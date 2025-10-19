Impactos Socioeconômicos do Turismo em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O turismo internacional voltou a fazer parte do foco da Empetur, através de participações nos eventos de atratividade aos destinos pernambucanos

Ao analisar o turismo sob os aspectos econômicos e sociais, é possível avaliar a sua capacidade de gerar empregos, distribuir renda, captar divisas e proporcionar a melhoria da qualidade de vida das comunidades. Assim, o turismo é visto como parte constitutiva de um processo de desenvolvimento sustentável.

O turismo é, reconhecidamente, uma atividade indutora da economia, que vem esplendendo, em Pernambuco, segundo os indicadores apresentados pelos organismos de controle, resultados alvissareiros ao desenvolvimento social.

Participando, nesta semana, de mais um almoço do Grupo de Amigos do Turismo (GAT), presidido por Gustavo Luck, quando recebemos três novos membros, foi-nos possível escutar do presidente da Empetur, Eduardo Loyo, um rápido balanço dos ganhos auferidos por Pernambuco na gestão da governadora Raquel Lyra.

Foram muitos e todos resultados de um trabalho - faça-se justiça - competente e profissional, incluindo-se a efetiva participação do nosso Estado em todas as feiras de turismo realizadas no Brasil e nas principais mundo afora, aquelas dos mercados emissores para as nossas paragens.

Declino, abaixo, com o entusiasmo máximo de nossa pernambucanidade, os fatos e feitos dessas conquistas:

Indicadores principais de Pernambuco (até 2025):

TURISMO INTERNACIONAL

O turismo internacional voltou a fazer parte do foco da Empetur, através de participações nos eventos de atratividade aos destinos pernambucanos, todos diversificados e ricos nos seus valores ligados à natureza e à cultura.

Segundo a Embratur, Pernambuco recebeu mais de 67 mil turistas internacionais em 2024, um crescimento de 7,7% comparado a 2023.

Em janeiro de 2025, foram 8.808 turistas internacionais - aumento de cerca de 58% em relação a janeiro de 2024.

TURISMO DOMÉSTICO

O turismo doméstico (interno), após a pandemia, assumiu uma relevância imensa à consecução das demandas desejadas e necessárias. As chamadas viagens de curta duração entraram na pauta, Estado por Estado, município por município, dos organismos gestores e aqui não foi diferente. As políticas aprovadas e executadas em conjunto com as cidades pernambucanas, em coparticipação com o trade, estão sendo exitosas. Viva!

Em 2023, Pernambuco atraiu cerca de 633 mil viagens domésticas, movimentando R$?1,7 bilhão na economia.

Trabalho feito com aprimorada estratégia não poderia deixar de render frutos financeiros e econômicos à economia social de Pernambuco.

TURISMO E ECONOMIA

A receita nominal do setor turístico cresceu, segundo o IBGE, cerca de 10% em comparação a 2023.

Em 2024, o volume de serviços turísticos cresceu 4,4% em relação a 2023.

Comparada ao período pré-pandemia (2019), a receita saltou 42,2%.

Em Pernambuco, mediante o IBGE, temos 120 mil profissionais trabalhando na seara do turismo.

O SÃO JOÃO

O São João em nosso Estado, conforme dados publicados pela Empetur, rendeu ao Estado R$?1,199 bilhão, um incremento de 25,8% sobre o ano anterior. Ocupação hoteleira: 100% em 15 destinos (Caruaru, Gravatá, Petrolina, Arcoverde, etc).

Significa dizer que o resultado auferido justifica os investimentos feitos no ciclo junino, um ganho que merece todos os aplausos, porque é revelador da economia criativa, da cultura, gerando resultados econômicos, como bem recomenda a Unesco.

MOVIMENTAÇÃO NO AEROPORTO

Tem sido grande a movimentação em nosso aeroporto, conforme se vê logo a seguir:

O aeroporto dos Guararapes/ Gilberto Freyre figura entre os cinco maiores do país, com recorde de 9,6 milhões de passageiros em 2024 e 91 mil operações.

PERNAMBUCO NA LIDERANÇA DA REGIÃO NORDESTE:

Aeroportos, como Salvador e Fortaleza, por exemplo, tiveram 6,9 milhões e 5,6 milhões de passageiros, respectivamente, no mesmo período;

Pernambuco tem em média 36 conexões nacionais por mês contra 27 em Salvador e 16 em Fortaleza;

Aumento de 120% no número de rotas internacionais nos últimos dois anos, consolidando-se como portão de entrada internacional do Nordeste.

Possui dois destinos entre os cinco mais procurados do Brasil pelo segundo ano consecutivo (2023 e 2024), pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa);

Estado mais vendido pela CVC, maior operadora do Brasil, no acumulado de 2025;

Estado com maior número de voos dedicados da Azul Viagens para a alta temporada com 532 operações entre os meses de dezembro 2025 e janeiro de 2026.

Além desses, registro o excepcional aumento de 70% do número de turistas internacionais que desembarcaram em voos diretos no primeiro semestre deste ano no Aeroporto dos Guararapes - dados da Polícia Federal.

Muito importante o turismo sendo tratado de forma autossustentável, com zelo e cuidados para que o turismo não destrua o próprio turismo.

Patrimônios preservados, arte e cultura fomentadas e cultivadas. Tudo em nome da prática de um turismo autossustentável.

Turismo é sobretudo o ato de viajar, mudar de ares, conversar com os séculos. É uma experiência transformadora que renova o espírito e muda a perspectiva sobre o mundo e sobre nós mesmos.

Que venha o poeta Mário Quintana: viajar é trocar a roupa da alma.

Roberto Pereira, membro efetivo e benemérito do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, do Instituto Histórico, Arqueológico e Geográfico de Goiana, da Academia de Artes e Letras de Goiana, da Academia Brasileira de Eventos e Turismo e da Academia Pernambucana de Letras.



