Aloisio Sotero: Como Decifrar o Maior Risco dos Negócios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os produtos, serviços, empresas ou profissionais em seus ofícios que levam o seu nome transmitem mensagens muito valiosas, conhecem riscos do negócio

Clique aqui e escute a matéria

Você pode ser o maior Risco do seu Negócio se não entender como ele funciona.

Os produtos, serviços, empresas ou profissionais em seus ofícios que levam o seu nome transmitem mensagens muito valiosas , conhecem os riscos do seu negócio

Eles mostram que têm algo a perder ao assumirem riscos financeiros e de reputação, colocando seu nome nos produtos, serviços, ou em uma logomarca com identidade forte associada ao seu nome

Confie em quem arrisca ou já arriscou a Própria Pele nos negócios.

Desconfie em conselhos e de alguém que fala sobre lugares que nunca visitou ou mal consegue encontra-lo no mapa



E mais, é como Sommelier que fala de aromas e sabores que nunca sentiu e que nunca fizeram parte de sua memória gustativa ou olfativa .

Nos Negócios o Senso do Risco separa quem entende de quem apenas opina

Sobre o tema, inspiram-me as ideias de Nassim Nicholas Taleb,

Nassim Taleb é um escritor, pensador e ex-trader libanês-americano, nascido em 1960, que atualmente mora nos Estados Unidos.

Taleb estuda a incerteza e o acaso, mostrando como eventos imprevisíveis moldam o mundo e como se tornar antifrágil diante deles.

Entre seus livros mais importantes estão O Cisne Negro, Antifrágil, Iludidos pelo Acaso e Arriscando a Própria Pele.

Na prática, o senso de risco

Aqui um belo exemplo de Taleb, em uma mesa-redonda com dois jornalistas mais o âncora do programa.

O assunto do dia era a Microsoft. Todos, inclusive o âncora, deram sua opinião sobre as ações da Microsoft

Quando chegou a vez de Taleb, ele disse: “Não tenho ações da Microsoft, por isso não posso falar a respeito”.

Opinar não é o mesmo que falar sobre negócios . É como falar dos resultados do jogo sem olhar o placar!

Não me diga o que você pensa apenas me diga o que está em seu portfólio

As Estatísticas que importam

Eis a questão , “seja crítico em relação a conselhos financeiros e modelos estatísticos.

Lembre-se de que os modelos são simplificações da realidade e podem não levar em conta a variabilidade das experiências individuais”

Decisões financeiras, como investimentos nos negócios, devem levar em conta a possibilidade de trajetórias individuais, e não apenas a média estatística, para evitar resultados potencialmente desastrosos.

As Assimetrias levam a Tomada de Decisões Equivocadas

Imagine um analista de investimentos que dá conselhos sobre ações para seus clientes. Ele pode falar eloquentemente sobre teorias de investimento, mas nunca investiu seu próprio dinheiro no mercado de ações.

O Paradoxo das Escolhas

Warren Buffett, considerado um dos mais bem sucedido investidores do mundo, não aceita nem ouve conselhos de quem nunca colocou sua pele em riscos.

Uma citação famosa de Warren Buffett que reflete sua visão sobre as recomendações de analistas de mercado que não arriscam a própria pele. Falam, mas desconhecem os riscos do que falam.

"Wall Street é o único lugar onde as pessoas chegam em um Rolls-Royce para obter conselhos daqueles que pegam o metrô."

A Arte de Decifrar Negócios

A arte não se revela por meio de fórmulas nem de métricas. Assim também os negócios

Cada um tem sua própria maneira de agir — e é justamente por isso que se trata de uma arte, e não de ciência exata

Concluo este artigo como profissional que já Arriscou a Própria Pele — empreendedor e executivo — transformando experiência em aprendizado e tornando-me um um Designer de Negócios.

*Aloisio Sotero é Designer de Negócios , Membro do Conselho Editorial da Revista Brasileira do Comércio Exterior (Funcex), CFO sob Demanda.

