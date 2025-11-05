Voz do Leitor 05.11: Entulhos no Espinheiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Rua Barão de Itamaracá, no bairro do Espinheiro em frente à Casa Capiba, está parecendo a Faixa de Gaza após os ataques da artilharia israelense. Isto porque a Prefeitura do Recife criou um espaço de entulhos e materiais de construção, que está ocasionando transtornos na rua. Pedestres estão sendo obrigados a transitar na via pública, dividindo o espaço com os automóveis, uma vez que a calçada está intransitável. Os engarrafamentos tornaram-se frequentes em horário de pico, Um verdadeiro descaso e irresponsabilidade de uso do espaço público.

Walter Santana, por e-mail

CADÊ A INTELIGÊNCIA ?

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou a ação do governador do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, afirmando que era melhor ter feito antes uma operação de inteligência na área financeira para pegar os líderes dessa facção criminosa, que muitos chamam de facção terrorista. No entanto, o mesmo ministro calou-se quando a PM do Ceará matou 7 suspeitos de tráfico. E sabe quem é o governador desse estado? Elmar Nascimento, que pertencente ao PT, o mesmo partido de Haddad. Cadê, então, o serviço de inteligência que poderia ter evitado essas mortes, ministro?

Marco Wanderley, por e-mail

LADEIRA DA COHAB

A duplicação da Ladeira da Cohab, que liga os bairros da Cohab e do Ibura, na Zona Sul do Recife, é uma obra que certamente melhorará o fluxo de veículos nesses dois bairros, no futuro, mas que não substituirá de forma alguma o antigo retorno da BR-101 Sul, em frente ao Posto Padre Cícero. O poder público precisa resolver essa pendência e reabrir esse retorno e, se possível, construir um viaduto no local. O DNIT, o DNER e o Governo de Pernambuco devem focar nesse problema para que se chegue a uma solução o quanto antes.

NOVEMBRO AZUL

Louvável a campanha durante todo ano sobre o câncer de mama. Agora, o que a secretária de Saúde do Recife faz por nós, homens, que precisamos de exame de próstata? Fazer um psa ou usg de próstata dura mais de um ano pela prefeitura. É Novembro Azul, e quantas campanhas está acontecendo? Cuide de forma igual da população, senhor prefeito.

Marcos Henrique, por e-mail