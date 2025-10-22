fechar
Artigo | Notícia

A ciência que move a agenda climática brasileira

A transição energética e a descarbonização encontram na ciência a trilha mais segura para medidas concretas ................................

Por LUCIANA SANTOS E LIUIZ ANTONIO ELIAS Publicado em 22/10/2025 às 0:00 | Atualizado em 22/10/2025 às 12:04
COP30: o Brasil apresentará ao mundo um modelo concreto de articulação entre ciência, Estado e sociedade
COP30: o Brasil apresentará ao mundo um modelo concreto de articulação entre ciência, Estado e sociedade - Reprodução/Redes Sociais

Clique aqui e escute a matéria

Governos e pesquisadores de todo o mundo se preparam para a COP30, e a escolha de Belém como sede dessa importante Conferência demonstra que não há solução para a crise climática sem a Amazônia. Em uma via de mão dupla, não há Amazônia sustentável sem ciência.

A transição energética e a descarbonização encontram na ciência a trilha mais segura para medidas concretas. Em sua fala histórica na Assembleia Geral da ONU, em setembro de 2025, o presidente Lula advertiu que a corrida por minerais críticos, indispensáveis à transição, não pode repetir a lógica predatória que marcou os últimos séculos. Sua mensagem foi clara: é hora de transformar a urgência climática em ação política real.

Como destacou, "será o momento de os líderes mundiais provarem a seriedade de seu compromisso com o planeta". Essa convocação ecoa as mensagens urgentes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas para a "janela de oportunidade" que se fecha rapidamente. Nesse cenário, o Balanço Global do Acordo de Paris (GST) ganha relevância central, tendo sido "baseado na equidade e na ciência, unanimemente a referência que informa a cooperação internacional e as Partes no aprimoramento de suas ações, como nos lembra o embaixador André Corrêa do Lago, presidente designado da COP30.

A preparação da COP30 em Belém reflete essa urgência e traduz em prática a advertência presidencial: ciência, política ambiental, diplomacia e infraestrutura devem caminhar juntas, consolidando a imagem do Brasil como país capaz de alinhar conhecimento técnico e liderança política. O reconhecimento do Brasil como potência climática resulta também de sua sólida capacidade científico-tecnológica. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação articula suas Unidades de Pesquisas, Universidades e empresas, com o CNPq e a FINEP apoiando pesquisadores e instituições em um ecossistema único no Sul Global.

Essa articulação permite ao MCTI elaborar os documentos que são os compromissos oficiais do Brasil para a Convenção do Clima e Acordo de Paris. Suas Unidades contribuem com o Inventário Nacional de Emissões, Plano Clima e outras Políticas Públicas. Um desdobramento desse trabalho foi a formulação da meta de redução de 59% a 67% das emissões líquidas até 2035, apresentada pelo Brasil na COP29 - resultado de um esforço interministerial que traduz em números a interseção entre ciência e decisão política. Paralelamente, os projetos na Amazônia, como LBA, AmazonFACE, Torre ATTO e Esecaflor, tornaram-se referências para o IPCC, revelando como a floresta interage com o clima.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Como complemento, plataformas como Sirene, Sinapse e SiBBr democratizam dados estratégicos, enquanto o Adapta Brasil oferece respostas inovadoras à crise climática. O investimento federal de R$ 1,5 bilhão em infraestrutura científica - incluindo supercomputador do INPE, satélites, Torre ATTO, coleções biológicas e 122 projetos contratados na região Norte - somado a R$ 2,5 bilhões aplicados em projetos de transição energética, comprova o vigor dos compromissos assumidos. São resultados que dão materialidade à advertência do presidente Lula na ONU: compromisso com o clima exige ciência, tecnologia e justiça social.

Assim, quando todos pisarem o chão da floresta na COP30, o Brasil apresentará ao mundo um modelo concreto de articulação entre ciência, Estado e sociedade. Mais do que anfitrião, será referência técnica e diplomática na construção de soluções para o planeta. Com a Amazônia no centro da agenda e a ciência como bússola, o Brasil reafirma sua liderança para enfrentar a crise climática - pronto para inspirar e construir, junto com o mundo, uma resposta à altura do desafio que a ciência e a política, juntas, nos convocam a enfrentar.

Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação-MCTI

Luiz Antonio Elias, presidente da Financiadora de Estudos e Projetos- FINEP

 

Leia também

Previsão do tempo: Quarta-feira (22) será de sol forte em Pernambuco; chuva fraca aparece apenas no Agreste e Sertão
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: Quarta-feira (22) será de sol forte em Pernambuco; chuva fraca aparece apenas no Agreste e Sertão
Previsão do tempo: Terça-feira (21) deve ser de sol forte em Pernambuco; chuva aparece apenas no Sertão
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: Terça-feira (21) deve ser de sol forte em Pernambuco; chuva aparece apenas no Sertão

Compartilhe

Tags