Aloisio Sotero: Como Decifrar o Maior Risco dos Negócios
Você pode ser o maior Risco do seu Negócio se não entender como ele funciona.
Os produtos, serviços, empresas ou profissionais em seus ofícios que levam o seu nome transmitem mensagens muito valiosas , conhecem os riscos do seu negócio
Eles mostram que têm algo a perder ao assumirem riscos financeiros e de reputação, colocando seu nome nos produtos, serviços, ou em uma logomarca com identidade forte associada ao seu nome
Confie em quem arrisca ou já arriscou a Própria Pele nos negócios.
Desconfie em conselhos e de alguém que fala sobre lugares que nunca visitou ou mal consegue encontra-lo no mapa
E mais, é como Sommelier que fala de aromas e sabores que nunca sentiu e que nunca fizeram parte de sua memória gustativa ou olfativa .
Nos Negócios o Senso do Risco separa quem entende de quem apenas opina
Sobre o tema, inspiram-me as ideias de Nassim Nicholas Taleb,
Nassim Taleb é um escritor, pensador e ex-trader libanês-americano, nascido em 1960, que atualmente mora nos Estados Unidos.
Taleb estuda a incerteza e o acaso, mostrando como eventos imprevisíveis moldam o mundo e como se tornar antifrágil diante deles.
Entre seus livros mais importantes estão O Cisne Negro, Antifrágil, Iludidos pelo Acaso e Arriscando a Própria Pele.
Na prática, o senso de risco
Aqui um belo exemplo de Taleb, em uma mesa-redonda com dois jornalistas mais o âncora do programa.
O assunto do dia era a Microsoft. Todos, inclusive o âncora, deram sua opinião sobre as ações da Microsoft
Quando chegou a vez de Taleb, ele disse: “Não tenho ações da Microsoft, por isso não posso falar a respeito”.
Opinar não é o mesmo que falar sobre negócios . É como falar dos resultados do jogo sem olhar o placar!
Não me diga o que você pensa apenas me diga o que está em seu portfólio
As Estatísticas que importam
Eis a questão , “seja crítico em relação a conselhos financeiros e modelos estatísticos.
Lembre-se de que os modelos são simplificações da realidade e podem não levar em conta a variabilidade das experiências individuais”
Decisões financeiras, como investimentos nos negócios, devem levar em conta a possibilidade de trajetórias individuais, e não apenas a média estatística, para evitar resultados potencialmente desastrosos.
As Assimetrias levam a Tomada de Decisões Equivocadas
Imagine um analista de investimentos que dá conselhos sobre ações para seus clientes. Ele pode falar eloquentemente sobre teorias de investimento, mas nunca investiu seu próprio dinheiro no mercado de ações.
O Paradoxo das Escolhas
Warren Buffett, considerado um dos mais bem sucedido investidores do mundo, não aceita nem ouve conselhos de quem nunca colocou sua pele em riscos.
Uma citação famosa de Warren Buffett que reflete sua visão sobre as recomendações de analistas de mercado que não arriscam a própria pele. Falam, mas desconhecem os riscos do que falam.
"Wall Street é o único lugar onde as pessoas chegam em um Rolls-Royce para obter conselhos daqueles que pegam o metrô."
A Arte de Decifrar Negócios
A arte não se revela por meio de fórmulas nem de métricas. Assim também os negócios
Cada um tem sua própria maneira de agir — e é justamente por isso que se trata de uma arte, e não de ciência exata
Concluo este artigo como profissional que já Arriscou a Própria Pele — empreendedor e executivo — transformando experiência em aprendizado e tornando-me um um Designer de Negócios.
*Aloisio Sotero é Designer de Negócios , Membro do Conselho Editorial da Revista Brasileira do Comércio Exterior (Funcex), CFO sob Demanda.