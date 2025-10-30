Cinco dias e uma vida inteira de gratidão

Clique aqui e escute a matéria

Jamais esquecerei o brilho nos olhos de dona Maria Rosângela Martins, moradora da Comunidade do Bode, no Recife, quando recebeu a chave da sua casa completamente restaurada. A emoção daquela mulher simples, que agora vive em um lar digno ao lado das filhas e netas, diz mais sobre o papel do poder público do que qualquer discurso ou formalismo no conforto dos gabinetes. Ver a felicidade no rosto de quem, por tanto tempo, viveu à margem, é compreender o verdadeiro sentido da gestão pública. Servir às pessoas. Assumir o Governo de Pernambuco por cinco dias foi uma experiência profundamente transformadora. Como magistrado, sempre procurei ir às ruas, estar perto da realidade das pessoas, ouvir de perto suas histórias e necessidades. Mas a função no Poder Executivo permite que esse contato se dê de maneira ainda mais direta, leve e informal. São dias que guardarei com alegria e respeito, não pelo cargo em si, mas pela oportunidade de me aproximar ainda mais das pessoas do meu querido Estado. Foi assim quando, em abril de 2024, quando, por alguns dias me tornei prefeito do Recife. A experiência engrandecedora se repetiu, agora com amplitude ainda maior. Nessa breve passagem como governador, percorri diferentes regiões do Estado, acompanhando de perto obras e programas que fazem a diferença na vida da população. Estive na Mata Sul vistoriando as requalificações das rodovias PE-061 e PE-073, que vão garantir mais segurança, mobilidade e desenvolvimento econômico para milhares de famílias. Em Caruaru, autorizei a pavimentação de três ruas na Vila Murici e conheci o projeto de ampliação e modernização do Aeroporto Oscar Laranjeira, iniciativa que vai impulsionar o turismo e os investimentos no Agreste. E no Recife, vivi um dos momentos mais marcantes de minha trajetória pública: a entrega de casas totalmente reformadas pelo Programa Morar Bem - Reforma no Lar. Foi ali que encontrei dona Maria Rosângela, brava trabalhadora pernambucana, como tantas que vivem do litoral ao Sertão do nosso Leão do Norte. Em cada gesto das pessoas, em cada aperto de mão, em cada sorriso, em cada demanda ao pé do ouvido, percebi que é sempre possível criar pontes, investir cada vez mais em diálogo, na escuta e no acolhimento. Sempre busquei cultivar aspectos de uma gestão humanizada. Para mim, diálogo e humanização são um imperativo em todas as relações sociais. O poder público ganha sentido quando se coloca a serviço da dignidade humana. Estar perto das pessoas é uma necessidade para quem acredita que governar é um ato de empatia. Também testemunhei iniciativas importantes que apontam para um Estado mais justo e igualitário, como a sanção da lei que reserva 30% das vagas em concursos públicos e seleções simplificadas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas. É um avanço que reforça o compromisso de Pernambuco com a diversidade e a inclusão. Levo comigo a convicção de que a boa gestão nasce do diálogo e se consolida na confiança. O tempo em que estive à frente do Executivo renovou em mim a certeza de que o poder, quando exercido com humanidade, se torna uma ponte entre o Estado e o povo. Pernambuco é uma terra de gente forte, trabalhadora e generosa. Ter governado, ainda que por alguns dias, esse Estado que tanto amo foi, para mim, uma imensa honra e uma lição de vida.

Ricardo Paes Barreto, presidente do TJPE



