Voz do Leitor, 19/10: Descarte irregular de lixo em Jaboatão dos Guararapes
A denúncia do leitor da coluna ocorre no cruzamento da Rua Coronel Kleber de Andrade com a Rua José Mário de Oliveira, no bairro de Candeias
Não bastasse a falta de drenagem e pavimentação na maioria das ruas do bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, a multiplicação de vários locais de descartes irregulares de lixo é vertiginosa em nossa cidade. Fico mais indignado por que cenas como essa da foto, no cruzamento da Rua Coronel Kleber de Andrade com a Rua José Mário de Oliveira, são corriqueiras no município, que é a segunda maior arrecadação de Pernambuco, perdendo apenas para a capital. Trata-se claramente de uma total inversão de prioridades com o orçamento que deveria ser aplicado onde mais o povo precisa, afinal, é ele quem paga esse orçamento. Até quando a gestão municipal vai governar de costas para a população que mais precisa?
Fábio Júnior, por e-mail
Trânsito desordenado em San Martin
Gostaria de solicitar a CTTU para ordenar o trânsito no giradouro do bairro de San Martin, pois a partir das 17h ninguém consegue atravessar as vias da Rua 21 de abril (próximo a Igreja Universal) e a Av. General San Martin (defronte a Padaria São Benedito), devido o risco grande para acidentes com carros, motocicletas ou bicicletas. Veículos para todo lado, sem um ordenamento de direção, mesmo com sinalização em alguns trechos no pavimento. Os condutores não respeitam os pedestres nas vias. Estou solicitando para não ocorrer um acidente, principalmente com idosos ou crianças nas vias.
Rejane de A Albuquerque, por e-mail
Lâmpada de poste queimada
Por quatro vezes (15 de setembro; 1 7 e 13 de outubro) foi solicitado a Emlurb, pelo 156, a troca de uma lâmpada Led queimada do poste B004745, localizado no cruzamento da Rua Maria Carolina com a Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A atendente sempre informa que a solicitação será encaminhada para a equipe técnica para providenciar uma vistoria e a troca. Se, com a iluminação pública funcionando corretamente, corremos o risco de ser vítimas de assaltos em qualquer lugar no Recife, imagina na escuridão.
Wellington Monteiro, por e-mail
Proteção a mulheres
O parlamento de Pernambuco deveria aproveitar o fato ocorrido no ambiente militar estadual, onde uma mulher fez uma denúncia de estrupo e criar uma lei proibindo o atendimento a mulher sem acompanhante nos órgãos públicos, setores es ambientes isolados. Ou atender apenas em locais onde funcionem circuito de videomonitoramento.
Albérico Leite, por e-mail
Tampa de galeria de águas pluviais danificada
Alô, Emlurb. Na esquina da Rua Sete de Setembro com a Rua do Riachuelo, nos fundos da Faculdade de Direito do Recife, no bairro da Boa Vista, na região central da capital, a tampa desta galeria de águas pluviais está quebrada e necessita ser substituída. Lembrando que esta localidade é bastante movimentada e milhares de pedestres passam pelo local diariamente. Peço que façam a devida substituição antes que alguém se acidente.
Genival Paparazzi, por e-mail