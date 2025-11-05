fechar
Voz do Leitor | Notícia

Voz do Leitor 05.11: Entulhos no Espinheiro

Leitor reclama do acúmulo de entulhos na rua Barão de Itamaracá, no bairro do Espinheiro, na Zona Norte, e cobra ação da Prefeitura do Recife

Por JC Publicado em 05/11/2025 às 0:00
Entulhos na Rua Barão de Itamaracá
Entulhos na Rua Barão de Itamaracá - CORTESIA VOZ DO LEITOR

Clique aqui e escute a matéria

A Rua Barão de Itamaracá, no bairro do Espinheiro em frente à Casa Capiba, está parecendo a Faixa de Gaza após os ataques da artilharia israelense. Isto porque a Prefeitura do Recife criou um espaço de entulhos e materiais de construção, que está ocasionando transtornos na rua. Pedestres estão sendo obrigados a transitar na via pública, dividindo o espaço com os automóveis, uma vez que a calçada está intransitável. Os engarrafamentos tornaram-se frequentes em horário de pico, Um verdadeiro descaso e irresponsabilidade de uso do espaço público.

Walter Santana, por e-mail

CADÊ A INTELIGÊNCIA ?

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou a ação do governador do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, afirmando que era melhor ter feito antes uma operação de inteligência na área financeira para pegar os líderes dessa facção criminosa, que muitos chamam de facção terrorista. No entanto, o mesmo ministro calou-se quando a PM do Ceará matou 7 suspeitos de tráfico. E sabe quem é o governador desse estado? Elmar Nascimento, que pertencente ao PT, o mesmo partido de Haddad. Cadê, então, o serviço de inteligência que poderia ter evitado essas mortes, ministro?

Marco Wanderley, por e-mail

LADEIRA DA COHAB

A duplicação da Ladeira da Cohab, que liga os bairros da Cohab e do Ibura, na Zona Sul do Recife, é uma obra que certamente melhorará o fluxo de veículos nesses dois bairros, no futuro, mas que não substituirá de forma alguma o antigo retorno da BR-101 Sul, em frente ao Posto Padre Cícero. O poder público precisa resolver essa pendência e reabrir esse retorno e, se possível, construir um viaduto no local. O DNIT, o DNER e o Governo de Pernambuco devem focar nesse problema para que se chegue a uma solução o quanto antes.

NOVEMBRO AZUL

Louvável a campanha durante todo ano sobre o câncer de mama. Agora, o que a secretária de Saúde do Recife faz por nós, homens, que precisamos de exame de próstata? Fazer um psa ou usg de próstata dura mais de um ano pela prefeitura. É Novembro Azul, e quantas campanhas está acontecendo? Cuide de forma igual da população, senhor prefeito.

Marcos Henrique, por e-mail

 

 

 

Leia também

Editorial JC: Morosidade – mas não só
JUDICIÁRIO

Editorial JC: Morosidade – mas não só
"Nada de novo no front"
OPINIÃO

"Nada de novo no front"

Compartilhe

Tags