse processo, e, assim, ainda distantes do ideal que encapsula a Constituição no momento em que prevê que todos somos iguais perante a lei. Afigurando-se notório que as participações feminina, negra e LGBTQIA+ em cargos de liderança e espaços de fala tem em parte se ampliado no País, ao menos na perspectiva das mulheres, com a ocupação gradativa de assentos nas diretorias das empresas, nas promoções a CEO e na ocupação dos conselhos de administração, os números permanecem, a despeito disso, acanhados. Por tal evidente razão é que se faz urgente ir além, transpondo as barreiras a esses segmentos no acesso a postos de liderança, o que inclui discrepâncias salariais.

Leciona o edificante exemplo de Rosa Parks, que cansou de ser tratada como cidadã de segunda classe nos EUA, redefinindo, ao fazê-lo, a crônica do seu tempo, que não adianta ficar na cobrança pelo discurso e através do protesto, é preciso quebrar paradigmas. Foi exatamente o que ela fez. É exatamente o que simbolizou a candidatura de Ingrid Zanella em 2024 à Presidência da OAB/PE e simboliza sua eleição e a sua gestão iniciada em 1º de janeiro de 2025.

Não é intuito deste texto trazer um inventário das realizações da Presidente Ingrid na proa dos destinos da advocacia pernambucana, sobretudo porque ela certamente não carece de biógrafo. Trata-se, sim, de propor uma reflexão centrada na importância de tê-la aonde está e de inspirar outros e outras à seguirem seu referencial, prestigiando um desenho social mais justo e ajudando, com isso, concretamente, a realizar as promessas do constituinte de 1988. A liderança de Ingrid vem viabilizando a convergência de diferentes ideologias, unindo-as em torno de agendas em comum, afinal, não há advogado militante que seja, por exemplo, contra honorários dignos e fixados sem aviltamento, como avesso a prerrogativas respeitadas e a um Exame de Ordem criterioso.

Daí porque o sonho-síntese que deixo, ao concluir, é o de que o tomo do compêndio da história que ela vem co-escrevendo na OAB/PE continue a ser escrito por ela e por outros espíritos intrépidos, formando um imenso mosaico que traduza o perfil da classe sem medo e sem ódio, inspirando as novas gerações em volta do que disse Maya Angelou, escritora e poetisa norte-americana: “Você pode não controlar os eventos que acontecem com você, mas pode perfeitamente decidir não se rebaixar por eles”. Que seja guiada por esse farol a odisseia do progresso: um permanente desbravar de fronteiras e o assentar tijolo a tijolo da fortificação de um mundo melhor.

Gustavo Henrique de Brito Alves Freire, advogado

 

